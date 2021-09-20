Росія буде використовувати в політичних цілях "справу про диверсію" в окупованому Криму, - адвокат Полозов

Сфабрикована в окупованому Криму "справа" проти першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також двоюрідних братів Асана і Азіза Ахтемових затягується і може бути використана владою Російської Федерації в політичних цілях.

Про це заявив адвокат Микола Полозов в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що ця "справа" має далекосяжні стратегічні наслідки, які російська влада зараз розробляє. Не тільки для конкретних фігурантів цієї "справи", а, в принципі, для всіх кримських татар, які проживають зараз на території окупованого півострова", — сказав Полозов.

Він вважає, що "розслідування" і "судовий процес" триватимуть довго.

"На поточний момент буде попереднє "розслідування", яке може тривати до півтора року, після цього буде "судовий процес", — заявив Полозов.

Є ймовірність, що "обвинувальний вирок" буде оголошено для того, щоб у наслідок скористатися ним для розв’язання політичних питань.

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"По всій видимості, російські суди винесуть обвинувальний вирок не тому, що хтось винен, а тому що на це є політичне замовлення керівництва Росії. Потім при хороших збігах різних факторів, може бути, буде якась політична домовленість, якийсь обмін, як раніше кілька разів відбувалося. Але це справа не близького часу", — зазначив Полозов.

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.