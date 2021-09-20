16-річний хлопець загинув на риболовлі в Київській області, зачепившись вудкою за ЛЕП, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області 16-річний підліток загинув на рибаловлі від удару струмом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"19 вересня близько 15-ї години дня в поліцію надійшло повідомлення з органів охорони здоров'я про те, що 16-річний неповнолітній під час риболовлі отримав електричний розряд несумісний з життям", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що двоє неповнолітніх прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний житель столиці закинув телескопічну вудку і рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач та отримав розряд.

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Перехожі викликали швидку допомогу, яка констатувала смерть підлітка.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.