16-річний хлопець загинув на риболовлі в Київській області, зачепившись вудкою за ЛЕП, - Нацполіція. ФОТО
У Київській області 16-річний підліток загинув на рибаловлі від удару струмом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"19 вересня близько 15-ї години дня в поліцію надійшло повідомлення з органів охорони здоров'я про те, що 16-річний неповнолітній під час риболовлі отримав електричний розряд несумісний з життям", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що двоє неповнолітніх прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний житель столиці закинув телескопічну вудку і рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач та отримав розряд.
Перехожі викликали швидку допомогу, яка констатувала смерть підлітка.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
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Но все равно полно людей, которые с пеной у рта доказывают что такое невозможно!
Дуже жаль. Горе.
неперевершений господарник був у Вінниці…, він у курсі справи …
Но если он зацепил провод, проходя под ним, да в мокрой одежде, да на мокрой земле, то хорошего мало.
И вообще, можно набобать человека....Можно набобать весь народ....Но, ФИЗИКУ не набобешь)))))))))))))))))))))))))))))))