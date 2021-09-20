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Новини Силовики
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16-річний хлопець загинув на риболовлі в Київській області, зачепившись вудкою за ЛЕП, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області 16-річний підліток загинув на рибаловлі від удару струмом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

16-річний хлопець загинув на риболовлі в Київській області, зачепившись вудкою за ЛЕП, - Нацполіція 01

"19 вересня близько 15-ї години дня в поліцію надійшло повідомлення з органів охорони здоров'я про те, що 16-річний неповнолітній під час риболовлі отримав електричний розряд несумісний з життям", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що двоє неповнолітніх прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний житель столиці закинув телескопічну вудку і рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач та отримав розряд.

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16-річний хлопець загинув на риболовлі в Київській області, зачепившись вудкою за ЛЕП, - Нацполіція 02

Перехожі викликали швидку допомогу, яка констатувала смерть підлітка.

16-річний хлопець загинув на риболовлі в Київській області, зачепившись вудкою за ЛЕП, - Нацполіція 03

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Автор: 

діти (5045) Київська область (4007) Нацполіція (15136) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) смерть (6741)


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Топ коментарі
+10
мокрая...
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20.09.2021 21:41
+4
Ужас.
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20.09.2021 21:35
+4
Так попробуйте в дождевую воду вставить кипятильник(можно из двух лезвий) и палец и сразу узнаете дистилянт или "практически дистилянт")
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20.09.2021 22:24
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бідолаха
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20.09.2021 22:44 Відповісти
Уже много раз происходили подобные случаи, как со смертельным исходом так и без.

Но все равно полно людей, которые с пеной у рта доказывают что такое невозможно!
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20.09.2021 23:39 Відповісти
много рыбаков погибло от тока?
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21.09.2021 09:04 Відповісти
Проведи эксперимент.
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21.09.2021 18:34 Відповісти
Жахливо.

Дуже жаль. Горе.
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21.09.2021 01:56 Відповісти
В Виннице по улице Чехова высоковольтная линия проходит вдоль домов и оживленной дороги. Висит она на ржавых изношенных опорах, которые могут рухнуть в любой момент и сжечь людей на большой площади. В цивилизованных странах такие опоры ухоженные и красиво покрашенные. Цены на электроэнергию растут, а обслуживания коммуникаций ноль. Пока не случится очередная трагедия, виновных в которой, как всегда, не найдут.
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21.09.2021 08:22 Відповісти
Мабуть, треба до Гройсмана із сотоваріщі з комуслужб звернутися…

неперевершений господарник був у Вінниці…, він у курсі справи …
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21.09.2021 19:24 Відповісти
Гройсман із сотоваріщі більше переймається питаннями прихватизації вінницьких чорноземів. Це мабуть (без)відповідальність обленерго.
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21.09.2021 19:36 Відповісти
Может кто-то глушил рыбу током, а спихивают на столб ?

Но если он зацепил провод, проходя под ним, да в мокрой одежде, да на мокрой земле, то хорошего мало.
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21.09.2021 11:22 Відповісти
Знакомый закинул спининг вот так стоя по колено в воде... упал и потерял сознание все боялись подойти....а потом увидели что удочка не в руке...обычно руку сжимают, а тот на оборот разжал... вытащили откачали...и не захлебнулся...
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21.09.2021 11:40 Відповісти
i чого вiн упав?
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21.09.2021 21:29 Відповісти
сознание потерял от поражения электротоком...на высоковольтную закинул... а вот какая сила тока это уже неизвестно ..все таки леска тонкая и не токопроводящая...почему пробило непонятно
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21.09.2021 21:37 Відповісти
знач bула лeп. а то ти так написав що нe зрозумiло чого.
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21.09.2021 21:45 Відповісти
На спіннінгу, ймовірніше, була не жилка, а "сталька" (сталева нитка), котра, при закиданні перечепилася через дроти ЛЕП. Це, якщо він не бив рибу током...
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21.09.2021 12:54 Відповісти
Він що, тунця там збирався ловити? Достатньо мокрої лески.....
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21.09.2021 20:15 Відповісти
Пипец какая нелепая сметь
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21.09.2021 16:59 Відповісти
Школьный курс природоведения или физики или безопасности жизни обычно сообщает ученикам о такой возможности закончить свою жизнь...
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21.09.2021 16:59 Відповісти
Слова, слова, сеньйор мой, стоят мало....Практика, практика - главный критерий истины.....

И вообще, можно набобать человека....Можно набобать весь народ....Но, ФИЗИКУ не набобешь)))))))))))))))))))))))))))))))
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21.09.2021 20:13 Відповісти
Прискорбно,у меня друг так неосмотрительно погиб.Это вам не по электричкам селфится.Пускай пухом ему будет земля.
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21.09.2021 17:02 Відповісти
P.S.Хотя...Хотя в этой ситуации есть конкретные виновники.ЛЭП-10 должна иметь высоту не мение 7-ми метров над землей а тут видать высота была ниже так как обычно пользуются удилищем не более 5-ти метров.Обычно такие ЛЕП идут вдоль жд дорог где со временем уплотнения полотна высота уменьшается и не хитро в дождливую погоду задеть удилищем линию ЛЕП.
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21.09.2021 17:11 Відповісти
Мокрая леска - главная причина удара током.....
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21.09.2021 20:03 Відповісти
ПыСы. Это, как поссать на оголенный горящий кабель под напряжением.....
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21.09.2021 20:09 Відповісти
Удочка - 5 метров плюс леска - семь, плюс рост плюс вытянутая рука. Математика - не самая сильная ваша сторона
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21.09.2021 21:57 Відповісти
какая то дич..не фронт ни фейковый выдуманый ковид..а святая рыбалка в 16.. ето скоро чай пить старашно будет..
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21.09.2021 19:16 Відповісти
"Человек смертен, более того он внезапно смертен", - кто-то из запрещенных и де-коммунизированых писателей......отчество его Афанасьевич))))
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21.09.2021 20:06 Відповісти
лэп на высоте..какой жесть
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21.09.2021 19:17 Відповісти
В Кийлове (Киевская область) не одно десятилетие наблюдаю блесну с леской, висящих на ЛЭП над водой))) Как памятник бесстрашному и заядлому рыбаку. Правда не знаю жив ли он после этого........
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21.09.2021 20:02 Відповісти
Желающие проверить возможность такого и кто разбирается в электронике могут сделать генератор высокого напряжения из ТДКС цветного кинескопного телевизора. В Гугл об этом есть много ссылок. Генератор выдаёт 25- 30 КВ, ток не очень большой, но убить может, поэтому надо использовать хорошие перчатки которые выдержат 30 КВ.
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03.10.2021 13:41 Відповісти
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