Головні новини 20 вересня: скандал на засіданні ТСК, протистояння Разумкова і "слуг народу"

Глава ТСК Безугла звинувачує депутатів-опозиціонерів у зриві засідання, відносини Разумкова та інших "слуг" дедалі гірші, всі обговорюють смерть 19-річного студента після вакцинації, - головні новини 20 вересня.

Скандал на засіданні ТСК

На сьогоднішньому засіданні повинні були заслухати ексглаву ГУР Міноборони Василя Бурбу, але все пішло не так. Засідання перервали, а ось далі свідчення розходяться. Депутат "Голосу" Костенко каже, що ТСК терміново оголосила перерву, як тільки Бурба дійшов в доповіді до дійсно важливих речей. Його колега Осадчук говорить про "епічну втечу" слуг "від Бурби", нардеп "ЄС" Княжицький - про те, що влада тисне на ексглаву ГУР. За версією глави ТСК, "слуги народу" Безуглої, все було не так: вона стверджує, що депутати-опозиціонери, які раніше відмовилися стати членами ТСК, увірвалися на засідання, де як раз збиралися слухати Бурбу, а їм там бути не дозволяється, тому що до ТСК вони не входять, і допуску до секретної інформації у них немає. Загалом, комісія буде засідати ще раз. І, можливо, не один.

Разумков проти "слуг народу"

Голова ВР хворіє на коронавірус і працює віддалено (сьогодні саме так він провів Погоджувальну раду ВР, на якій всі фракції виступили проти порядку денного пленарного тижня), але це не знижує напруження пристрастей. Так, Разумков заявив, що деяким депутатам пропонують по 50-100 тис. за те, щоб вони підтримали його відставку. Корнієнко назвав це "чутками" і додав, що зараз немає ні ініціаторів відставки Разумкова, ні підписних листів. Але ввечері на засіданні фракції "слуги" обговорювали кандидатури на посаду керівника Апарату Верховної Ради - на думку, головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова, таким чином вони підбираються і до самого Разумкова. Зупинилися на трьох кандидатах.

Світ засуджує проведення виборів до Держдуми в окупованому Криму

У Росії рахують голоси на виборах в Держдуму - перемогла, звичайно, "Єдина Росія", Кадиров набрав 99,63% голосів - загалом, все як очікувалося. Вибори в окупованому Криму не визнають Євросоюз, США і Велика Британія. Виборів на окупованому Донбасі де-юре ніби й не було - людей звідти просто масово возили голосувати в Ростов на автобусах. СБУ відкрила за фактом виборів у Криму справу про держзраду.

Українця засудили у Білорусі до 3 років в'язниці за протести

Михайло Ференц, громадянин України, який постійно проживає в Білорусі, за версією слідства під час протестів рік тому ходив на акції, а ще - малював на стінах будинків у Мінську тарганів. За це його засудили до 3 років ув'язнення. МЗС України вимагає звільнити українця. Сам він збирається подавати апеляцію.

Всі обговорюють смерть 19-річного студента після вакцинації

Володимир Сало помер не через вакцинацію, - стверджує міністр освіти Сергій Шкарлет і закликає всіх вакцинуватися. Згідно зі статистикою, 98%, тих хто зараз потрапив до лікарні з COVID-19, щеплення не робили.

У Росії першокурсник влаштував стрілянину в університеті

18-річний хлопець прийшов у Пермський держуніверситет і відкрив вогонь по студентах і викладачах. 8 людей загинули, 20 поранені. Стрілок залишився живий і був поранений при затриманні. Напередодні в соцмережах він написав, що планував масове вбивство вже кілька років.