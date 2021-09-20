Ціни на газ для населення і тепловиробників не змінюватимуться до кінця квітня 2022 року, - Нафтогаз

До кінця квітня 2022 ціна на газ для населення становитиме 7,96 гривні, а для виробників тепла та гарячої води - 7,42 гривні.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Белявський, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яка інформація, яка пов’язана з тим, що буде змінюватися ціна на газ, тарифи на опалення чи гарячу воду – неправдива та націлена на дестабілізацію ситуації у суспільстві. Щодо ціни газу для тепловиробників, якою скористалися вже понад 50% усіх виробників тепла та гарячої води, то ця ціна не є більшою за середньозважену вартість газу, яка вже врахована у тарифах. Багато виробників кажуть про те, що їм доведеться збільшувати платіжки. У нас запитання органів міського самоврядування – чому у минулому році тарифи не були знижені, коли газ виробники купували за 4,50 гривень, а у платіжках враховували від 8 гривень? Чому минулого року ніхто не казав про те, що є можливість знизити платіжку за опалення? Не повинно бути подвійних стандартів. Якщо органи міського самоврядування впевнені, що мають збільшити платіжку за опалення у поточному році, нехай покажуть усю структуру тарифу", – пояснив він.

За словами Білявського, у минулому році "Нафтогаз" постачав газ для виробників за ціною від 4,50 до 5-ти гривень. При цьому ціна газу у структурі тарифу у більшості виробників була від 8 гривень.

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"Ми закликаємо українців бути обачними. Якщо ви приєднані до системи централізованого теплопостачання чи теплопостачальна компанія є ОСББ, то пропонуємо споживачам звернутися до теплопостачальної компанії і запитати, чи має вона підписаний контракт на купівлю природного газу та за якою ціною", – радить директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

Він додав, що в Україні є 18 млрд кубометрів газу, з них приблизно 14,2 млрд потрібно на опалювальний сезон, який триватиме з жовтня 2021 по березень 2022 року.

Також Білявський зазначив, що вони відкриті для підписання контрактів навіть з боржниками:

"З Нафтогазом може домовитися теплокомуненерго. Ми відкриті для наших боржників. Наприклад, історія співпраці з Полтаватеплокомуненерго, які заборгували за газ понад 500 млн гривень, тобто це довгострокове боргове зобов’язання. Але знову таки – контрагент сплачує за спожитий газ і це дає йому можливість виробляти тепло у майбутньому опалювальному сезоні та гарячу воду у міжсезонний період", – каже він.

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