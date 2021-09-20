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Ціни на газ для населення і тепловиробників не змінюватимуться до кінця квітня 2022 року, - Нафтогаз

Ціни на газ для населення і тепловиробників не змінюватимуться до кінця квітня 2022 року, - Нафтогаз

До кінця квітня 2022 ціна на газ для населення становитиме 7,96 гривні, а для виробників тепла та гарячої води - 7,42 гривні.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Белявський, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яка інформація, яка пов’язана з тим, що буде змінюватися ціна на газ, тарифи на опалення чи гарячу воду – неправдива та націлена на дестабілізацію ситуації у суспільстві. Щодо ціни газу для тепловиробників, якою скористалися вже понад 50% усіх виробників тепла та гарячої води, то ця ціна не є більшою за середньозважену вартість газу, яка вже врахована у тарифах. Багато виробників кажуть про те, що їм доведеться збільшувати платіжки. У нас запитання органів міського самоврядування – чому у минулому році тарифи не були знижені, коли газ виробники купували за 4,50 гривень, а у платіжках враховували від 8 гривень? Чому минулого року ніхто не казав про те, що є можливість знизити платіжку за опалення? Не повинно бути подвійних стандартів. Якщо органи міського самоврядування впевнені, що мають збільшити платіжку за опалення у поточному році, нехай покажуть усю структуру тарифу", – пояснив він.

За словами Білявського, у минулому році "Нафтогаз" постачав газ для виробників за ціною від 4,50 до 5-ти гривень. При цьому ціна газу у структурі тарифу у більшості виробників була від 8 гривень.

Читайте також: Мери п'яти українських міст озвучили вимоги до влади для своєчасного початку опалювального сезону

"Ми закликаємо українців бути обачними. Якщо ви приєднані до системи централізованого теплопостачання чи теплопостачальна компанія є ОСББ, то пропонуємо споживачам звернутися до теплопостачальної компанії і запитати, чи має вона підписаний контракт на купівлю природного газу та за якою ціною", – радить директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.

Він додав, що в Україні є 18 млрд кубометрів газу, з них приблизно 14,2 млрд потрібно на опалювальний сезон, який триватиме з жовтня 2021 по березень 2022 року.

Також Білявський зазначив, що вони відкриті для підписання контрактів навіть з боржниками:

"З Нафтогазом може домовитися теплокомуненерго. Ми відкриті для наших боржників. Наприклад, історія співпраці з Полтаватеплокомуненерго, які заборгували за газ понад 500 млн гривень, тобто це довгострокове боргове зобов’язання. Але знову таки – контрагент сплачує за спожитий газ і це дає йому можливість виробляти тепло у майбутньому опалювальному сезоні та гарячу воду у міжсезонний період", – каже він.

Читайте: Тимошенко і Шмигаль посперечалися в Раді: "Збереження тарифів потребуватиме з місцевого самоврядування 25 млрд грн" - "Ми шукаємо як "підставити плече"

Автор: 

газ (10409) Нафтогаз (4407) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+10
да-да.. "не будет меняться".. за чей счет?))

Цены на газ на украинской бирже обновили исторический рекорд: 30 000 грн за тысячу кубометров..

.."Нафтогаз Трейдинг" впервые за последние месяцы приобретал газ на бирже, купив 4,55 млн кубометров на торгах 16 и 17 сентября.
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20.09.2021 22:47
+9
Зебобики, наращивайте волосатость. Она вам очень сгодится в ближайшее время.
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20.09.2021 22:44
+8
интересно, а зебилы в это поверят? за счет чего вислюк оманський будет держать цену на коммуналку? кредиты? или печатный станок..

Судя по ежедневному росту цен - станок работает на полную.. Ну и как в таких условиях будут держать цену.. свалят вину и расходы на местные бюджеты?))
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20.09.2021 22:49
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Зебобики, наращивайте волосатость. Она вам очень сгодится в ближайшее время.
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20.09.2021 22:44 Відповісти
Тебе мародерські недоїдки взимку гріти будуть?
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21.09.2021 03:46 Відповісти
Это ты про зе- интеллектуалов стебанулся так толсто? Или про Юльку в 2 раза?
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21.09.2021 08:30 Відповісти
За американсько-канадськими технологіями бурять за 3 - 3,5 місяця", - говорить науковець.Договір з РФ закінчується у2024 році..Газові родовища розвідані!"Що заважає розвернути широкомасштабне видобування власного газу?? " "Сваєво не віжу.".?!ОП, ВР, ДБР, СБУ , ГПУ, патріоти -де Ви...?



За американсько-канадськими технологіями бурять за 3 - 3,5 місяця", - говорить науковець.Договір з РФ закінчується у2024 році..Газові родовища розвідані!"Що заважає розвернути широкомасштабне видобування власного газу?? " "Сваєво не віжу.".?!ОП, ВР, ДБР, СБУ , ГПУ, патріоти -де Ви...?

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21.09.2021 14:25 Відповісти
да-да.. "не будет меняться".. за чей счет?))

Цены на газ на украинской бирже обновили исторический рекорд: 30 000 грн за тысячу кубометров..

.."Нафтогаз Трейдинг" впервые за последние месяцы приобретал газ на бирже, купив 4,55 млн кубометров на торгах 16 и 17 сентября.
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20.09.2021 22:47 Відповісти
интересно, а зебилы в это поверят? за счет чего вислюк оманський будет держать цену на коммуналку? кредиты? или печатный станок..

Судя по ежедневному росту цен - станок работает на полную.. Ну и как в таких условиях будут держать цену.. свалят вину и расходы на местные бюджеты?))
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20.09.2021 22:49 Відповісти
п.с. кстати, была инфа что газа в этом году закачали очень мало.. на весь отопительный сезон не хватит, да и то если повезет с теплой погодой. А если холода - которые уже пришли - будут сильными зимой?

Холодные батареи + счета за комуналку в виде "интересного решения, поднимущего комуналку в 2-3 раза"
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20.09.2021 22:51 Відповісти
п.с. кстати, тарифы на газ для населения и на отопление уже пошли вверх:

https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/

ДП "КиївгазЕнерджи" ПАТ "Київгаз" 19,8000

ТОВ "ТАС Енергія" 20,9600

ТОВ "Львівенергозбут" 18,7800

ТОВ "Кременчукгаз Трейдінг" 19,1000

ТОВ "Хмельницькенергозбут" 18,7500
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20.09.2021 22:55 Відповісти
А ну так это месячные тарифы, большинство давно на годовых.
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20.09.2021 23:21 Відповісти
Рыжий брехун, это месячные тарифы. Годовые почти везде по 8 гр.
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20.09.2021 23:22 Відповісти
Ну во первых все лето тарифы были на уровне зимних. Те кто привык раз в день мыться горячей водой, подогреваемой газом очень это почувствовали летом. А во вторых даже если будет теплая зима, и запасов Нафтогазу хватит до 1 апреля, то потом эти запасы придется где-то снова пополнять.
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20.09.2021 23:45 Відповісти
Что отрицает ваш комментарий? Присутствие воды на Марсе?
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21.09.2021 00:07 Відповісти
Да. И по той цене которая будет на тот момент. И опять же не биржевая, а оговоренная с поставщиком в договоре.
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21.09.2021 00:13 Відповісти
И тут никто не спорит, Газпром уже не тот как в первой декаде 2000-х, безплатно газ уже поставлять не будет, но баксов за $100/тыс.кубов вполне может. И нет тут ничего нового. Это уже руским ж.клоуном озвучено почти три года назад. Местному ж.клоуну осталось отработать этот сценарий.
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21.09.2021 01:12 Відповісти
Откуда вы взяли, что мой коментарий должен что-то отрицать? Попробуйте для начала подтвердить наличие "рассудочной деятельности" у избирателей Зеленского, которые сейчас по прежнему счастливы, от повышающихся каждый сезон тарифов.
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21.09.2021 01:05 Відповісти
нутак правильно, в прошлом году когда газ на бирже был по 540, с доверчивых лошков снимали жирные сливки по 12 грн за куб, к зиме газ будет 2000 с лошков снимут хорошую юшку по 30 за куб.
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21.09.2021 10:15 Відповісти
у тебя под зиму ежедневный рост , только не цен а твоего дебилизма.
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20.09.2021 23:24 Відповісти
Ви мабуть проскочили мимо державної допомоги під час ковід істерії. Грошей надруковано вже вдосталь, можете їх їсти в будь-якій валюті. Всі держави доклали максимум зусиль.😁
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21.09.2021 15:17 Відповісти
А какое отношение биржевые цены имеют к ценам в долгосрочных договорах? Европа кстати тоже не по биржевым ценам за газ платит.
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20.09.2021 23:27 Відповісти
Биржевая цена это такая штука интересная, как деревенская проститутка в рваных колготах. Просит 100 долларов. но кто ей даст...
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20.09.2021 23:31 Відповісти
Игра на бирже как игра в преферанс. Биржевіе цены к реальной цене товара имеют опосредованное отношение. Биржевая цена определяется только спекулятивным спросом в текущий момент. В зависимости от того какой интерес на данный товар. Газовый рынок на бирже сильно перегрет. Почему? Да потому что высокий спрос на газ появился не в результате развития экономики или сильно холодных зим, а в результате сокращения поставок. Я не удивлюсь если в какой-то прекрасный момент торги откроются сокрушительным гепом. И повлиять на это может все что угодно. Теплая зима, переориентация поставщиков СПГ на Европейский рынок с азиатского, в конце концов кацапы выкрутят таким образом скорый запуск СП2 и откроют вентиль на полную. И все. Но эта цена в свою очередь не имеет никакого отношения к цене в долгосрочных договорах, где поставщик перестраховывается и хочет иметь гарантированного покупателя на длительный срок с конкретными гарантированными обязательствами покупки определенного объема газа по определенной фиксированной цене. Да, сегодня он теряет относительно биржевой цены, но условно говоря завтра все может быть с точностью до наоборот.
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21.09.2021 00:11 Відповісти
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ=====це не державне.======
Уповноважені особи

https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (тимчасово здійснює повноваження Генерального Директора Товариства з 21.05.2021 року на період до обрання Генерального Директора Товариства) - керівник
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
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21.09.2021 19:41 Відповісти
может до 1 апреля, дня дурака
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20.09.2021 22:50 Відповісти
цены стой, раз-два
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20.09.2021 22:50 Відповісти
Польша и Украина с Норвегией хотят обосрать ГрязьПром...
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20.09.2021 22:53 Відповісти
Дуже дивно, що нафтогази "фірташа" третій місяць не визнають показників лічильників і нараховують "заборгованість".
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20.09.2021 22:54 Відповісти
А что дивного? Потом задолженность проиндесируют на рост цены с 7 до 30 грн.
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20.09.2021 23:28 Відповісти
Это конечно хорошо, но вот только при таком раскладе не нужно врать про свободный рынок газа в стране.
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20.09.2021 22:54 Відповісти
та воно и понятно, раз цены гнуть не будут, значит и газа не будет, а вонючий и грязный путенский нас вреден для здоровья
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20.09.2021 22:54 Відповісти
Фуфло Мавзолейное обосралось еще в 1922 году.... типа Ссср...
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20.09.2021 22:55 Відповісти
то есть зелох за счет бюджета делает себе пиар, а зебилы верят что они выиграли, а не потеряли свои бюджетные деньги
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20.09.2021 22:56 Відповісти
Открою тайну - зебилы вообще не платят налогов, наблюдал за ними во время предвыборной компании. Они или на полвареника в кэше получают, или на минимаке сидят, но налоги с нее своими деньгами даже теоретически не считают, иначе сдохнут от жабы, или различные бизнесмены, которые оптимизируются в кэш на 100500% и хотели перестать платить налоги вообще, ну и конечно же комуналку за 100 грн на 400 кв.м. в месяц, и что бы дрова стоили дешевле чем они стоят у лесника, но что бы леснику на лапу давать не надо было.
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20.09.2021 23:35 Відповісти
Ты пишешь популистскую *****, мудак. Даже непонятно с какой целью.
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21.09.2021 07:23 Відповісти
значит будет холодно
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20.09.2021 22:58 Відповісти
Дефицит бюджета 1 триллион....такого не было с 1991 года...полный Атас...
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20.09.2021 23:05 Відповісти
И снова ты брешешь, слопатоед. Дефицит бюджета за 8 месяцев всего 6 млрд гривен.
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20.09.2021 23:27 Відповісти
значит будут переизбираться
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20.09.2021 23:06 Відповісти
Даже польский реформатор Лешек Бальцерович не взялся бы спасать Украину с 10 000 % инфляции 1992 года в Польше....
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20.09.2021 23:14 Відповісти
Свежо предание , но верится с трудом , да зебобики 🤣
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20.09.2021 23:16 Відповісти
_Если бы у вас было трохи ума и ответственности за свою работу, вы весной и летом закачали бы в ПХГ под завязку! Зедауны
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20.09.2021 23:20 Відповісти
Они просто распилили на "великом будивныцтве" все деньги, которые были у Нафтогаза под закупку дешевого газа весной и летом. Они не дауны, они враги народа. Дети с синдромом Дауна накогда не будут делать такого.
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20.09.2021 23:57 Відповісти
Значит всё-таки подымут цены
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20.09.2021 23:23 Відповісти
С чего вы взяли что в апреле 2022 будут такие цены? К примеру в 2008 году 1 барель нефти стоил около 140 долларов. А потом упал до 30 долларов и с тех пор больше никогда не превышал данного значения. По состоянию на сегодня 1 барель стоит около 75 долларов.
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21.09.2021 10:16 Відповісти
Жена моя часто спрашивает...почему ты всегда любишь дураков по жизни? говорю в ответ... Золотко мое...в них вся правда нашего сегодняшнего дебилизма... и завтрашнего тоже...
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20.09.2021 23:25 Відповісти
Тебя никто не спрашивает, падаль мокшанская, с рыжем уродцем жить никто не будет, тебе на мокша.ру гадить надо, тогда и спросят тебя, удобно ли на бутылку сел..
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20.09.2021 23:29 Відповісти
В Україні кажуть що Мокшандію народив Хан Батий...а ще кажуть що князь Юра Долгорукій був бараном Мавзолєйнім
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20.09.2021 23:35 Відповісти
Что обострение началось? шиза она такая.
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20.09.2021 23:40 Відповісти
Як тільки но починається опалювальний сезон,одразу якісь махінації відбуваються.
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20.09.2021 23:40 Відповісти
А ще кажуть що Кримский Хан Девлет-Гирей спалив Мацковію до нестями у 1571 році...сгоріло бидло повністю...
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20.09.2021 23:42 Відповісти
видимо за газ падлюки платить не хотели
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21.09.2021 18:04 Відповісти
Мавзолейное быдло...вы баранами родились и сдохните ИМИ...
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20.09.2021 23:44 Відповісти
интересно и за чей счет этот банкет то?
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20.09.2021 23:48 Відповісти
Кучма заплатит за все дерьмо...
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20.09.2021 23:55 Відповісти
Кучма никогда ни за что платить не будет, не для того он эту страну такой построил и родил олигархов
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21.09.2021 00:12 Відповісти
Значит тода заплатит его зятек Пинчук или братан КАЛомойский
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21.09.2021 00:15 Відповісти
Когда РАБссияцы пишут ...ТО... в конце...это значит Путлерское быдло зашло на Цензор....
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20.09.2021 23:59 Відповісти
Московиты радуются, что Украинцы этой зимой замерзнут.Мерзнут и в Британии, ЕС.
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21.09.2021 00:08 Відповісти
Чуваки.... я мерзну с 1982 года от ГрязьПрома...
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21.09.2021 00:14 Відповісти
Газ мне поставляет Шебелинское газовое месторождение Харьковской области,живу от него 7 км...,нафиг мне ваше сраное рюсскае газовое гофно?
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21.09.2021 00:22 Відповісти
уверен, шо не из Словакии ?

А из Шебелинского успешно кушает Ахметка и его заводики.
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21.09.2021 10:08 Відповісти
Из Словакии- это из рашосвинячьих методичек и от педошария инфа?
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21.09.2021 10:40 Відповісти
Не вивезуть зелені опалювальний сезон. Ще й політична криза "допоможе". Готуймось до "алчевськів" по всій країні.
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21.09.2021 03:58 Відповісти
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21.09.2021 14:27 Відповісти
Нормальні люди , вже давно самі є виробниками гарячої води . Купив бойлер , встановив двохтарифний ел. лічильник , підключив бойлер в розетку через реле часу ( з 23:00 до 07:00 ) - і ти вже ВИРОБНИК гарячої води , і грієш воду за 50% вартості ел. енергії . Дешево і шикарно . Слава Україні і дякую тобі Боже , що я не москаль .
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21.09.2021 06:46 Відповісти
Лучше не платить за отоплениетдо конца сезона, мрази ненасытные Охметовские...
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21.09.2021 09:42 Відповісти
Ну так заблочат тебе банковскую карту одну, вторую итд , и будут списывать все с нее. Плюс суд и проникновение в жилье, все как , сделанные разом мечтали .
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21.09.2021 10:39 Відповісти
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21.09.2021 14:26 Відповісти
Интересно, за чей счет весь этот банкет ? Если цена "реверса" в несколько раз выше, а прямого договора с Газпромом как не было, так и не будет.
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21.09.2021 10:07 Відповісти
ніхто не хоче думать про економію,,, чому в будинках з вертикальною розводкою не встановлюють лічильників? (в Європі чомусь встановлені), взимку змушена відкривать вікна, замість того, щоб прикрутить батарею
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21.09.2021 10:46 Відповісти
нафтогаз может и не будет менять...но цена на отопление теперь зависит от местных...поэтому одного заявления от нафтогаза - мало!!!
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21.09.2021 11:15 Відповісти
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21.09.2021 12:16 Відповісти
Цікаво, а чому тоді тендера на газ у вересні масово не відубуваються навіть при ціні 20 грн за куб і це при тому, що на сьогодні ціна за газ 15,565 грн. за куб.

Мало того, що багато хто із постачальників газу ще влітку порозривали договора на газ бо прогнозували підвищення ціни на 40% восени, так навіть при ціні в тендерних пропозиціях в 20грн ніхто не хоче приймати навіть участі? Бачив цінову пропозицію у Прозоро від облгазу 23 грн за куб.м і був тільки один учасник, установа перезапустила тендер і вже забили у документацію ціну 30 грн. Якщо вс етак гарно, чому така ситуація відбуважється в закупівлях перед опалювальним сезоном? І всі мовчать про це!
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21.09.2021 12:46 Відповісти
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное.
Тут спорить с Гетманцевым, (а именно он автор) невозможно

Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.

Потому решено это было замаскировать.

НАСЕЛЕНИЕ ВСЕ РАВНО ЗАПЛАТИТ.

Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25%

(автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
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21.09.2021 13:15 Відповісти
та не треба схем, досить ще розкрутити інфляцію,а простому обивателю не відразу стане зрозуміло що його обікрали)
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21.09.2021 15:59 Відповісти
їм вірити?послухай владу і зроби навпаки..
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21.09.2021 15:52 Відповісти
 
 