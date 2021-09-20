Ціни на газ для населення і тепловиробників не змінюватимуться до кінця квітня 2022 року, - Нафтогаз
До кінця квітня 2022 ціна на газ для населення становитиме 7,96 гривні, а для виробників тепла та гарячої води - 7,42 гривні.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Белявський, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-яка інформація, яка пов’язана з тим, що буде змінюватися ціна на газ, тарифи на опалення чи гарячу воду – неправдива та націлена на дестабілізацію ситуації у суспільстві. Щодо ціни газу для тепловиробників, якою скористалися вже понад 50% усіх виробників тепла та гарячої води, то ця ціна не є більшою за середньозважену вартість газу, яка вже врахована у тарифах. Багато виробників кажуть про те, що їм доведеться збільшувати платіжки. У нас запитання органів міського самоврядування – чому у минулому році тарифи не були знижені, коли газ виробники купували за 4,50 гривень, а у платіжках враховували від 8 гривень? Чому минулого року ніхто не казав про те, що є можливість знизити платіжку за опалення? Не повинно бути подвійних стандартів. Якщо органи міського самоврядування впевнені, що мають збільшити платіжку за опалення у поточному році, нехай покажуть усю структуру тарифу", – пояснив він.
За словами Білявського, у минулому році "Нафтогаз" постачав газ для виробників за ціною від 4,50 до 5-ти гривень. При цьому ціна газу у структурі тарифу у більшості виробників була від 8 гривень.
"Ми закликаємо українців бути обачними. Якщо ви приєднані до системи централізованого теплопостачання чи теплопостачальна компанія є ОСББ, то пропонуємо споживачам звернутися до теплопостачальної компанії і запитати, чи має вона підписаний контракт на купівлю природного газу та за якою ціною", – радить директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський.
Він додав, що в Україні є 18 млрд кубометрів газу, з них приблизно 14,2 млрд потрібно на опалювальний сезон, який триватиме з жовтня 2021 по березень 2022 року.
Також Білявський зазначив, що вони відкриті для підписання контрактів навіть з боржниками:
"З Нафтогазом може домовитися теплокомуненерго. Ми відкриті для наших боржників. Наприклад, історія співпраці з Полтаватеплокомуненерго, які заборгували за газ понад 500 млн гривень, тобто це довгострокове боргове зобов’язання. Але знову таки – контрагент сплачує за спожитий газ і це дає йому можливість виробляти тепло у майбутньому опалювальному сезоні та гарячу воду у міжсезонний період", – каже він.
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За американсько-канадськими технологіями бурять за 3 - 3,5 місяця", - говорить науковець.Договір з РФ закінчується у2024 році..Газові родовища розвідані!"Що заважає розвернути широкомасштабне видобування власного газу?? " "Сваєво не віжу.".?!ОП, ВР, ДБР, СБУ , ГПУ, патріоти -де Ви...?
Цены на газ на украинской бирже обновили исторический рекорд: 30 000 грн за тысячу кубометров..
.."Нафтогаз Трейдинг" впервые за последние месяцы приобретал газ на бирже, купив 4,55 млн кубометров на торгах 16 и 17 сентября.
Судя по ежедневному росту цен - станок работает на полную.. Ну и как в таких условиях будут держать цену.. свалят вину и расходы на местные бюджеты?))
Холодные батареи + счета за комуналку в виде "интересного решения, поднимущего комуналку в 2-3 раза"
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/
ДП "КиївгазЕнерджи" ПАТ "Київгаз" 19,8000
ТОВ "ТАС Енергія" 20,9600
ТОВ "Львівенергозбут" 18,7800
ТОВ "Кременчукгаз Трейдінг" 19,1000
ТОВ "Хмельницькенергозбут" 18,7500
Уповноважені особи
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (тимчасово здійснює повноваження Генерального Директора Товариства з 21.05.2021 року на період до обрання Генерального Директора Товариства) - керівник
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ Журавльова Ірина Леонідівна (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
А из Шебелинского успешно кушает Ахметка и его заводики.
Мало того, що багато хто із постачальників газу ще влітку порозривали договора на газ бо прогнозували підвищення ціни на 40% восени, так навіть при ціні в тендерних пропозиціях в 20грн ніхто не хоче приймати навіть участі? Бачив цінову пропозицію у Прозоро від облгазу 23 грн за куб.м і був тільки один учасник, установа перезапустила тендер і вже забили у документацію ціну 30 грн. Якщо вс етак гарно, чому така ситуація відбуважється в закупівлях перед опалювальним сезоном? І всі мовчать про це!
Тут спорить с Гетманцевым, (а именно он автор) невозможно
Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.
Потому решено это было замаскировать.
НАСЕЛЕНИЕ ВСЕ РАВНО ЗАПЛАТИТ.
Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25%
(автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").