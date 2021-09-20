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Російські вибори в окупованому Криму не мають юридичної сили, - МЗС Туреччини
Вибори в Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму, не мають для Туреччини юридичної сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Офіційний представник турецького зовнішньополітичного відомства Танжу Білгіч заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму.
"У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - підкреслив дипломат.
Топ коментарі
+5 Mganga Zambezi
показати весь коментар20.09.2021 23:01
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Восток дело сложное, как в свое время говорил товарищ Сухов в известном всем фильме. Да и зашкваренные рашопилоты Су-24 не дадут соврать.
Ну и альтернатива Суэцкому каналу доделает свое дело...
- О, великий Раджа! Ты по ошибке положил в свой ларец и мои монеты!
- Ай-ай-ай-ай! Что я наделал! Как же я теперь отличу твои деньги от моих?
- О, Раджа! Отдай!
- Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся и мои! А своих денег я не намерен отдавать никому, никому!
Турки в этом аспекте немнОГО неправы - В ГААГСКОМ ТРИБУНАЛЕ ЭТИ ВЫБОРЫ ИМЕЮТ ОГРОМНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ для предъявления состава преступленя.