Російські вибори в окупованому Криму не мають юридичної сили, - МЗС Туреччини

Вибори в Держдуму РФ, які відбулися в окупованому Криму, не мають для Туреччини юридичної сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Офіційний представник турецького зовнішньополітичного відомства Танжу Білгіч заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму.

"У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - підкреслив дипломат.

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