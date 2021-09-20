Нардеп "ЄС" Забродський: Засідання ТСК могло стати сенсаційним, але у "слуг народу" були свої плани
Депутат "Європейської Солідарності" Михайло Забродський вважає, що члени ТСК гальмують розслідування Вагнергейту.
Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютно законне бажання бути присутніми на засіданні депутатів фракції ЕС і Голосу беззаперечно збентежило "модераторку" ТСК. Виникла необхідність в додаткових консультаціях із використанням послуг операторів мобільного зв’язку. Імовірно саме тому засідання почалося із запізненням в півгодини", - розповів депутат.
За словами Забродського, Бурба почав давати свої пояснення, і через годину стало зрозуміло, що "розповідати він буде все". Але тут в засіданні ТСК оголосили перерву.
" Цілком логічно, що основним завданням такої комісії може бути виключно просування такої собі моделі подій, яка повністю виводила б з-під уваги (з усіма можливими наслідками !) посадових осіб вищого рангу, які імовірно приймали відповідні рішення про переноси/відміни (спецоперації. - Ред.)", - пише Забродський.
Він припустив, що в арсеналі охочих приховати істину залишаються загрози і прямий тиск.
"Щиро сподіваюся, що, завдяки національній свідомості наших громадян і роботі опозиційних парламентських фракцій, все перераховане виявиться марним", - підсумував він.
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Это орейро! Только что я пообщался с двумя слугами. Коротко о главном и по пунктам. Разумкова будут снимать. Любой ценой. Но для этого нужно чтоб сам Разумков был в зале. Иначе нарушение регламента. Потому что чётко прописана процедура и согласно ей спикер обязан перед снятием отчитаться перед ВР. Нет спикера в зале - нет снятия. И выходит, что Разумков пока переиграл Зеленского в этом вопросе. Технично. По этому поводу у Владимира Александровича истерика, но он ничего поделать не может. Ждет, чтоб Разумков вышел с больничного, ведь не может он все время болеть. И это раз. А два это то, что сегодня происходило на комиссии под руководством Безуглой. Там экс-глава ГУР генерал Бурба начал давать показания по "вагнеровцам". И согласно этим показаниям можно будет возбуждать дело о госизмене. Зеленский конечно помнит, что у него на 100% свой прокурор, на 100% свой глава СБУ, а ДБР и МВД уже под его контролем, но он понимает, что так будет не всегда, а значит рано или поздно могут таки возбудить дело и осудить за это. И Зеленский очень не хочет, чтоб осудили его. Поэтому истерика лишь нарастает. И даже то, что Безуглая прервала Бурбу и перенесла комиссию на потом, не смогло успокоить величайшего политического лидера современности по версии Ермака и Мендель. А в третьих, ОП решила сделать комиссию по Кличко. И с помощью этой комиссии атаковать Кличко, чтоб легче было бы сбить того с Главы КМДА. Знаете, кого предварительно утвердили в комиссию? Глава комиссии Сергей Рудык из "За Майбах", заместитель Вадим Рабинович из ОПЗЖ. С Рудыком понятно. Там партия скажет и он сделает, а кто партии скажет? На "Коло" начинается и на "мойский" заканчивается. Догадались? И я не смог. А вот зачем Рабиновичу место в комиссии мне не понятно. Ему мало места для шоу в ВР? Сомневаюсь. Но в последнее время Банковая любит делать из представителей ОПЗЖ заместителей. Ещё в комиссии толпа от "Слуг народа", в которой есть Забуранная, Третьякова, Холодов и другие. И среди этих "других"... (играет тревожная барабанная дробь)... анал-табу Богдан Яременко. Еще хотели от внефракционных взять бывшего https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZVqkUEuqcdx2OFmyhr86h8tZjoBNYMnCMwSBHOXG7YG_hL5JI8e9IIjt5z3nqT0zdFCHdypdpUwb36IkwhLCa8n8gX1duRtSFKnWiwvASbclTToKr0Pd3Apl75GJp757Ebbtc7bNNlOZhAiTLf_BBdeMxFM4K0cUrWlbTbuAJa3xFkONAIOX5_MaF5CPxyQA1hlak9EnNRpvlNChNrsVp74&__tn__=*NK-y-R #слугу Иванисова. Он все же работает в антикоррупционном комитете. Но решили, что с насильником будет перебор. Хотя он готов неглядя подписать все, что дадут с Банковой. В общем, какое-то фрик-кабаре. И эта комиссия должна сделать выводы, что в Киеве все плохо и надо разделить должности мэра и главы КМДА. В общем, все под заказ для Зеленского и Ермака. Хотя я считаю, что зря они Иванисова из комиссии убрали. Насильник и анал-табу в одной комиссии смотрелись бы, как минимум, забавно.
И вот послушал я эти новости и понял, что название Шапитолий прекрасно определяют уровень Банковой времен Зеленского. Клоунада и шоу вместо решения проблем. А в итоге лишь усугубление кризиса в стране, правовой беспредел и создание новых проблем для Украины и граждан. Но разве такие мелочи волнуют власть? Да, https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100007211555008/?__cft__[0]=AZVqkUEuqcdx2OFmyhr86h8tZjoBNYMnCMwSBHOXG7YG_hL5JI8e9IIjt5z3nqT0zdFCHdypdpUwb36IkwhLCa8n8gX1duRtSFKnWiwvASbclTToKr0Pd3Apl75GJp757Ebbtc7bNNlOZhAiTLf_BBdeMxFM4K0cUrWlbTbuAJa3xFkONAIOX5_MaF5CPxyQA1hlak9EnNRpvlNChNrsVp74&__tn__=-]K-y-R Володимир Зеленський ?
"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
Наша проблема не у Зєлі. Наша проблема в тому, що українці дуже поділені і не вміють домовлятись один з одним.
Просто бльше никто отдать такой приказ не имел права. Более того! Этот приказ БЫЛ в письменном виде! Сейчас озможно уничтожен,но копии остались в личных архивах,и они еще всплывут.
А КТО именно,и куда звонил - это уже второстепенные детали,почему на них сосредоточились?
Ищут стрелочника? Или хотят все повесить на мифических агентов и исполнителей,так сказать "по их просьбе"?
Может просто зебилов подводят к мысли,что Зе все делал правильно,а Порох не имел права так обижать кормилицу величайшего главзебила?