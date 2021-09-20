Нардеп "ЄС" Забродський: Засідання ТСК могло стати сенсаційним, але у "слуг народу" були свої плани

Депутат "Європейської Солідарності" Михайло Забродський вважає, що члени ТСК гальмують розслідування Вагнергейту.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно законне бажання бути присутніми на засіданні депутатів фракції ЕС і Голосу беззаперечно збентежило "модераторку" ТСК. Виникла необхідність в додаткових консультаціях із використанням послуг операторів мобільного зв’язку. Імовірно саме тому засідання почалося із запізненням в півгодини", - розповів депутат.

За словами Забродського, Бурба почав давати свої пояснення, і через годину стало зрозуміло, що "розповідати він буде все". Але тут в засіданні ТСК оголосили перерву.

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" Цілком логічно, що основним завданням такої комісії може бути виключно просування такої собі моделі подій, яка повністю виводила б з-під уваги (з усіма можливими наслідками !) посадових осіб вищого рангу, які імовірно приймали відповідні рішення про переноси/відміни (спецоперації. - Ред.)", - пише Забродський.

Він припустив, що в арсеналі охочих приховати істину залишаються загрози і прямий тиск.

"Щиро сподіваюся, що, завдяки національній свідомості наших громадян і роботі опозиційних парламентських фракцій, все перераховане виявиться марним", - підсумував він.

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