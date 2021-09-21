УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13059 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 152 15
вакцина (3523) карантин (16073) смерть (6542) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Ляшко на засіданні Кабміну запропонував виділити з держбюджету додаткові кошти на рекламу вакцинації

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко на засіданні Кабміну запропонував виділити з держбюджету додаткові кошти на рекламу вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час урядової наради ініціював виділення додаткових коштів із державного бюджету для того, щоб Міністерство інформаційної політики змогло закупити рекламу вакцинації проти коронавірусу.

Про це глава відомства заявив в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Масова кампанія вакцинації в Україні є і досить велика кількість інформаційних матеріалів поширюються різними каналами комунікації", - зазначив міністр.

За його словами, нині жодні новини на жодному каналі в Україні не завершуються без заклику ведучого прийти і зробити щеплення проти коронавірусу. Аналогічні заклики можна помітити й на FM-радіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99,2% летальних випадків від COVID-19 в Україні - це невакциновані люди, - Ляшко

"Якщо ми говоримо про соціальну рекламу, то Міністерство охорони здоров’я обрало соціальну квоту для поширення на національному телебаченні вакцинальних сюжетів", – каже Віктор Ляшко.

Однак ця квота, констатує міністр, не потрапляє до прайм-тайму, тому часто не всі бачать те, що має відбуватись.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Це в країні, де хворим дітям народ коштами скидується.
показати весь коментар
21.09.2021 00:13
+6
Краща реклама вакцин це куртка Степанова.
показати весь коментар
21.09.2021 00:07
+2
ляжко тоже пальто хочет, осень на дворе
показати весь коментар
21.09.2021 00:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краща реклама вакцин це куртка Степанова.
показати весь коментар
21.09.2021 00:07 Відповісти
Знайомі з Ірманії запитують навіщо ваше ЗЕ оголилось до пояса.

показати весь коментар
21.09.2021 00:11 Відповісти
Патамуша PRасткомпанія вакцинації.
показати весь коментар
21.09.2021 00:25 Відповісти
А де та Ірманія знаходиться? Цікаво просто.
показати весь коментар
21.09.2021 00:40 Відповісти
На північ від Макаронії, №36
показати весь коментар
21.09.2021 08:49 Відповісти
а если бы в мягкую мышцу давали, зеля бы что, рояль расчехлил? ну и урод
показати весь коментар
21.09.2021 02:19 Відповісти
ляжко тоже пальто хочет, осень на дворе
показати весь коментар
21.09.2021 00:12 Відповісти
Це в країні, де хворим дітям народ коштами скидується.
показати весь коментар
21.09.2021 00:13 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2021 00:21 Відповісти
шлюшко хочет бабосики
показати весь коментар
21.09.2021 00:44 Відповісти
Завтра біжу вакцинуватися . надивився по зомбоящику скільки за час "страшносмертельної пандемії" передохло президентів різних країн світу.а також як щодня в Україні здихає по десять -двадцять депутатів ВР то аж страшно стає
показати весь коментар
21.09.2021 00:50 Відповісти
Нада прекратить разбазаривать деньги на вакцинацию! Есть более насущные проблемы ну например наш президент долго уже не отдыхал надо направить деньги на отдых президента и ещё на офис первой леди это важнее!
показати весь коментар
21.09.2021 06:11 Відповісти
видимо на футболе "неолигархи" сказали ему, что на куртку придется зарабатывать самому
показати весь коментар
21.09.2021 09:26 Відповісти
Хорошие вещи в рекламе не нуждаются (с)
показати весь коментар
21.09.2021 09:27 Відповісти
 
 