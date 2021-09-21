Ляшко на засіданні Кабміну запропонував виділити з держбюджету додаткові кошти на рекламу вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час урядової наради ініціював виділення додаткових коштів із державного бюджету для того, щоб Міністерство інформаційної політики змогло закупити рекламу вакцинації проти коронавірусу.

Про це глава відомства заявив в ефірі ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Масова кампанія вакцинації в Україні є і досить велика кількість інформаційних матеріалів поширюються різними каналами комунікації", - зазначив міністр.

За його словами, нині жодні новини на жодному каналі в Україні не завершуються без заклику ведучого прийти і зробити щеплення проти коронавірусу. Аналогічні заклики можна помітити й на FM-радіо.

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"Якщо ми говоримо про соціальну рекламу, то Міністерство охорони здоров’я обрало соціальну квоту для поширення на національному телебаченні вакцинальних сюжетів", – каже Віктор Ляшко.

Однак ця квота, констатує міністр, не потрапляє до прайм-тайму, тому часто не всі бачать те, що має відбуватись.