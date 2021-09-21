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Швейцарія (393) Донбас (21703) гуманітарна допомога (729) Міністерство з питань окупованих територій (393) Міністерство реінтеграції (342)

Швейцарія надала 2,3 тис. т гуманітарної допомоги Донбасу у вересні, - Мінреінтеграції. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У період з 1 по 16 вересня 2021 року представники Відділу гуманітарної допомоги Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України доправили до Донецької та Луганської областей гуманітарну допомогу загальною вагою 2300 тонн. Для доставки цього вантажу потрібно 138 вантажівок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Швейцарія надала 2,3 тис. т гуманітарної допомоги Донбасу у вересні, - Мінреінтеграції 01

До гуманітарного вантажу місії входило: хімікати для очищення води, обладнання та запасні частини до нього, що використовуються на водоочисних підприємствах КП "Вода Донбасу"; найбільш затребуване медичне обладнання; 1,5 млн одиниць експрес-тестів на COVID-19; 30 апаратів штучної вентиляції легень.

Швейцарія надала 2,3 тис. т гуманітарної допомоги Донбасу у вересні, - Мінреінтеграції 02

експрес-тести доправлено до медичних закладів та пунктів тестування, що розміщені на КПВВ Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Також читайте: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонни гуманітарної допомоги

Швейцарія надала 2,3 тис. т гуманітарної допомоги Донбасу у вересні, - Мінреінтеграції 03

Загальна вартість гуманітарної допомоги від Швейцарії в 2021 році становить майже 12 млн швейцарських франків і це найбільша за масштабами допомога від Швейцарії за період з 2015 року.

Варто зазначити, що починаючи з 2015 року Швейцарія передала на схід України понад 15 500 тонн гуманітарної допомоги вартістю майже 27 млн ​​швейцарських франків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Они гордые, не возьмут ее из рук гейропейцев! То ли дело кацапская перловка!
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21.09.2021 01:11
+4
"КОРМИЛЬЦЕВ" ПОДКАРМЛИВАЮТ!
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21.09.2021 08:25
+3
зачем? дамбасяне и без Швейцарии гуманитарку могут в шахтах нарыть.
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21.09.2021 00:58
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В чем смысл? Население этих территорий системно ненавидит любого, кто не говорит "па руски". Зачем им помогать? Швейцария надеется что их не тронут в следующий раз когда руские доедут на танках до Берлина?
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21.09.2021 00:58 Відповісти
на фото внизу розгрузка в українській лікарні !!!!

бо Донбас це Україна
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21.09.2021 01:05 Відповісти
мені здається, що ота хня з 'временно окупированных территориях' пішла не по плану.
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21.09.2021 01:10 Відповісти
до Берлина слабовато будет, а вот до Гватемалы - это минимум на что способны рссукие. Даже Обама в бункере спрячется.
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21.09.2021 08:16 Відповісти
Без Ленд Лиза не доедут. Добегут. До Урала.
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21.09.2021 08:26 Відповісти
зачем? дамбасяне и без Швейцарии гуманитарку могут в шахтах нарыть.
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21.09.2021 00:58 Відповісти
Є версія, що Дракула був таким злим, тому що не міг їсти борщ з пампушками, бо вони з часником
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21.09.2021 00:59 Відповісти
Они гордые, не возьмут ее из рук гейропейцев! То ли дело кацапская перловка!
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21.09.2021 01:11 Відповісти
Ага! Кацапская перловка, калибра 7.62.
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21.09.2021 06:26 Відповісти
точно, из рук не возьмут - слизнут на пересыпе...
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21.09.2021 08:31 Відповісти
тішина
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21.09.2021 01:37 Відповісти
а 49 участков для голосни в кацапскую думу открыли американцы конечно же...
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21.09.2021 04:22 Відповісти
Навряд у швейцарців було бажання їхати туди, куди спостерігачів ОБРЄ не пускають, на окуповані теріторії. Хто потім буде викупати заручників? Скоріше розвантажились в Україні. Може щось і лугандонам перепаде
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21.09.2021 03:32 Відповісти
якщо лугандонам, то все воно поїде за тими шахтарями на воркуту, кузбас на сахалін і катек
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21.09.2021 09:26 Відповісти
"КОРМИЛЬЦЕВ" ПОДКАРМЛИВАЮТ!
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21.09.2021 08:25 Відповісти
СУМАСШЕДШИЕ АЛЁ!!! прекращайте напрягаться и скармливать сепаров терористов и их родных! снабжать магазины командиров боевиков! слушая украинских блогеров и такого как ФРХАД стримы в чат рулетках онлайн(остальное всё в записях в ютуб) попадаются пасажиры сепары с донбасяо м лугандонии,они их тролят выдавая за своих типа за рассею и те рассказывают правду матку....а посуществу когда им говорил блогер что им вагонами отсылают и везут продукты из европы то они всегда говорят что в глаза никто ничего не видел и не получал, что это всё не для простых людей! вот она такая правда.ну а кто в курсе как и я кто интересуется новостями ..тому и так ясно куда отгружаются и кому вся эта помощ, в супермаркеты которыми владеют чипушилы и другие .может там и скинут какую то ненужную просрочку на камеру ...так что пусть кормит эту банду гопников путин...денег там дохрена наскирдовал ...а европеци такие добряки придурошные....у себя беженцев напринимали тунеядцев совсего нищего мира ...а их режут и давят авто за это на улицах.... ((
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21.09.2021 08:34 Відповісти
Я вот помню, как приходит очередной гимноконвой из мокши, так и начинают активно мои ВОПы накрывать. А если Швейцария прислала гуманитарку, то что - ножичками бросаться будут?
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21.09.2021 08:41 Відповісти
Ну,блін,живи-не хочу! ********* поставляє зброю і біомасу, клятий,загниваючий бандерівсько-фашистський захід-жратву,медичне обладнання,медикаменти і інші цінні для нехілого прожиття речі сотнями, а то й тисячами тон, Україна-пенсії і інші соціальні виплати,але,все одно, улусія їм миліша їз її смердотою, гівнотою і братською ватою.
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21.09.2021 08:45 Відповісти
Может хватит сепарам возить помощь?
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21.09.2021 11:31 Відповісти
 
 