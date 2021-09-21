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Школа закриватиметься на карантин, якщо половина класів пішла на самоізоляцію через захворілих учнів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Школа закриватиметься на карантин, якщо половина класів пішла на самоізоляцію через захворілих учнів, - Ляшко

В Україні школи можуть піти на карантин, навіть попри достатній відсоток вакцинованих учителів.

Про це попередив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, запровадження карантину в школах залежить від низки умов, і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.

Наприклад, весь клас піде на карантин, якщо в ньому на коронавірус захворіла дитина. Карантин у школах буде запроваджуватися в тих випадках, коли половина класів пішла на самоізоляцію.

"Якщо є інфікована дитина - клас йде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів пішли на самоізоляцію - школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99,2% летальних випадків від COVID-19 в Україні - це невакциновані люди, - Ляшко

Також він уточнив, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 закладів освіти перебувають на самоізоляції.

Автор: Наталя Джума
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Плебс за півтора року так і не зрозумів .що діло тут зовсім не в турботі про здоровя...
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21.09.2021 01:30 Відповісти
Чи Зе чи Пе без різниці знаю короноупоротих що з одної сторони що з іншої
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21.09.2021 01:58 Відповісти
в нас у школы дитини майже усі викладачі вакциновані - кажуть, що лише якщо учнів буде мало ходити - лише тоді закриють! ну хоч так!
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21.09.2021 05:26 Відповісти
Петлять начал , урод. Вакцинированные, невакцинированные, а локдаун все ближе и ближе. Никто не будет работать в красной зоне. Как и в прошлом году
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21.09.2021 06:58 Відповісти
В школах вже 2 тижні по півкласу в дома сидить бо хворі... Просто до лікарів не звертаються. Треба ще вчора було 90 відсотків шкіл на карантин відправити. І щоицвкаво багато дітей жаліються на рвоту і слабуість... Що це за вірус??? Нам ніхто не каже правди, а вона гірка. Діти хворіють короновірусом.
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21.09.2021 09:22 Відповісти
 
 