Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у терактах 9/11. Президент поклав квіти до імен загиблих українців на меморіалі на місці веж Всесвітнього торгового центру.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, до США Володимир Зеленський приїхав для участі в 76-й Генеральній асамблеї ООН. Завтра президент візьме участь в її відкритті, а післязавтра виступить з промовою під час загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також Президент України зустрінеться з президентом Генасамблеї Абдуллою Шахідом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.





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Крім того, у Зеленського заплановано зустрічі з керівниками Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і НАТО Єнсом Столтенбергом, двосторонні переговори з лідерами країн, зокрема Туреччини і Великої Британії, а також спілкування з великим американським бізнесом, інвесторами, духовенством та українською громадою у США.