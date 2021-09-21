Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у терактах 9/11. Президент поклав квіти до імен загиблих українців на меморіалі на місці веж Всесвітнього торгового центру.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, до США Володимир Зеленський приїхав для участі в 76-й Генеральній асамблеї ООН. Завтра президент візьме участь в її відкритті, а післязавтра виступить з промовою під час загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також Президент України зустрінеться з президентом Генасамблеї Абдуллою Шахідом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Крім того, у Зеленського заплановано зустрічі з керівниками Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і НАТО Єнсом Столтенбергом, двосторонні переговори з лідерами країн, зокрема Туреччини і Великої Британії, а також спілкування з великим американським бізнесом, інвесторами, духовенством та українською громадою у США.
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вроде уже бы и пора учредить - два номинанта тут же, ***** и ето в кедах...
Якщо комусь цікаво - ось результати наживо. Йде підрахунок.
https://newsinteractives.cbc.ca/elections/federal/2021/results/
Або вже, щоб цей знову мав міноритарний (ДУЖЕ міноритарний) уряд.
Далі готовий тринькати і роздавати + тиснути вакцинками, аусвайсами і т.д.
Консерватори хочуть економіку відновлювати і поступово припиняти цю халяву. У нас скрізь бракує людей. Нема кому працювати.
В світі подуріли з цими соціалістами.Мало було в 20 столітті потрясінь від соціалістів.Вони всі кажуть,що ми не такі,а кращі соціалісти.
Трюдо випросив нову генерал-губернаторку (першу жінку First Nations - політкоректність, бо вона не володіє французькою і тут Квебек зразу строчив скарги) оголосити дострокові вибори, бо він втретє вирішив спробувати виграти більшість, щоб уже керувати на повну котушку. Мало ж ще боргів наробив. Бо опитування показували гарні результати.
Але люди дуже розлючені і вимучені, крім халявщиків.
Був черговий скандал за квебекуа расистів і ксенофобів на дебатах лідерів. Тиждень колотилося. Гаряче, одним словом.
будете как и мы были 4 года -
"You guys lucky having me as your President!"
там и фонтаны для особо хворых есть, хотя океан вот он?
и кеды будут к месту....
мальца тушкой прикрывает или тупо жрет в Украине?
переживает вся диаспора...
и не думайте шо у нас лучше - у нас свои 73%... "Enter"
пропорция - ето тебе не трамвае в Киеве покататься.
Но тебе, тупорылому зебилу, наверное бесполезно объяснять, что книга про черепно-мозговую травму - это не совсем тот результат, которого ожидают от президента.
Все-таки вас, быдло, надо держать на конюшнях и по возможности не давать рта открывать. Демократия не для скотного двора.
Снова чуши наговорит и опозорит всю Украину..
Платье "синяя большевичка" с сапогами "удар по бездорожью" в сочетании с непревзойденной шапочкой из фольги.