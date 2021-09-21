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Новини Політика України
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Зеленський (17517) Нью-Йорк (94) Сергій Никифоров (125)

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у терактах 9/11. Президент поклав квіти до імен загиблих українців на меморіалі на місці веж Всесвітнього торгового центру.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 01

Як повідомлялося, до США Володимир Зеленський приїхав для участі в 76-й Генеральній асамблеї ООН. Завтра президент візьме участь в її відкритті, а післязавтра виступить з промовою під час загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також Президент України зустрінеться з президентом Генасамблеї Абдуллою Шахідом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 02
Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 04

Крім того, у Зеленського заплановано зустрічі з керівниками Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і НАТО Єнсом Столтенбергом, двосторонні переговори з лідерами країн, зокрема Туреччини і Великої Британії, а також спілкування з великим американським бізнесом, інвесторами, духовенством та українською громадою у США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Посмотрите на его лицо, смесь циничной самоуверенности и панического ужаса, несчастный человек, сам себя загнавший в беду.
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21.09.2021 02:10
+5
Отсутствие велосипед, куча мордоворотов вокруг...Куда голобородька подевали?
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21.09.2021 06:06
+4
Вот зачем оно туда попёрлось?

Снова чуши наговорит и опозорит всю Украину..
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21.09.2021 08:28
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Сторінка 2 з 2
Вот вот, ты тот самый живой ходячий демонстрационный экземпляр. Если ты на незнакомых тебе Божьих тварей, как цепная собака бросаешься, я представляю себе с какой злостью ты к своим политическим оппонентам относишься.
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21.09.2021 08:11 Відповісти
Да пошёл вон.
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21.09.2021 08:16 Відповісти
а нет такой премии "клоп политикан"?
вроде уже бы и пора учредить - два номинанта тут же, ***** и ето в кедах...
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21.09.2021 05:33 Відповісти
В Канаді сьогодні федеральні вибори.

Якщо комусь цікаво - ось результати наживо. Йде підрахунок.

https://newsinteractives.cbc.ca/elections/federal/2021/results/
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21.09.2021 05:40 Відповісти
І псевдо ліберали виграють.Як і всюди.
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21.09.2021 05:42 Відповісти
Слухай, капець. Так треба, щоб перемогли консерватори !

Або вже, щоб цей знову мав міноритарний (ДУЖЕ міноритарний) уряд.

Далі готовий тринькати і роздавати + тиснути вакцинками, аусвайсами і т.д.

Консерватори хочуть економіку відновлювати і поступово припиняти цю халяву. У нас скрізь бракує людей. Нема кому працювати.
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21.09.2021 05:45 Відповісти
Vedana У вас ще є нові демократи.Це ж також ліваки соціалісти.

В світі подуріли з цими соціалістами.Мало було в 20 столітті потрясінь від соціалістів.Вони всі кажуть,що ми не такі,а кращі соціалісти.
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21.09.2021 05:50 Відповісти
Так це ж той прибитий сикх-расист (лідер), пам*ятаєш, я розказувала, який він концерт влаштував депутату з Квебеку і який тут був скандал. Оце вони обоє (ліберали і нео-демократи) сформували коаліцію і урядують.

Трюдо випросив нову генерал-губернаторку (першу жінку First Nations - політкоректність, бо вона не володіє французькою і тут Квебек зразу строчив скарги) оголосити дострокові вибори, бо він втретє вирішив спробувати виграти більшість, щоб уже керувати на повну котушку. Мало ж ще боргів наробив. Бо опитування показували гарні результати.

Але люди дуже розлючені і вимучені, крім халявщиків.
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21.09.2021 05:56 Відповісти
Я подивився і квебецький блок,також соціалісти.Правда не такі
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21.09.2021 05:53 Відповісти
То наші сепаратисти. Щоб Оттаві нудно не було і не розслаблялися там.

Був черговий скандал за квебекуа расистів і ксенофобів на дебатах лідерів. Тиждень колотилося. Гаряче, одним словом.
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21.09.2021 06:01 Відповісти
рыжего прислать в Канадию или там еще куда, а то бесполезно желeзякой мячик в земляную дырку запихивает...
будете как и мы были 4 года -

"You guys lucky having me as your President!"
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21.09.2021 06:56 Відповісти
Отсутствие велосипед, куча мордоворотов вокруг...Куда голобородька подевали?
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21.09.2021 06:06 Відповісти
Бубочке из земли обетованной прислали сверхтонкий броник и такие-же подгузники, ну, шоб незаметными были, поэтому возле этого шута не 100 бодигардов, а только 10.
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21.09.2021 07:59 Відповісти
а можна криворогатое величество сразу во Флориду и кусок пиццы в зубы?
там и фонтаны для особо хворых есть, хотя океан вот он?
и кеды будут к месту....
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21.09.2021 06:12 Відповісти
шкурный вопрос - а юзик в делегации есть?
мальца тушкой прикрывает или тупо жрет в Украине?
переживает вся диаспора...
и не думайте шо у нас лучше - у нас свои 73%... "Enter"

пропорция - ето тебе не трамвае в Киеве покататься.
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21.09.2021 06:27 Відповісти
Пані баронеса ФДЛ, перша леді криворіжжя чекає на зустріч з Вами, аж не спить, спішно вивчає сервірування, етикет і каліграфію. Тому не будьте суворі.
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21.09.2021 07:20 Відповісти
Глава МИД Франции будет обсуждать Украину с Рибентроппом кремля.На фоне отказа Австралии и США от сделки с Францией,возможно заключение контрактов с северным Мордором.
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21.09.2021 07:32 Відповісти
Хоч поржуть...
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21.09.2021 07:54 Відповісти
На его месте может быть любой турист.
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21.09.2021 08:54 Відповісти
Но-но! Не любой турист, а только найсладчайший и найпотужнийшый турыст.
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21.09.2021 10:00 Відповісти
С такими нулевыми результатами, как привозит из поездок наркоман ЗЕ, любой самый обычный турист был бы даже эффективнее.

Но тебе, тупорылому зебилу, наверное бесполезно объяснять, что книга про черепно-мозговую травму - это не совсем тот результат, которого ожидают от президента.
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21.09.2021 10:25 Відповісти
С такими нулевыми результатами, как привозит из поездок наркоман ПЕ, любой самый обычный турист был бы даже эффективнее. Но тебе, тупорылому ПЕбилу, наверное бесполезно объяснять, что книга про черепно-мозговую травму - это не совсем тот результат, которого ожидают от президента.
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21.09.2021 10:38 Відповісти
Т.е. у тебя, амеба тупорылая, как и у ****** из СН мозгов хватило только на то, чтобы украсть и переназвать. Вполне ожидаемо.

Все-таки вас, быдло, надо держать на конюшнях и по возможности не давать рта открывать. Демократия не для скотного двора.
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21.09.2021 10:55 Відповісти
Вот зачем оно туда попёрлось?

Снова чуши наговорит и опозорит всю Украину..
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21.09.2021 08:28 Відповісти
Оно просто такой турист с охраной, и всё, больше ничего
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21.09.2021 08:31 Відповісти
турыст !
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21.09.2021 08:32 Відповісти
Сидить Столтенберг і думає, як би то так зробити, щоб ніхто не сфотографував тої зустрічі. А то ж онуки потім будуть тицяти тою фоткою, що дід з Кварталом-95 спілкувався. Сором який ...
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21.09.2021 08:36 Відповісти
А где Ледя? Решила прошвырнуться по супермаркетам, мама Римме недорогой олии прикупить?
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21.09.2021 09:20 Відповісти
Ледя Елена после запоя выбирает очередной сюрреалистический наряд из коллекции лучших криворожских дизайнерских домов.

Платье "синяя большевичка" с сапогами "удар по бездорожью" в сочетании с непревзойденной шапочкой из фольги.
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21.09.2021 10:29 Відповісти
ждем.... сейчас в Штатах пройдет очередной катаклизм.....
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21.09.2021 09:40 Відповісти
Зе-чмо. недолугий курдуплик.
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21.09.2021 14:51 Відповісти
Кожному зіграє на піаніні???
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21.09.2021 17:54 Відповісти
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