Справа про сурогатне материнство за підробленими документами: ексдиректор київського центру репродуктивної медицини піде під суд, - прокуратура

Харківська облпрокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора київського центру репродуктивної медицини, підозрюваного в службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться в повідомленні.

За даними досудового слідства, в 2018 році столичний центр репродуктивної медицини видав громадянці України підроблені документи про те, що в неї діагностовано безпліддя. Насправді на той момент жінка була вагітна, а в січні 2019 року народила вже третю дитину.

На підставі підроблених документів зазначена жінка, перебуваючи у шлюбі з іноземцем, взяла участь у програмі сурогатного материнства. Послуги із штучного запліднення надавались тим же медичним закладом, що і видав підроблені документи про її безпліддя. Після народження та проведення реєстрації дитини, народженої сурогатною матір’ю, іноземець отримав таким чином право вивезти новонароджену дитину за кордон.

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Досудове розслідування кримінального провадження проводили слідчі Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в області.