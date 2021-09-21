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Київ (13824) прокуратура (3168) суд (8041) сурогатне материнство (26)

Справа про сурогатне материнство за підробленими документами: ексдиректор київського центру репродуктивної медицини піде під суд, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Справа про сурогатне материнство за підробленими документами: ексдиректор київського центру репродуктивної медицини піде під суд, - прокуратура

Харківська облпрокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора київського центру репродуктивної медицини, підозрюваного в службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться в повідомленні.

За даними досудового слідства, в 2018 році столичний центр репродуктивної медицини видав громадянці України підроблені документи про те, що в неї діагностовано безпліддя. Насправді на той момент жінка була вагітна, а в січні 2019 року народила вже третю дитину.

На підставі підроблених документів зазначена жінка, перебуваючи у шлюбі з іноземцем, взяла участь у програмі сурогатного материнства. Послуги із штучного запліднення надавались тим же медичним закладом, що і видав підроблені документи про її безпліддя. Після народження та проведення реєстрації дитини, народженої сурогатною матір’ю, іноземець отримав таким чином право вивезти новонароджену дитину за кордон.

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Досудове розслідування кримінального провадження проводили слідчі Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в області.

Автор: Наталя Джума
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Дети-это товар теперь. Ужас.
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21.09.2021 07:29 Відповісти
Суррогатное материнство -добро через деньги.Это -нормально.Бедным женщинам и так можно улучшить свое благосостояние.Я-за.Это лучше,чем быть Талибаном в Украине.
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21.09.2021 07:35 Відповісти
Да-да, вы правы что это отличный шанс нормальную сумму заработать. Сами понимаете, что квартиру к примеру купить работая на обычной работе не реально. А вступить в программу и помочь людям стать родителями и при этом получить значительную сумму, то почему бы и нет.
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23.09.2021 16:32 Відповісти
О боже, наконец-то хоть один из не многих адекватных коментриев! Я не считаю, что став суррогатной мамой для бесплодной пары совершила грех! Мне нужны были деньги, со здоровьем проблем нет в плане вынашивания и рождения здорового потомства! Ели есть пары, которые готовы платить за мои услуги инкубатора ,то почему не помочь им и тем самых заработать себе на нормальную жизнь! Тем более сейчас можно приличные деньги получить за участие в программе!
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02.11.2021 23:33 Відповісти
Что-то тут не так. Не может харьковская синагога облпрокуратура быть против гешефта на биомассе. Скорее речь идет об отжатии гибеонитского бизнеса.
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21.09.2021 09:17 Відповісти
Вполне может быть, чего только наши власти не придумают, чтобы не смотря ни на что остаться в доле! Наверное всем давным-давно известно, что суррогатное материнство довольно прибыльный бизнес. Большие деньги там крутятся, одни только суррогатные мамы сейчас до 900000 гривен могут получить!
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19.01.2022 19:25 Відповісти
У меня много знакомых были в программе, и остались очень довольными. Тем более на данный момент участие в программе выгодно с материальной стороны. Ведь где сейчас можно за девять месяцев заработать до 900000 гривен.
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23.09.2021 16:09 Відповісти
Скорее всего ,я понимаю о какой именно клинике идет речь. У них самые большие выплаты, поэтому большинство женщин выбирают именно ее. Я и сама идя в программу в первую очередь обращала внимание на размер выплат, на маленькие деньги соглашаться совсем не хотелось!
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19.01.2022 19:22 Відповісти
А почему в статье не указано название клиники, это что какая-то тайна? Мне кажется, что общественность должна знать "героя" в лицо так сказать! Девочки идущие на программу должны понимать с каким центром не стоит иметь дело!
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26.01.2022 21:24 Відповісти
Мне кажется, что суррогатное материнство отличная возможность в краткие строки заработать большую сумму! Компенсация слава Богу в нас в Украине сейчас очень даже достойная! Не скажу, что раньше платили мало, но и цены тогда были на все совсем иные. Как способ заработать, участие в программе не плохой вариант, только клинику хорошую выбрать нужно и все будет в порядке!
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14.02.2022 20:46 Відповісти
 
 