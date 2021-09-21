Зеленський у Нью-Йорку: Ми шукаємо рішення стосовно Донбасу і Криму на всіх майданчиках. ВIДЕО
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Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, на яких Україна може висловити протест щодо окупації частини Донбасу і півострова Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка (США).
Журналіст поставив президентові питання: чи вірить він в ефективність ООН для розв'язання проблеми окупованої частини Донбасу і Криму?
"Складно сказати. Але одним з центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить вирішення ситуації, - це Генасамблея ООН", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна має бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.
"І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - зазначив президент
Зеленський акцентував, що Україна має максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами.
"Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - сказав Зеленський.
Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.
"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час", - додав Зеленський.
Президент України акцентував, що щодо геополітичної ситуації "трусить весь світ".
"Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна розв'язати ці проблеми", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
І ЩО, знизили????
Забыли. А ведь Бутусов ненавидит ВСЕХ президентов Украины. Патриот говорите? Какой страны???
А если ты гад собираешься нашими землями разбрасыватсья - тебе место на одной шконке с такими подонками и предателями и сепарами как Янукоевич.
Так может надо самим решение принимать, а не искать.
а яка зраджує? приклад?
чому не в шортах, недолуге? **********-зрадник (ЧВК Вагнер).
яке воно недолуге? дєрьмак та шмаркля- зрадники. Ганьба!
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думаю, что острое перо английского философа Джо SWIFTа наделало бы много шума в Рашистане...
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Коли це каже Зеленський - уява одразу малює наркомана, який нервово шукає закладку на дитячому майданчику.
объем работы.
Они не умеют говорить «нет», ведут себя так, чтобы только никого не обидеть, «лишь
бы не было войны».