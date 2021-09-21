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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Зеленський у Нью-Йорку: Ми шукаємо рішення стосовно Донбасу і Криму на всіх майданчиках. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, на яких Україна може висловити протест щодо окупації частини Донбасу і півострова Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка (США).

Журналіст поставив президентові питання: чи вірить він в ефективність ООН для розв'язання проблеми окупованої частини Донбасу і Криму?

"Складно сказати. Але одним з центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить вирішення ситуації, - це Генасамблея ООН", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.

"І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - зазначив президент

Зеленський акцентував, що Україна має максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами.

"Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

"Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час", - додав Зеленський.

Президент України акцентував, що щодо геополітичної ситуації "трусить весь світ".

"Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна розв'язати ці проблеми", - резюмував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Не зліть людей: не ставте ці фото, де воно, як од голі одірване.

Може, ще шорти нап*ялить.
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21.09.2021 07:38
+25
за воспитание найвеличайшего благодарим маму Римму, да и папу.

К шортам в комплекте необходимы вьетнамки

Позор какой-то. Как бомж
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21.09.2021 07:59
+24
Вова, шо за корчи? Аааааа, хочется а низяяяяя, а то на трибуне штырить начнёт.
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21.09.2021 08:09
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Ага. Вчерашний день оно ищет. Спроси у Израиля какие способы они нашли за пол века бороться с боевиками.
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21.09.2021 09:52 Відповісти
Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках... на площадках ККЗ Украина, Горловка, роялти от телеканалов рашки, в Омане, катаре, в прослушках собственных чиновников... - просто не знаем, где ещё и искать...
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21.09.2021 10:11 Відповісти
Таке враження ніби він з глубокого бодуна. І де ж його відрепетирувані репризи?
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21.09.2021 10:11 Відповісти
Все это ерунда, как он одет. Самое главное не голый и не грязный. Имидж молодого прогрессивного президента. Лишь бы толк от этой поездки был.
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21.09.2021 10:12 Відповісти
Человек с очень подвижным лицом опять что-то бормочет...
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21.09.2021 10:22 Відповісти
Господи, яке воно нікчемне.... Пам'ятаємо як сьогодні - Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло....

І ЩО, знизили????
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21.09.2021 10:31 Відповісти
Чого воно між люди розхрістане вирвалось і вдягнене як криворожський гопнік в кедах та сорочці ? Він думає шо в Оман поїхав ?
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21.09.2021 10:34 Відповісти
а где ж там Президент? какого-то чинарика-артиста-пародиста с узнаваемым литсом и хрипотцом вижу.... а вот Президента УКРАИНЫ - нет
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21.09.2021 11:05 Відповісти
Забыли как Бутусов чмырил Порошенка?

Забыли. А ведь Бутусов ненавидит ВСЕХ президентов Украины. Патриот говорите? Какой страны???
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21.09.2021 11:11 Відповісти
А хорошо бы ЗЕлёносопельному БлаЗЕню поискать чего-либо под Бруклинским мостом. Особенно хорошо ЗЕ-фигляр искал бы чего-нибудь с камнем на шее на дне Ист-Ривер. Хотя для этого вовсенеобязательно было переться аж в Нью-Йорк. ЗЕлёносопельной тухлятине Днепровские раки были бы рады не меньше Ист-Риверских.
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21.09.2021 11:17 Відповісти
Дурак, пианиной бери их! или эбонитовыми палками
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21.09.2021 11:33 Відповісти
Шукаєте рішення на усіх майданчиках? А на баскетбольному були? Думаю, що якраз там знайдете однодумців.

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21.09.2021 12:21 Відповісти
придурок! за вас уже решили. адиет
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21.09.2021 12:40 Відповісти
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21.09.2021 14:31 Відповісти
Только наша армия способна вернуть оккупированные территории , все остальное фуфло.
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21.09.2021 12:52 Відповісти
А на хрена нам нужны эти проклятые Богом территории? Мало того что и ДыРка и Крым всю жизнь были дотационными ,так там и население повально больно ватой головного мозга , за редким исключением , и их возврат , даже не считая отсутствия бабок на их восстановление , приведет к куда большему числу депутатов ЖОПЫ в ВР .На политическом уровне естественно надо держать Мордор на кукане с клеймом оккупанта , а по факту надо поднимать экономику и перевооружать ВСУ .
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21.09.2021 13:41 Відповісти
Алёша, не только Крым и Донбасс - ВСЕ области и регионы Украины были дотационными. Потому что ВСЕ налоги платились в госбюджет, а оттуда получали деньги на местные нужды в виде дотаций.

А если ты гад собираешься нашими землями разбрасыватсья - тебе место на одной шконке с такими подонками и предателями и сепарами как Янукоевич.
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21.09.2021 14:58 Відповісти
В какой бригаде служишь ? А если нет , то велком на контракт , и пойдешь наступать в первых рядах . И во время наступления если выживешь , то поймешь , что платить кровью наши пацанов , за возвращения ваты головного мозга в Украину это слишком высокая цена. А за одно и почитай новейшую историю и найди хоть один регион оккупированный кацапами от куда они сами ушли.
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21.09.2021 18:14 Відповісти
Все больше на допкиных похож. Даже превзошел их на порядки по вдутому и выдутому.
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21.09.2021 13:08 Відповісти
Выглядит как титушка
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21.09.2021 13:42 Відповісти
Пусть лучше хороших врачей себе в Штатах найдет , который лечит наркоманию и слабоумие .И как только его вылечат и проблемы начнут решаться.
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21.09.2021 13:43 Відповісти
Так йому вже книжку подарували - "Легка травма голови", прохали передати його сімейному лікарю, щоб краще Ваву лікував.
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21.09.2021 15:15 Відповісти
Похоже, шо травма не такая уж легкая
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21.09.2021 15:56 Відповісти
Американські лікарі помилилися, в даного пацієнта травма не виліковна.
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21.09.2021 18:51 Відповісти
Ключевые слова " МЫ ИЩЕМ решение"

Так может надо самим решение принимать, а не искать.

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21.09.2021 13:48 Відповісти
як рібку с"єсть і ...
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21.09.2021 13:59 Відповісти
Вообще-то, для того чтобы решение принять, его сначала нужно найти. Как можно принять решение, которого нет?
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21.09.2021 18:49 Відповісти
Так может все-таки у себя в стране искать решение, а не ездить по миру - "памажите найти решение"
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21.09.2021 23:19 Відповісти
Конечно дома искать обязательно нужно, но и Порошенко за бугром и за океаном, тоже искал. И это правильно, особенно имея у себя военное противостояние с однозначно более сильным противником.
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22.09.2021 09:09 Відповісти
загубило, тепер шука
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21.09.2021 13:58 Відповісти
країна, яка не зраджує...

а яка зраджує? приклад?

чому не в шортах, недолуге? **********-зрадник (ЧВК Вагнер).

яке воно недолуге? дєрьмак та шмаркля- зрадники. Ганьба!

.
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21.09.2021 14:35 Відповісти
дайте кацапам SWIFTа почитать , пока не отключили

думаю, что острое перо английского философа Джо SWIFTа наделало бы много шума в Рашистане...
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21.09.2021 14:36 Відповісти
Заяви Зеленського, Єрмака, Тимошенко і подібних зазвичай не відповідають їхнім реальним вчинкам і намірам. Цей витвір брудних політтехнологів має зовсім інші пріоритети і уподобання.
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21.09.2021 14:44 Відповісти
Міцно Янелоха накрило! Шо він нюхає, шо його так прьот?
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21.09.2021 14:52 Відповісти
Зеленский в Нью-Йорке: Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках.

...

Коли це каже Зеленський - уява одразу малює наркомана, який нервово шукає закладку на дитячому майданчику.
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21.09.2021 15:46 Відповісти
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21.09.2021 15:51 Відповісти
... на дитячому майданчику... - Даже за бугром?
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21.09.2021 20:08 Відповісти
Ну а ****, наркоман він і в Омані наркоман
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21.09.2021 22:19 Відповісти
а воно хоч коли-небудь приходило до тями? воно ж так все життя живе...
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21.09.2021 17:36 Відповісти
Шо ищет он в стране далекой...
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21.09.2021 15:54 Відповісти
С «жертвами» никто не считается, им изменяют, на них вешают всех собак и большой
объем работы.
Они не умеют говорить «нет», ведут себя так, чтобы только никого не обидеть, «лишь
бы не было войны».
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21.09.2021 16:23 Відповісти
Какой умняк на камеру корчить... Вне .6. камеры - одни сме.уечки...
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21.09.2021 20:05 Відповісти
Мы ищем решение... Хмы... на шо намек? Типо, своя решалка не выросла?
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21.09.2021 20:15 Відповісти
ДУРНЕ ПОЇХАЛО В ТУРНЕ...
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22.09.2021 00:51 Відповісти
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