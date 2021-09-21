Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 5 порушень "тиші", - штаб ООС
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За минулу добу, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
"Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка", - йдеться в повідомленні.
Крім того, поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.
У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників із гранатометів різних систем.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - сказано в повідомленні.
У штабі наголосили, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.
Також повідомляється, що протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Так, у районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
"Втрат серед українських захисників немає.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Якнайшвидшого одужання нашому пораненому захиснику !
Вчера ж этот же штаб ООС вещал, что в течении дня "тишину" никто не нарушал.
Хто вас інформував, що це не обстріл, а провокація? Кацапи?
Поранення нашого захисника ворогом, теж провокація, а вбивство, за зЕбільною класифікацією, це жарт? На що пліснява тільки не піде, аби відмазати ворогів і не відповідати на обстріл.
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь і Матінка Божа.
Зігріло вкотре серце після бою;
Не маючи ні роду, ні звання
Воно було солдатом і героєм.
За латами дешевої броні,
Опалені розпушувало вуса.
З тривогою дивилось на вогні
Пекельного на Сході землетрусу.
Таке патріотичне і смішне
З душі збивало скрутності оскому,
Здавалося теплішим за шинель,
Коли мурчало пісню колискову.
Торкалося рожевим язиком
До ран, що запалилися від гною,
І пахло дивовижно молоком,
Домівкою, дитинством та війною.
І байдуже, де Захід, чи де Схід;
Воно загралось гільзами з патронів:
Маленьке і беззахисне, як світ,
Дитя війни ******** батальйонів.
Та мужніми робилися серця,
Бо знали: в найсуворіші години,
За пазухою кожного бійця
Є часточка своєї України!
(Автор Роман Кахович.)
https://adjedan.livejournal.com/3648784.html