УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12992 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
2 089 13
обстріл (21351) поранення (2656) Донбас (21703) операція Об'єднаних сил (4149)

Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 5 порушень "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав вогнепального поранення внаслідок російського обстрілу на Донбасі. За добу - 5 порушень

За минулу добу, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників із гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про ведення вогню у відповідь у зоні ООС ухвалює командир на місці, без очікування дозволу зі штабу, - Наєв

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний", - сказано в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Так, у районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

"Втрат серед українських захисників немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Одужання хлопцю……..
показати весь коментар
21.09.2021 08:34
+9
Угу, люди розгнівані і обурені, то вже =подчьорківают=, що активно захищалися і стріляли. І що лінію не було порушено. Ще тільки цього бракувало. Вже он повідводило одне чучало більш, ніж достатньо. Але нічогісінько не повернуло.

Якнайшвидшого одужання нашому пораненому захиснику !
показати весь коментар
21.09.2021 08:34
+7
Нехай кацапсячі вбивці отримають вдвічі . Найшвидшого одужання захиснику .
показати весь коментар
21.09.2021 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу, люди розгнівані і обурені, то вже =подчьорківают=, що активно захищалися і стріляли. І що лінію не було порушено. Ще тільки цього бракувало. Вже он повідводило одне чучало більш, ніж достатньо. Але нічогісінько не повернуло.

Якнайшвидшого одужання нашому пораненому захиснику !
показати весь коментар
21.09.2021 08:34 Відповісти
Одужання хлопцю……..
показати весь коментар
21.09.2021 08:34 Відповісти
Т.е. как это за сутки 6 нарушений тишины?

Вчера ж этот же штаб ООС вещал, что в течении дня "тишину" никто не нарушал.
показати весь коментар
21.09.2021 08:51 Відповісти
ото ж такая статистика... пол дня тихо - уже никто не нарушал, а как появился раненный - тогда и нарушениея появились и ответка какбы была (ну чтоб народ не злить) ...
показати весь коментар
21.09.2021 10:28 Відповісти
Тримайся,воїне,одужуй! Щасти тобі. Швейцарії "велика подяка" за десятки і сотні тон гумдопомоги кацапським ніщебродам,які пожравши її хавки йдуть на передову,щоби постріляти по "хвашистьським бандерам" і наблизити "торжество" руцькава міра. Ще раз,дуже "велика подяка" сльозливим придуркам.
показати весь коментар
21.09.2021 08:55 Відповісти
Нехай кацапсячі вбивці отримають вдвічі . Найшвидшого одужання захиснику .
показати весь коментар
21.09.2021 09:11 Відповісти
"Пытаясь спровоцировать ответ наших воинов, российские оккупанты вели беспокоя огонь..."

Хто вас інформував, що це не обстріл, а провокація? Кацапи?

Поранення нашого захисника ворогом, теж провокація, а вбивство, за зЕбільною класифікацією, це жарт? На що пліснява тільки не піде, аби відмазати ворогів і не відповідати на обстріл.

Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь і Матінка Божа.
показати весь коментар
21.09.2021 11:32 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2021 11:45 Відповісти
Одужання Захиснику!
показати весь коментар
21.09.2021 13:57 Відповісти
За пазухою сіре кошеня
Зігріло вкотре серце після бою;
Не маючи ні роду, ні звання
Воно було солдатом і героєм.

За латами дешевої броні,
Опалені розпушувало вуса.
З тривогою дивилось на вогні
Пекельного на Сході землетрусу.

Таке патріотичне і смішне
З душі збивало скрутності оскому,
Здавалося теплішим за шинель,
Коли мурчало пісню колискову.

Торкалося рожевим язиком
До ран, що запалилися від гною,
І пахло дивовижно молоком,
Домівкою, дитинством та війною.

І байдуже, де Захід, чи де Схід;
Воно загралось гільзами з патронів:
Маленьке і беззахисне, як світ,
Дитя війни ******** батальйонів.

Та мужніми робилися серця,
Бо знали: в найсуворіші години,
За пазухою кожного бійця
Є часточка своєї України!

(Автор Роман Кахович.)

https://adjedan.livejournal.com/3648784.html
показати весь коментар
22.09.2021 01:16 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 01:17 Відповісти
 
 