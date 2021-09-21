В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали

В Україні зафіксовано 5159 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 137 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 1 червня 158 летальних випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1086 осіб;

летальних випадків – 137;

одужало – 2156 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 30 563 особи,

методом ІФА – 7718 осіб,

експрес-тестами – 25 692 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 355 805 осіб;

одужало – 2 233 573 осіб;

летальних випадків – 55 056;

проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399)", - розповіли в МОЗ.











