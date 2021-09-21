В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 5159 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 137 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 1 червня 158 летальних випадків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1086 осіб;
летальних випадків – 137;
одужало – 2156 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 30 563 особи,
методом ІФА – 7718 осіб,
експрес-тестами – 25 692 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 355 805 осіб;
одужало – 2 233 573 осіб;
летальних випадків – 55 056;
проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399)", - розповіли в МОЗ.
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Напевне в них буде проходити кабель для діодної лампочки на стовбі?
Правда, масочники?
Ями копають вручну, а по документах проходить, що замовляли екскаватор?
Особливо важливо провести такі роботи вздовж основних доріг. Бо як ми раніше їздили вздовж цих вулиць без цього величезного кабеля всередині кожного нового стовпа?
цікаво то такий стьоб, чи реально ботам парашенським таку рознарядку дали