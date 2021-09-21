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В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали

В Україні зафіксовано 5159 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 21 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 137 летальних випадків, востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку червня 2021 року - 1 червня 158 летальних випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1086 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 летальних випадків – 137;

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 одужало – 2156 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 методом ПЛР – 30 563 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 методом ІФА – 7718 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 експрес-тестами – 25 692 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За підробку ковід-сертифікатів введуть окрему статтю Кримінального кодексу, - Ляшко

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 захворіло – 2 355 805 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 одужало – 2 233 573 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 летальних випадків – 55 056;

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399)", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Як у школи ідуть діти, так одразу починають поширювати ковід
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21.09.2021 08:21
+4
зеленые мародеры, вместо того чтобы ужесточать требования по транспорту и прочим людным местам, где сейчас каждый третий без маски, тратят миллионы на рекламу вакцинации. идиоты, блеать. Трехкратный рост заболевших за последние три недели - яркое тому доказательство.
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21.09.2021 08:36
+2
Вакханалия брехунов.
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21.09.2021 08:55
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Як у школи ідуть діти, так одразу починають поширювати ковід
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21.09.2021 08:21 Відповісти
💯
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21.09.2021 08:25 Відповісти
Мийте руки з милом - це чудовий захист
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21.09.2021 08:25 Відповісти
А яке дієвіше - тверде чи рідке?
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21.09.2021 09:25 Відповісти
Ще треба додати, що у всіх містах раптом засвербіло змінювати старі стовпи вздовж доріг на нові, пусті всередині, до яких проводяться якісь грандіозні підземні траншеї, всередині яких тягнуть пластикові труби діаметром не менше 20 см.

Напевне в них буде проходити кабель для діодної лампочки на стовбі?

Правда, масочники?
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21.09.2021 08:34 Відповісти
Ваша версія призначення цих стовпів яка?
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21.09.2021 09:22 Відповісти
Кошти списати?

Ями копають вручну, а по документах проходить, що замовляли екскаватор?
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21.09.2021 09:26 Відповісти
Ну всі ж знають, що до діодної лампочки завжди йде кабель, товщиною як нога слона - що ж тут дивного

Особливо важливо провести такі роботи вздовж основних доріг. Бо як ми раніше їздили вздовж цих вулиць без цього величезного кабеля всередині кожного нового стовпа?
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21.09.2021 09:28 Відповісти
100 % гейтс Вас йолопів облучати вишками 6 джи буде.

цікаво то такий стьоб, чи реально ботам парашенським таку рознарядку дали
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21.09.2021 11:03 Відповісти
зеленые мародеры, вместо того чтобы ужесточать требования по транспорту и прочим людным местам, где сейчас каждый третий без маски, тратят миллионы на рекламу вакцинации. идиоты, блеать. Трехкратный рост заболевших за последние три недели - яркое тому доказательство.
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21.09.2021 08:36 Відповісти
Маску собі на задницю поцепи.
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22.09.2021 08:08 Відповісти
Вакханалия брехунов.
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21.09.2021 08:55 Відповісти
Сезонное обострение.
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21.09.2021 08:59 Відповісти
Враховубчи, що статистика увівторок - це результати тестів, зданих з суботи по понеділок (бо у вихідні переважна більшість лабораторій не працює), то цифри не такі вже й велики
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21.09.2021 09:20 Відповісти
Почему не приводится статистика по процентному соотношению вакцинированных и невакцинированных среди госпитализированных и умерших??? Если вакцинирование панацея от осложнений как нам рассказывают специалисты то показывайте хотя бы это в статистике тем самым поощряя народ вакцинироваться. Напрашивается вывод что : или вакцина не панацея от осложнений , или у нас пустоголовые госслужащие в Минздраве.
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21.09.2021 11:47 Відповісти
Бо вакциновані точно так само хворіють на ковід, як і не вакциновані. Тільки у вакцинованих ще в організмі циркулює якийсь шмурдяк, а у невакцинованих - все тільки оригінальне, своє.
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21.09.2021 14:07 Відповісти
Кабінет Міністрів України вивчає можливість змусити всіх працюючих українців, які не пройшли вакцинацію, постійно робити ПЛР-тести за свій рахунок. Також їх можуть позбавити державної допомоги при посиленні карантину. «Щоб не доводити до закриття закладів, потрібно вакцинуватися. Ми нікого не змушуємо, але люди повинні нести відповідальність. Якщо вони не хочуть вакцинуватися, тоді нехай сидять вдома... Зараз ми вивчаємо можливість введення обов'язкового ПЛР-тестування для працівників, які не будуть вакцинуватися. Це відбуватиметься за їх власний рахунок. У Сполучених Штатах Байден заявив, що всі державні службовці повинні бути вакциновані. Якщо вони цього не роблять, тоді кожен день здають ПЛР-тести. Також розглядаємо можливість, щоб такі службовці не могли працювати оффлайн взагалі. Тоді вони не зможуть приходити на робоче місце» - підсумував міністр» https://www.slovoidilo.ua/2021/09/21/novyna/suspilstvo/plr-svij-raxunok-niyakoyi-derzhdopomohy-marchenko-rozpoviv-chekaye-nevakcynovanyx-praczivnykiv Неужели у нас служащие, например, в Пенсионном фонде, других центрах административных и коммунальных такие богатые? А как быть с теми, кому прививки противопоказаны?
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21.09.2021 16:50 Відповісти
Это ни кому не интересно. У них план вакцинировать всех без разбора. А если кто-то загнётся в процессе, то ничего страшного. Сам виноват. Ответственность с государства и производителя снята. У нас ведь по закону вакцинация не принудительная
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21.09.2021 20:31 Відповісти
Золоті слова.
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22.09.2021 08:11 Відповісти
 
 