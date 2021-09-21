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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 вересня у світі зареєстрували 401 436 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5725 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 229 835 231 випадок інфікування, з них 401 436 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 713 636 осіб, з них 5725 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 01

Побороли хворобу і вилікувалися 206,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9-ту, за летальними випадками - 25-ту і 7-му позицію відповідно.

Водночас у світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Іран.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 229,3 млн, жертв уже 4,7 млн. За добовою смертністю лідирує Росія 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
98 % попадающих на ИВЛ - не привиты. 2 % в основном неполная вакцинация либо заболевшие на момент прививки. Неплохой процент на жизнь.... кстати, неделю назад знакомый с которым контактировал свалился с подтвержденнным ковидом. пару дней немного чувствовал что заболеваю. поспал днем 3 часа (что не характерно) и все ок. А антиваксерам могу пожелать удачи в естественном отборе...
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21.09.2021 08:32
+2
и это на 80ти миллионное население рашка лидирует!

вообщем Спутник V также помогает от короновируса как свежий подорожник
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21.09.2021 08:49
+2
Від алкоголю/тютюну/наркотиків смерть добровільна. Це по-суті суїцид.
Я б туди додав ще власників легкових авто.

Ковід чіпляється явно не добровільно і є варіантом насильницької смерті.
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21.09.2021 09:22
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21.09.2021 08:24 Відповісти
98 % попадающих на ИВЛ - не привиты. 2 % в основном неполная вакцинация либо заболевшие на момент прививки. Неплохой процент на жизнь.... кстати, неделю назад знакомый с которым контактировал свалился с подтвержденнным ковидом. пару дней немного чувствовал что заболеваю. поспал днем 3 часа (что не характерно) и все ок. А антиваксерам могу пожелать удачи в естественном отборе...
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21.09.2021 08:32 Відповісти
Скріншот паспорта про вакцинацію покажеш і аж тоді зможеш побажання роздавати .А поки що гуляй
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21.09.2021 08:36 Відповісти
вам его сразу на фоне банковской карточки с обоих сторон? в дии есть, все корректно, QR код на зеленом сертификате и желтый сертификат внутренний
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21.09.2021 08:58 Відповісти
А как же мАлАдая жена? Она , по-моему, противник вакцинации) не свалилась, жива?
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21.09.2021 08:40 Відповісти
слишком мало времени прошло, чтобы говорить...через неделю будет видно
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21.09.2021 08:50 Відповісти
Щорічно помирає від алкоголю https://www.who.int/ru/news/item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men

Щорічно умирає від тютютнопаління https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/280113-skilki-lyudey-pomirayut-cherez-kurinnya-oon



Чому ж ніхто не закатує таку істерику як з "короношизофренією" ? Чому в цьому випадку так не дбають про здоровя людей?
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21.09.2021 08:35 Відповісти
Від алкоголю/тютюну/наркотиків смерть добровільна. Це по-суті суїцид.
Я б туди додав ще власників легкових авто.

Ковід чіпляється явно не добровільно і є варіантом насильницької смерті.
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21.09.2021 09:22 Відповісти
може тому, що корона не викликає залежності? а взагалі - шо дурних , що алкоголіків, що курців - не шкода! Вони самі зробили для себе свій вибір - обрали те, що вважали для себе найкращім...
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21.09.2021 09:26 Відповісти
А как же расейская чудо вакцина "Спутник" на святом боярышнике настоенная?
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21.09.2021 08:39 Відповісти
и это на 80ти миллионное население рашка лидирует!

вообщем Спутник V также помогает от короновируса как свежий подорожник
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21.09.2021 08:49 Відповісти
Зачем так тупо врать 140 млн народу у них.
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21.09.2021 08:54 Відповісти
Есть другие, косвенные данные, показывающие, что население РФ гораздо меньше 140 млн.
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21.09.2021 09:10 Відповісти
Почему нет таких же сводок с фронта борьбы с раком!?

От рака умирает 30% всех людей. И даже привитые от коviда19 тоже будут в этом числе.
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21.09.2021 10:25 Відповісти
 
 