За вихідні спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 300 порушень "тиші"
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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала у вихідні дні понад 300 порушень припинення вогню на Донбасі. Найбільш напруженою була ситуація в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спеціссії ОБСЄ від 20 вересня.
Так, із вечора 17 по вечір 19 вересня в Донецькій області СММ зафіксувала 246 порушень режиму припинення вогню, зокрема 22 вибуху (1 розрив і 21 вибух невизначеного походження). Більшість таких порушень відбулися увечері 17 вересня на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний уряду, 45 км на північний схід від Донецька) і на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька). За попередній звітний період зафіксовано 113 порушень режиму припинення вогню, деякі з них також відбулися в районах на схід від Майорська і на північ від Широкиного.
З вечора 17 по вечір 19 вересня в Луганській області Місія зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, включно із 34 вибухами (1 вибух у повітрі і 33 вибухи невизначеного походження). Майже всі порушення відбулися 19 вересня поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередній звітний період зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню.
Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 58 049 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 16 300 вибухів, 11 322 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 270 спалахів дульного полум'я, 237 освітлювальних ракет, щонайменше 29 920 черг і пострілів)
Будь ласка, зачекайте...
А ведь еще вчера ЗЕленый генштаб вещал, что все зашибись и режим тишины никак и ничем не нарушается.
Какая нужная работа... Наверное, неслабую зарплату получают. С таким же КПД можно облака на небе считать.