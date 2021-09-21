За вихідні спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 300 порушень "тиші"

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала у вихідні дні понад 300 порушень припинення вогню на Донбасі. Найбільш напруженою була ситуація в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спеціссії ОБСЄ від 20 вересня.

Так, із вечора 17 по вечір 19 вересня в Донецькій області СММ зафіксувала 246 порушень режиму припинення вогню, зокрема 22 вибуху (1 розрив і 21 вибух невизначеного походження). Більшість таких порушень відбулися увечері 17 вересня на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний уряду, 45 км на північний схід від Донецька) і на північ від н. п. Широкине (підконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька). За попередній звітний період зафіксовано 113 порушень режиму припинення вогню, деякі з них також відбулися в районах на схід від Майорська і на північ від Широкиного.

З вечора 17 по вечір 19 вересня в Луганській області Місія зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, включно із 34 вибухами (1 вибух у повітрі і 33 вибухи невизначеного походження). Майже всі порушення відбулися 19 вересня поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче). За попередній звітний період зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 58 049 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 16 300 вибухів, 11 322 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 270 спалахів дульного полум'я, 237 освітлювальних ракет, щонайменше 29 920 черг і пострілів)