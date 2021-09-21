За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 108 736 осіб, загалом - 6 366 925, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 198 661 особа.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"108 736 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 20 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 людей.

Протягом доби працювали: 794 мобільні бригади, 2814 пунктів щеплення; 338 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 565 584 щеплення", - розповіли в МОЗ.





