Кличко вважає, що Київ уникне локдауну під час нової хвилі коронавірусу
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Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути жорсткого локдауну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, в ефірі телеканалу ICTV він сказав, що попри зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.
"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - зазначив Кличко.
Він підкреслив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.
"Зараз в столиці оснащено більше 4,5 тисяч ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.
Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня поточного року.
При цьому, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.
Із 20 вересня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину.
Зміни передбачають запровадження жовтих і зелених COVID-паспортів.
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А тепер скажи коли клоуни завезли вакцину в Україну і коли почалась вакцинація? А за що звільнили міністра охорони здоров′я Степанова пам'ятаєш (до речі вже третій за два останніх роки), чи може пам'ять відшибло? То я тобі нагадаю, за провал вакцинації. Не Кличко зобов'язаний забезпечувати вакцинами медичні заклади України а міністр охорони здоров'я, якого призначив Клоун, а клоуна президентом вибрали такі як ти. Тому всі претензії не до Кличка, а до себе.
Разумеется в наморднике, он жеж на 99% помогает.