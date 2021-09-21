Кличко вважає, що Київ уникне локдауну під час нової хвилі коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути жорсткого локдауну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, в ефірі телеканалу ICTV він сказав, що попри зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.

"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

"Зараз в столиці оснащено більше 4,5 тисяч ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня поточного року.

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При цьому, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

Із 20 вересня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину.

Зміни передбачають запровадження жовтих і зелених COVID-паспортів.