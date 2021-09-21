УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12992 відвідувача онлайн
Новини Київські новиниСуспільство Коронавірус і карантин
2 078 12
карантин (16073) Київ (13824) Кличко (2812) COVID-19 (18055) коронавірус (16702) локдаун (289)

Кличко вважає, що Київ уникне локдауну під час нової хвилі коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Кличко вважає, що Київ уникне локдауну під час нової хвилі коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться уникнути жорсткого локдауну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, в ефірі телеканалу ICTV він сказав, що попри зростання захворюваності на коронавірус, столиця зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.

"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що Київ готовий до боротьби з коронавірусом.

"Зараз в столиці оснащено більше 4,5 тисяч ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня поточного року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін. ВIДЕО

При цьому, на думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, червоного рівня епідемічної небезпеки Україна досягне не раніше листопада.

Із 20 вересня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину.

Зміни передбачають запровадження жовтих і зелених COVID-паспортів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кличко хвастается вьісокими темпами вакцинации в Киеве , но 800 тьіс. вакцинированньіх - єто очень низкий процент от населения города. Пример Израиля и США говорит о том , что Киев наверняка попадет в новую волну єпидемии .
показати весь коментар
21.09.2021 09:12 Відповісти
Ну посмотри динамику, люди просто не хотят вакцинироваться
показати весь коментар
21.09.2021 09:14 Відповісти
А кто захочет вакцинировался в стране, где президент - *******
показати весь коментар
21.09.2021 10:55 Відповісти
Ізраїль першим серед всіх країн світу почав проводити вакцинацію. На середину серпня там було вакциновано 58%. В США станом на 19 вересня вакциновано 63,53%. В Україні станом на 20 вересня 2021 року повністю вакциновано 5 196 158 чоловік - 12,56%, кількість населення 41 млн 383 тис. Тому 1,6 млн першою дозою (друга буде через 21 день) в Києві - це 54%, а 800 тис двома - це 27%. Населення Києва на 1липня 2021 р. - 2 954 275 чоловік.

А тепер скажи коли клоуни завезли вакцину в Україну і коли почалась вакцинація? А за що звільнили міністра охорони здоров′я Степанова пам'ятаєш (до речі вже третій за два останніх роки), чи може пам'ять відшибло? То я тобі нагадаю, за провал вакцинації. Не Кличко зобов'язаний забезпечувати вакцинами медичні заклади України а міністр охорони здоров'я, якого призначив Клоун, а клоуна президентом вибрали такі як ти. Тому всі претензії не до Кличка, а до себе.
показати весь коментар
21.09.2021 12:55 Відповісти
Микоз , к чему словесньій понос ? Я же никого не обвинял , а констатировал факт неизбежной мощной волньі заболеааемости в Киеве , несмотря на лапшу Кличка .
показати весь коментар
21.09.2021 14:24 Відповісти
Тобі наведені конкретні факти на твою "констатацію факту". А якщо не має чим відповісти і вдаєшся до образ, то полікуй краще мікоз у своїй голові.
показати весь коментар
21.09.2021 14:36 Відповісти
Педалик ,прививка не защищает от заражения, она облегчает(якобы) течение болезни)
показати весь коментар
21.09.2021 09:15 Відповісти
Это штоп привитый мог ездить немношко нездоровым в битком набитой маршрутке.

Разумеется в наморднике, он жеж на 99% помогает.
показати весь коментар
21.09.2021 09:30 Відповісти
не педалику решать что вводить а что нет
показати весь коментар
21.09.2021 09:31 Відповісти
Один лохдаун сейчас в Нью Йорке.
показати весь коментар
21.09.2021 10:49 Відповісти
Новый лохдаун нужен зебилам чтобы люди сидели по норам и не высовывались пока они будут безнаказанно грабить страну. Поэтому нихера не делается для ужесточения масочного режима в стране - сейчас каждый третий в метро или тц вообще без маски.
показати весь коментар
21.09.2021 10:54 Відповісти
вот и хорошо.
показати весь коментар
21.09.2021 20:38 Відповісти
 
 