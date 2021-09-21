УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12992 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 699 6
карантин (16073) МОЗ (3877) статистика (2133) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

В Україні другий день поспіль "червоний" рівень за динамікою COVID-госпіталізації, на Буковині зайнято понад 64% лікарняних ліжок із киснем, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні другий день поспіль

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 21 вересня в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 145 (перевищення в 1,93 раза). Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області (338), Луганській області (331) та Тернопільській області (221).

Також в Україні в цілому другий день поспіль зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у країні в цілому 50,9% за норми не більш як 50%. Також цей показник перевищено в 13 областях. Зокрема, в Рівненській області динаміка COVID-госпіталізації становить 100%, у Луганській - 80,7%.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 137 людей, зафіксовано 5159 нових випадків зараження, 2156 осіб одужали

Водночас в Україні загалом зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 9,1%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків у Харківській (15%), Сумській, Львівській і Донецькій (по 12,9%) областях.

За даними за 20 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в Україні в цілому становить 27,6 осіб на 100 тис. населення. Найвищий рівень госпіталізації в Чернівецькій області - 58,7 осіб на 100 тис. населення, за норми не більш як 60 осіб на 100 тис. населення.

Також в Україні зайнято 31,3% лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем у Чернівецькій області - 64,1%, за норми не більш як 65%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

В Україні другий день поспіль червоний рівень за динамікою COVID-госпіталізації, на Буковині зайнято понад 64% лікарняних ліжок із киснем, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чемпіони.
показати весь коментар
21.09.2021 09:12 Відповісти
повыгоняйте невакцинированных пенсионеров с общественного транспорта!!!
показати весь коментар
21.09.2021 09:30 Відповісти
стали больше вакцинировать - опять болячка поперла. что-то не то
показати весь коментар
21.09.2021 09:34 Відповісти
Муж пришел на работу и выяснилось, что сотрудники наконец вакцинировались и решили, что теперь можно гулять в прямом смысле-без масок, дистанций и всяких ограничений. Когда муж начал объяснять, что вакцина стопроцентно не защищает и цель ее-достигнуть коллективного иммунитета, удивлению не было предела. Не читает население.
показати весь коментар
21.09.2021 10:28 Відповісти
фейк..такую дич вкручуют по радио.. ковид сертефекаты лок даун ахахх бредвыдуманый..как ходили люди по улице так и ходят
показати весь коментар
21.09.2021 11:29 Відповісти
Эпидемии идут с "Запада" ...
показати весь коментар
21.09.2021 13:13 Відповісти
 
 