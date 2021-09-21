Олігархи навіть можуть отримати вигоду від ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, - "слуга народу" Арахамія
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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що особи, яких визнають олігархами після ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, можуть отримати вигоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
За його словами, з'явилися надумані причини не розглядати законопроєкт у другому читанні.
"Мені здається, суспільство бачить, хто - слуги народу, а хто - слуги олігархів. Це чітко видно. Надуманих причин (не розглядати законопроєкт. - ред.) сотні з'являється: і порушення регламенту, який раніше порушувався і ніхто не звертав уваги, а зараз стає таким каменем спотикання", - зазначив парламентарій.
Арахамія вважає, що в цьому зацікавлені більше особи, пов'язані з олігархами, ніж самі олігархи.
"Я після шоу "Свобода слова" багато розмірковував, хто зацікавлений у тому, щоб провалити законопроєкт, - олігархи чи люди, які працюють на них. І дійшов висновку, що це люди, які працюють на олігархів. Тому що олігархам байдуже. Вони багаті люди, у них все є. Вони навіть вигоду можуть отримати з цього. Тому що про те, що олігархи існують, знають усі: як іноземці, як наші міжнародні партнери, так і люди, які ходять вулицями в Україні. Те, що вони були поза законом, ніхто не регулював це питання, це теж усі знають. Ми спробуємо зараз врегулювати це законом і встановити правила гри. Якщо ти олігарх і тебе визнали олігархом, тобто конкретні правила, згідно з якими ти маєш жити далі", - пояснив нардеп.
"А от люди, які стоять у черзі в олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм буде дуже незручно, тому що потрібно декларації подавати, дуже багато є нових термінів, пов'язаних з цим. Я дійшов висновку, що насамперед збивають закон не олігархи, а люди, яким стане незручно обслуговувати олігархів", - додав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Нариду отлично заходит эта псевдоборьба с олигархами.
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...
Олигархи и дальше будут выдумывать законы что б им сложнее жить было
ну и что что абсурд, народу то нравится
арахаміїхламидії, це хвороба, яку потрібно лікувати
21 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, это админресурс, который позволяет офису президента прямо влиять на любой телеканал и крупное СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг Слуги народа не смогут.
Зеленский и Ермак объявили войну Разумкову: фракция Слуга народа рассмотрит замену главы аппарата Верховной Рады
Прямо сейчас началось заседание фракции Слуга народа в бизнес-центре Парковый, на котором глава фракции Давид Арахамия предпримет попытку собрать голоса за назначение нового главы аппарата Верховной Рады.
Об этом написал в понедельник вечером в Фейсбуке журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Ситуация беспрецедентная. Дело в том, что Арахамия не имеет права рассматривать вопрос о назначении главы аппарата, согласно статье 8 закона о регламенте Верховной Рады этот вопрос может ставить в повестку дня, предлагать назначение может исключительно один человек - председатель Верховной Рады.
Зачем же такой вызов? Очевидно, таким образом, Слуги народа решили отреагировать на сегодняшнее заседание согласительного совета, которое болеющий Разумков провел дистанционно, по видеосвязи.
Разумеется, действия Арахамии производятся по отмашке офиса президента, который рассчитывает на этой неделе продавить голосование по закону об олигархах.
И для этого надо как минимум сделать зам главы ВР Стефанчука исполняющим обязанности председателя, а оптимально - убрать Разумкова с поста вообще. Однако Разумков показал, что не собирается выпускать из рук управление работой парламента.
Судя по действиям Арахамии, Зеленский и Ермак, которые продавливают закон об олигархах, пока не могут собрать достаточное количество голосов Слуг народа за отставку Разумкова. Поэтому они сознательно провоцируют конфликт, чтобы Разумков начал персонально бить по Стефанчуку, Арахамии, Ермаку, чтобы создалась токсичная ситуация, в которой фракция Слуг народа уже не могла идти на компромисс и продолжать поддерживать Разумкова.
Поэтому Арахамия бьет по Разумкову под видом сбора голосов не против него самого, а против главы аппарата.
Если будет продавлено это голосование - значит Разумков проиграл, и в следующий раз соберут голоса уже против него самого.
Что ж, посмотрим, как отреагируют Слуги народа на самый важный вопрос, ради которого их экстренно собрали в Парковом. Если Слуги народа сдадут Разумкова по требованию офиса президента, значит фракцию станет гораздо легче склонять и по любому другому поводу.
Офис президента ведет дело к новому расколу Слуг и изгнанию Разумкова из фракции и с поста, о чем уже много месяцев вещают пропагандисты Банковой.
Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, это админресурс, который позволяет офису президента прямо влиять на любой телеканал и крупное СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг Слуги народа не смогут. Поэтому примирение офиса с Разумковым уже невозможно, сегодняшние события - один из первых шагов будущей парламентской и президентской кампании.
Привели зебилы к власти себе подобных идиотов.
все что делалось в Украине и делается -
во имя олигархов,
для олигархов, для блага олигархов. Но, позакону сообщающихся сосудов: если где-то прибавлялось, то где-то убавлялось - нищало население и обустраивалось зарубежье...
Арахамия.
Возможно Арахамия не знает, что словосочетание "Слуги народа" очень любил Сталин.
В своей речи Сталин, в частности, сказал: "Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет", а народ, соответственно, имеет полное право "прокатить на вороных" того депутата, который "свернул с дороги" и более не чувствует себя "слугой народа".
поддонки зеленые
Ты свою двухчасовую встречу с Коломойским на стадионе задеклориловал?
14 ч. ·
Расскажу вам подробно о том, как Беня простит себе 5,5 миллиардов долларов и поссорит нас с США. В ближайшие две недели.
Это лонгрид, заваривайте люки, усаживайтесь поудобней. Тут рассказ о том, как украинские коррумпированные судьи и Коломойский начнут влиять на судебную систему США.
Как известно у Коломойского сейчас идут слушания в суде штата Делавер в США. За отмывку денег и много за что еще. По части вопросов слушания были американским судом приостановлены ДО получения соответствующих ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ решений украинских судов. Точный список дел пока получить мне не удалось. Важно, что Делавер ждет окончательных решений, приостановка связана с промежуточными решениями украинских судов. Все эти промежуточные решения были Коломойским обеспечены при помощи порешанных коррумпированных украинских судов. Часть из этих дел добрались ОЧЕНЬ оперативно до Верховного суда. Наверное, звезды сошлись или суммы в платежках. Сошлись.
В ближайшее время нас ждут два заседания Верховного Суда по делам Коломойского, в которых прямо указано, что они для Делавера. Я не шучу, прямо в материалах дела пишут, что по поводу Делавера беспокоим вас, дорогой украинский суд. Помощь нужна американской Фемиде, не справляется она сама, не хочет верить, что Коломойский Игорь Валерьевич честный человек. Потому надо по дельцу решение вынести.
Дела эти удивительны и фабулы в них необычайные. Коломойский хочет, чтобы украинские суды дали ему справку для американского суда, что он человек честности кристальной. Потому ферросплавные заводы подали иски в украинские суды с требованием признать, что они честные заемщики и деньги из Привата не выводили, а если и выводили, то за все расплатились. Схема Коломойским в Привате использовалась простая - ферросплавный завод берет кредит и выводит бабки Бене. Дальше кредит берет фирма однодневка и расплачивается по кредиту ферросплавного завода. Почему? Потому что может. Дальше другая фирма однодневка берет кредит и расплачивается по кредиту первой. И так до бесконечности, точней до национализации, когда этот цирк прекратили. Так вот ферросплавщики говорят, что по их кредиту кто-то расплатился, а кто и почему им плевать и как там дальше было их не интересует. А значит заемщики они честные, деньги за них кто-то вернул и к Коломойскому претензий быть не должно.
Естественно, суды первой и второй инстанций с радостью справочку такую Коломойскому выписывают, тем более что для Коломойского это не дорого. Итого есть решение первой инстанции в пользу Коломойского и есть решение апелляции в пользу Коломойского. Что остается? Правильно - кассация, то есть Верховный суд. Как известно у нас судебной системе прецедентной практики нет, но решения Верховного суда имеют фактически прецедентную силу. И вот два таких решения Коломойский хочет получить в ближайшее время, чтобы потом было проще и дешевле. Или хотя бы одно. Прецедент то вот он, красивый и чистый.
Первое слушание в Верховном суде будет в эту среду 22 сентября в 09:30 (№ 910/12559/20). Судді: доповідач: Берднік І.С., учасники колегії: Міщенко І.С., Зуєв В.А.
С этими судьями у Бени, как люди говорят, контакта нет, но тут на помощь Коломойскому приходит Офис Президента в лице господина Смирнова, который в ОП отвечает за судебку. И Смирнов давит на судей и на суд в общем, чтобы они решение в пользу Коломойского вынесли, дали ему прецедент для других украинских судов и справочку с мокрой печатью для суда штата Делавер, что Коломойский честный человек.
Хочу обратится к уважаемым судьям Кассационного хозяйственного суда и сказать следующее. Круги на этом пруду не затихают никогда. В США судебная система и ее независимость, это священная корова, которая решает кто будет следующим президентом США и много других вещей. Весь механизм американской государственности строится на уважении к судебной системе. И там судья, за смешки в зале суда или в трансляции даже, двушку может накинуть не глядя. И все принимают такие правила, потому что в США так заведено испокон веков. И вот эту систему вам дорогие судьи Смирнов предлагает нахлобучить. Нахлобучить нагло и дерзко, своим судебным решением Коломойскому справочку выписав, чтобы в американском суде ее показать.
Понятно, что сейчас для судьи из штата Делавер всё это далеко и непонятно, какой-то банк, какие-то заводы, какие-то кредиты, какой-то украинский олигарх. Кто кому доктор выяснять сложно, дел десятки, фирм сотни, кредитов тысячи. И сейчас то они ваше, дорогие судьи, решение могут в работу взять.
Но все решения и все документы, поданные в американский суд, будут учтены и подшиты. Включая решения первой и второй инстанций и ваше кассационное по делу № 910/12559/20. Рано или поздно информация с именами, фамилиями, данными прослушки и связей от Эшелона и Палантира, с отчетами грантовых организаций (заботливо переведенными на английский), а возможно и с показаниями каких-то людей будут доставлены в США. Попытки нахлобучить священную американскую корову будут замечены, вызовут ярость, гнев и желание отомстить. Что там в итоге с Коломойским будет неясно. Но я могу сказать, что на судьбы украинских судей, жало которых Коломойский воткнет в американскую Фемиду, это повлияет самым прямым образом. В лучшем случае будут санкции, в худшем расследование ФБР и международный ордер на арест.
Я понимаю, какое давление развил Смирнов на судей Верховного хоза, но подумайте о своем будущем и о будущем своих детей (санкции лупят всей семье часто). Очень верю, что вы примете решение в интересах права и законности, в интересах народа Украины.
Есть и другое заседание по той же самой теме от Коломойского и тоже в Верховном суде. (№ 910/14224/20). По тем же самым вопросам почти и тоже прецедент дает. Это дело будет рассматриваться 5 октября в 11:45. Тут я уже обращаться к судьям не буду - потому как дело это попало к судье Богдану Львову, верному другу Коломойского и постоянному участнику его сосичных вечеринок. Богдан Львов метит на главу Верховного Суда в нашей стран
Объекты, подлежащие конфискации: офисная башня, известная как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе. известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более $60 млн
@tZEinform
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50 мин
"Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - Арахамия " Заставь дурака Богу молится ... Мы знаем, чьи вы слуги
хламидия сама того не подозревая раскрыло всю суть торопливо пропихаемой уйни )))))
Украина получит недемократический режим , без свободных СМИ, основанный на сильной централизованной власти одного лица или группы лиц , без политической конкуренции.
Зеленые скоты хотят не дать людям отпраздновать украинские праздники - День Конституции (28 июня), День независимости Украины (24 августа), День Украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября)
Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.
Для начала введите нормативное определение "олигарх" с критериями, подлежащими численному измерению.
Крім того, не може Зеля, який служить олігарху, шкодити сам собі.