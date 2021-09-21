Загребельська назвала низку негативних наслідків у разі, якщо рішення ОАСК щодо "Укрнафти" залишиться чинним

Колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська перерахувала наслідки, які спричинить за собою залишення чинним рішення ОАСК щодо "Укрнафти".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Загребельська низвала частину наслідків, які спричинить за собою залишення чинним рішення ОАСК щодо "Укрнафти", яким судді з Окружного фактично заборонили АМКУ під час своїх розслідувань використовувати зібрані НАБУ докази.

По-перше, за словами Загребельської, десятки штрафів АМКУ за тендерні змови, доказова база по яким була передана з НАБУ, опиняться під реальною загрозою майже гарантованого судового скасування. Разом з кримінальними провадженнями НАБУ, де в підозрах є посилання на такі рішення АМКУ.

По-друге, на співпрацю між АМКУ та НАБУ в розслідуваннях можна поставити хрест, доки не змінять закон, тобто надовго.

По-третє, АМКУ не матиме більше змоги доводити порушення, в яких фігуранти використовували мінімальні засоби конспірації.

"Кажуть, Володимир Зеленський, коли дізнався про це рішення, яке ОАСК виніс за день до накладення АМКУ штрафу на паливний картель Коломойського, - розлютився або зробив вигляд, що розлютився. Та навіть подав нарешті законопроект про ліквідацію ОАСК. Але, щось пішло не так: ОАСК так і не ліквідовано, а рішення ОАСКу - чинне", - написала вона.

Загребельська нагадала, що апеляція розгляне скаргу АМКУ на це рішення сьогодні о 12:10 на Московській, 8 (символічно): "Об 11:30 там збираються небайдужі, щоб показати, що є ті, кому не байдуже.

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Адже для Коломойського ціна питання в цій справі - 4,7 млрд.грн. штрафу. А для нас - на додаток до цієї суми, інші минулі та потенційні штрафи на інших порушників, кримінальні провадження, що на них базувалися, та остаточна безпорадність остаточно беззубого АМКУ".

"Деолігархізація - не самоціль. Це процес. Ознаками початку якого є те, що чиновники в різних відомствах під час своєї роботи починають керуватися законом та інтересами суспільства, а не "замовленнями" від олігархів.

Деолігархізацію не можна "запустити" прийняттям одного, навіть абсолютно досконалого, закону. Що ми бачили на прикладі США, коли акт Шермана після прийняття кілька років поспіль використовувався на захист баронів-розбійників. Й лише після приходу Рузвельта отримав нове життя. До речі, через кілька десятків років його застосування знов було переосмислено та послаблено. І зараз американці знов планують це переглянути, повернувши йому минулу жорсткість та вплив.

У нас здебільшого також вже є всі необхідні закони. Проте, як свідчить сьогоднішній судовий процес, поки немає свого Рузвельта", - додала вона.

Детальніше зі справою можна ознайомитися за посиланням.