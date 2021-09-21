Блокування судової реформи: Рада суддів оголосила новий конкурс в Етичну раду, - адвокат Маселко

Рада суддів одноголосно ухвалила положення про порядок обрання членів в Етичну раду та оголосила про прийняття документів від кандидатів з 22.09 до 21.10.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Про що це свідчить? Що жорстка реакція президента, міжнародників та громадськості на саботаж та спробу заблокувати реформу змусила Раду суддів дати задню. Але вони не відмовились від ідеї затягнути процес створення цієї Ради. Про це свідчить навіть сьогоднішнє рішення. Зважаючи на те, що усі строки вже пропущені, а процедура набору фактично повторюється, то цілий місяць на подачу документів очевидно виглядає як затягування", - розповів він.

"Ну і все це знову підтверджує, що затягування виникло не через закон, а саботаж Ради суддів, яка могла затвердити усі процедури ще 11 серпня, але зробила це лише тепер. Зрозуміло одне. Спроб заблокувати реформу буде ще багато, але чи вони будуть успішними залежить в першу чергу від реакцій президента. Ну і громадськість має пильно стежити та реагувати", - резюмував Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, яка обиратиме членів ВККСУ

Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не вибрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє з шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З інших не вдалося обрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

Всього до складу Етичної ради мають входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.