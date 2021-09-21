УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13058 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Судова реформа
2 908 10
судова реформа (1176) Рада суддів (60) Маселко (95)

Блокування судової реформи: Рада суддів оголосила новий конкурс в Етичну раду, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блокування судової реформи: Рада суддів оголосила новий конкурс в Етичну раду, - адвокат Маселко

Рада суддів одноголосно ухвалила положення про порядок обрання членів в Етичну раду та оголосила про прийняття документів від кандидатів з 22.09 до 21.10.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Про що це свідчить? Що жорстка реакція президента, міжнародників та громадськості на саботаж та спробу заблокувати реформу змусила Раду суддів дати задню. Але вони не відмовились від ідеї затягнути процес створення цієї Ради. Про це свідчить навіть сьогоднішнє рішення. Зважаючи на те, що усі строки вже пропущені, а процедура набору фактично повторюється, то цілий місяць на подачу документів очевидно виглядає як затягування", - розповів він.

"Ну і все це знову підтверджує, що затягування виникло не через закон, а саботаж Ради суддів, яка могла затвердити усі процедури ще 11 серпня, але зробила це лише тепер. Зрозуміло одне. Спроб заблокувати реформу буде ще багато, але чи вони будуть успішними залежить в першу чергу від реакцій президента. Ну і громадськість має пильно стежити та реагувати", - резюмував Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя затвердила склад комісії, яка обиратиме членів ВККСУ

Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не вибрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє з шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З інших не вдалося обрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

Всього до складу Етичної ради мають входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

Блокування судової реформи: Рада суддів оголосила новий конкурс в Етичну раду, - адвокат Маселко 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Да посадите уже этих трутней ! Сколько можно терпеть эту мафию ???
показати весь коментар
21.09.2021 10:09
+2
Своя рубашка ближе к телу, вот и вся судейская этика.
показати весь коментар
21.09.2021 10:12
+2
Рехволрма Порошенко. Я ще тоді, коли її приймали писав що, таке і буде.
показати весь коментар
21.09.2021 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да посадите уже этих трутней ! Сколько можно терпеть эту мафию ???
показати весь коментар
21.09.2021 10:09 Відповісти
Дякуючі судовій реформі Порошенко ви тепер можете тільки бульки носом пускати але ніяк не можете вплинути на їх рішення.
показати весь коментар
21.09.2021 11:31 Відповісти
Своя рубашка ближе к телу, вот и вся судейская этика.
показати весь коментар
21.09.2021 10:12 Відповісти
немає нічого дивного, що судова банда затягує процес і блокує судову реформу. Повірте, якби цей бунт проходив без погодження в ОПУ, то вся ця судова мафія вже-б активно обживала "покої" діда Лук'яна. Значить, іншій мафії, це так потрібно для міжнародної картинки.
показати весь коментар
21.09.2021 10:19 Відповісти
Кто мешает зе-упырю разогнать этих бездельников из совета судей? Никто! Поэтому нужно гнать зеленую гниду, которая творит беспредел в стране
показати весь коментар
21.09.2021 10:43 Відповісти
Рехволрма Порошенко. Я ще тоді, коли її приймали писав що, таке і буде.
показати весь коментар
21.09.2021 11:30 Відповісти
Але з вокзалів в кабінети суддівсько/ригівську вертикаль повернув не порох, а пригальмований пастор.
показати весь коментар
21.09.2021 12:08 Відповісти
А хіба вона кудись дівалася аби її повертали? Парочка звільнених незаконним шляхом не рахується. То, було зроблено умисне, аби вони могли повернутися рішенням суду з компенсацією. Після того, як лохи заспокояться.
показати весь коментар
21.09.2021 12:50 Відповісти
Сиділи на валізках, особливо свіжопризначені в всу.
показати весь коментар
21.09.2021 13:28 Відповісти
Тому що, попередньою судовою реформою Порошенко зробив судей непідконтрольними і безвідповідальними. Жодна посадова чи вибірна особа наразі не здатна ніяк вплинути на суддівський клан. Вони повністю автономні.
показати весь коментар
21.09.2021 11:29 Відповісти
 
 