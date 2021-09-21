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Загальна кількість жертв COVID-19 в США досягла рівня іспанки, найважчої пандемії в новітній історії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Загальна кількість жертв COVID-19 в США досягла рівня іспанки, найважчої пандемії в новітній історії

У Сполучених Штатах кількість загиблих від коронавірусу перевищила число жертв пандемії іспанки. Рубіж збігся з новою хвилею важких захворювань і госпіталізацій від COVID серед в основному невакцинованих людей у південних і середньо-західних штатах США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Financial Times.

Експерти попереджають, що поширення штаму "Дельта" веде системи охорони здоров'я в найбільш постраждалих штатах до кризи і ставить під загрозу економічне відновлення США.

За їхніми словами, політичні розбіжності з приводу носіння масок, обов'язкової вакцинації і повторних щеплень далі ускладнюють боротьбу з пандемією і ризикують її затягнути.

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Згідно з останньою оцінкою Університету Джона Хопкінса, кількість померлих від COVID у США становить 675 446 осіб. Це приблизно стільки ж, скільки загальна кількість смертей у США від іспанського грипу, найважчої пандемії в новітній історії.

Точних підрахунків на початку XX століття не проводилось, але за приблизними розрахунками Центрів з контролю і профілактики захворювань США від нього в Сполучених Штатах загинуло близько 675 тисяч осіб. При цьому у всьому світі загинуло щонайменше 50 млн осіб.
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Топ коментарі
+9
А Путин - *****. И никуда от этого не деться.
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21.09.2021 10:11
+9
Тонко, тогда вакцин вообще не было.
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21.09.2021 10:14
+7
Только нужно указывать, что население США перед испанкой (1917-й год) - 103 миллиона, население США перед ковидом (2019-й год) - 328 миллионов.
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21.09.2021 10:14
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"самая лучшая страна" в мире обосралась больше чем нищая Украина, Вьетнам, Камбоджа и прочие.

Что еще раз говорит о том, что США - это не пример для подражания.
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21.09.2021 10:08 Відповісти
А Путин - *****. И никуда от этого не деться.
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21.09.2021 10:11 Відповісти
В основном жертвы были не от испанки, а от вакцины, которую тогда использовали...
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21.09.2021 10:09 Відповісти
Тонко, тогда вакцин вообще не было.
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21.09.2021 10:14 Відповісти
Тогда было начало аспирина
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21.09.2021 10:38 Відповісти
да что ты говоришь))) а от тифа военных кололи
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21.09.2021 10:55 Відповісти
Вакцина від тифу вперше застосована у квітні 1943 року у США , а ти тут про першу світову байки розказуєш .... ніхто не заперечує факт існування деяких вакцин до появи іспанки ; просто коли ця хрінь людей косити почала ніхто навіть збудника не міг визначити , не те що вакцину від неї розробити ; пра-пра-правнуки іспанки і досі нам з тобою іноді настрій паскудять у вигляді нового штаму грипу . То від якої там "антиіспанської вакцини " солдати на полях першої світової загиналися ?
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21.09.2021 12:06 Відповісти
Від суміші гною з важкими металами.
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21.09.2021 18:42 Відповісти
"Хотя сегодня по-прежнему неясно, кто первым ввел человеку вакцину, приготовленную на основе убитых тифозных бактерий, известно, что в 1896 г. британский бактериолог Алмрот Райт опубликовал статью, в которой объявил, что человек, получивший инъекцию мертвыми сальмонеллами, обладает эффективной защитой против заболевания."

А раніше ще такі експерименти проводилися.
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21.09.2021 18:45 Відповісти
и вообще общеизвестный факт, что первая вакцина появилась в конце 18го века
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21.09.2021 10:58 Відповісти
І прикинь , допомогла людям віспу побороти ((
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21.09.2021 12:07 Відповісти
маячня
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21.09.2021 18:40 Відповісти
Що саме маячня ? Що ти віспою не перехворів або від неї на небесах не опинився ?
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21.09.2021 18:52 Відповісти
Що віспу поборола вакцинація.
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23.09.2021 12:43 Відповісти
Добре ! Віспу побороли дієтичне харчування та відмова від куріння Так згодиться ? Скільки тобі років ? Якщо більше за 40 то подивися на своє ліве передпліччя і знайди там два маленьких колоїдних рубці - це слід від щеплення від віспи , якщо молодший , то зрозуміло що у голові каша , бо завдяки вакцинації старших поколінь з 1982 року щеплення припинено по всьому світові .
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23.09.2021 15:16 Відповісти
Тобто наявність рубця у когось на плечі доводить, що вакцинація перемогла віспу? Тоді за такою логікою наявність у тебе яєць доводить, що ти є гвалтівником.

Читай звіти ВООЗ того часу.

Станом на 1967й рік, коли розпочалася масова вакцинація у 60 країнах ("третього світу"), в більшості країн (розвинутих та тих, що розвиваються) своїх випадків віспи вже не було зафіксовано. Цього (як і перемоги над іншими інфекційними захворюваннями) було досягнуто завдяки різкому зростанню якості життя людей.

Кілька років масштабної вакцинації в решті країн не дали результату. І тоді запровадили карантин: пошук, ізоляція і лікування хворих людей. Це справжній карантин, а не та дурня, що відбувається зараз в усьому світі, коли усіх без розбору поміщають в абсолютно однакові умови.
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23.09.2021 15:51 Відповісти
Ти таки дурень ! Незалежно від того чи є у тебе яйця , чи ти їх собі відгриз (( Пояснювати таким як ти щось невдячна справа ! Так думаю що і "препіздєнт " твій кумир ! Всього доброго !
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23.09.2021 16:39 Відповісти
Дуже аргументовано.
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23.09.2021 19:01 Відповісти
Та ты шо. От гриппа? Мажь голову зелёнкой.
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21.09.2021 13:20 Відповісти
Именно. В 1918 году возбудителем гриппа считалась бактерия.
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21.09.2021 18:42 Відповісти
Только нужно указывать, что население США перед испанкой (1917-й год) - 103 миллиона, население США перед ковидом (2019-й год) - 328 миллионов.
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21.09.2021 10:14 Відповісти
Та не в кількості населення справа , а відсоткові ідіотів у ньому - у державі яка першою у світі розробила якісні вакцини від ковід-19 рівень " отріцатєлів" зашкалює (( щось Ізраїль який мовчки вакцинувався сотнями тисяч покійників не захоронює .
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21.09.2021 10:35 Відповісти
А у нас сотни тысяч покойников? И все от ковид?
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21.09.2021 10:39 Відповісти
Кто его знает, но если сравнить количество населения Украины в 1990 м., и сейчас, то что то тут не так...
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21.09.2021 10:47 Відповісти
а у вас і у нас вже п"ятдесят тисяч на населення у двадцять раз менше аніж у США ((( рахувати пропорцію ?
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21.09.2021 11:51 Відповісти
Не все от ковид, некоторые от отсутствия мозгов.
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21.09.2021 12:41 Відповісти
С одной стороны - да, тогда населения было в три раза меньше и плотность (а соответственно и скорость распространения) заметно ниже.

НО, с другой стороны - 100 лет назад и не было таких современных клиник, ни кислородных аппаратов, ни антикоагулянтов, ни эффективных противовоспалительных препаратов. Вполне можно предположить что сотни тысяч людей смогли пережить COVID именно благодаря более современной медицине.

В итоге абсолютно точное сравнение сделать не получится, но вполне можно предположить что уже на данный момент текущая коронавирусная пандемия сопоставима по опасности и ущербу с испанкой 100 лет назад. И это при том что пандемия еще не закончилась и неизвестно как долго будет еще продолжаться.
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21.09.2021 16:23 Відповісти
Аккуратненько так: "в основном невакцинированных", а вот у нас 99% невакцинированных среди заболевших
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21.09.2021 10:33 Відповісти
Огласите методику учета, то что в США аккуратно считают я не сомневаюсь, а вот на счет других стран большие сомнения. Скажите еще что в РФ прошли честные демократические выборы, а КНДР и КНР вообще никто не болеет ...
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21.09.2021 10:45 Відповісти
В своїй більшості про моделювання та проведення однорідних статистичних досліджень мова не йде взагалі. Абсолютно різні підходи до збору статистичних даних про смертність від хвороби та від медичного втручання: якщо людині було встановлено діагноз ковід та вона померла від активізації своєї хронічної хвороби, списуються на ковід, а смерті після вакцинації практично всі списуються на наявність в особи хронічної хвороби, яка абсолютно не пов'язана з медичним втручанням (вакцинацією). Цим страждають усі країни США не являються виключенням
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21.09.2021 12:02 Відповісти
Если бы в марте 2020 года на скорую руку не изменили протоколы определения причины смерти ("спасибо" ВОЗ), то "умерших от ковида" в США (да и во всем мире) было бы по крайней мере раз в 20 меньше. Но теперь даже прыщик на заднице - это осложнение ковида.
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21.09.2021 10:57 Відповісти
ну и можно добавить . что тесты по ковиду к вакцинированным и не вакцинированным в США применяются разные по чувствительности
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21.09.2021 11:28 Відповісти
Мене дивує, чому у наших новинах, коли кажуть про кількість людей, які захворіли на коронавірус в день, не кажуть , яка з них кількість вакцинованих. я думаю, що від 0 до 2%. Це була б нормальна агітація ЗА вакцинацію. Я , про всяк випадок, вакцинований Пфайзером в міській лікарні і маю сертифікат.
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21.09.2021 12:37 Відповісти
 
 