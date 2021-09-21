Загальна кількість жертв COVID-19 в США досягла рівня іспанки, найважчої пандемії в новітній історії

У Сполучених Штатах кількість загиблих від коронавірусу перевищила число жертв пандемії іспанки. Рубіж збігся з новою хвилею важких захворювань і госпіталізацій від COVID серед в основному невакцинованих людей у південних і середньо-західних штатах США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Financial Times.

Експерти попереджають, що поширення штаму "Дельта" веде системи охорони здоров'я в найбільш постраждалих штатах до кризи і ставить під загрозу економічне відновлення США.

За їхніми словами, політичні розбіжності з приводу носіння масок, обов'язкової вакцинації і повторних щеплень далі ускладнюють боротьбу з пандемією і ризикують її затягнути.

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Згідно з останньою оцінкою Університету Джона Хопкінса, кількість померлих від COVID у США становить 675 446 осіб. Це приблизно стільки ж, скільки загальна кількість смертей у США від іспанського грипу, найважчої пандемії в новітній історії.

Точних підрахунків на початку XX століття не проводилось, але за приблизними розрахунками Центрів з контролю і профілактики захворювань США від нього в Сполучених Штатах загинуло близько 675 тисяч осіб. При цьому у всьому світі загинуло щонайменше 50 млн осіб.