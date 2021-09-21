Загальна кількість жертв COVID-19 в США досягла рівня іспанки, найважчої пандемії в новітній історії
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У Сполучених Штатах кількість загиблих від коронавірусу перевищила число жертв пандемії іспанки. Рубіж збігся з новою хвилею важких захворювань і госпіталізацій від COVID серед в основному невакцинованих людей у південних і середньо-західних штатах США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Financial Times.
Експерти попереджають, що поширення штаму "Дельта" веде системи охорони здоров'я в найбільш постраждалих штатах до кризи і ставить під загрозу економічне відновлення США.
За їхніми словами, політичні розбіжності з приводу носіння масок, обов'язкової вакцинації і повторних щеплень далі ускладнюють боротьбу з пандемією і ризикують її затягнути.
Згідно з останньою оцінкою Університету Джона Хопкінса, кількість померлих від COVID у США становить 675 446 осіб. Це приблизно стільки ж, скільки загальна кількість смертей у США від іспанського грипу, найважчої пандемії в новітній історії.
Точних підрахунків на початку XX століття не проводилось, але за приблизними розрахунками Центрів з контролю і профілактики захворювань США від нього в Сполучених Штатах загинуло близько 675 тисяч осіб. При цьому у всьому світі загинуло щонайменше 50 млн осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Что еще раз говорит о том, что США - это не пример для подражания.
А раніше ще такі експерименти проводилися.
Читай звіти ВООЗ того часу.
Станом на 1967й рік, коли розпочалася масова вакцинація у 60 країнах ("третього світу"), в більшості країн (розвинутих та тих, що розвиваються) своїх випадків віспи вже не було зафіксовано. Цього (як і перемоги над іншими інфекційними захворюваннями) було досягнуто завдяки різкому зростанню якості життя людей.
Кілька років масштабної вакцинації в решті країн не дали результату. І тоді запровадили карантин: пошук, ізоляція і лікування хворих людей. Це справжній карантин, а не та дурня, що відбувається зараз в усьому світі, коли усіх без розбору поміщають в абсолютно однакові умови.
НО, с другой стороны - 100 лет назад и не было таких современных клиник, ни кислородных аппаратов, ни антикоагулянтов, ни эффективных противовоспалительных препаратов. Вполне можно предположить что сотни тысяч людей смогли пережить COVID именно благодаря более современной медицине.
В итоге абсолютно точное сравнение сделать не получится, но вполне можно предположить что уже на данный момент текущая коронавирусная пандемия сопоставима по опасности и ущербу с испанкой 100 лет назад. И это при том что пандемия еще не закончилась и неизвестно как долго будет еще продолжаться.