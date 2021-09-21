УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13058 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
601 7
вакцина (3523) Індія (239) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Із жовтня Індія відновить експорт вакцин проти коронавірусу, - міністр охорони здоров'я країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Із жовтня Індія відновить експорт вакцин проти коронавірусу, - міністр охорони здоров'я країни

Індія відновить експорт вакцин проти COVID-19 із жовтня поточного року, через п'ять місяців після того, як припинила відправку поставок за кордон, оскільки вона боролася зі смертельною хвилею інфекцій.

Південноазійський гігант, прозваний "аптекою світу", був основним постачальником програми Covax, спрямованої на посилення імунізації в бідних країнах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За даними міністерства закордонних справ, експорт припинився в квітні, коли вірусна хвиля в Індії довела систему охорони здоров'я до межі і виник величезний попит на уколи.

Міністр охорони здоров'я Мансух Мандава сказав, що більш як 300 мільйонів доз вакцини будуть виготовлені в жовтні і один мільярд - в останні три місяці року.

"Індія відновить експорт вакцин... щоб виконати зобов'язання Індії щодо Covax", - йдеться в заяві Мандава, передає AFP.

"Надлишкові поставки вакцин будуть використані для виконання нашого зобов'язання перед світом за колективну боротьбу з COVID-19".

Читайте: Мешканців Індії не пускають у Євросоюз, оскільки вони були вакциновані препаратом Covishield, - Reuters

Розпочата в січні кампанія вакцинації в Індії повільно розвивалася через брак вакцини і вагання серед населення.

Але в останні тижні темпи зростання прискорилися, і нині влада щодня робить від п'яти до восьми мільйонів щеплень від коронавірусу.

Минулої п'ятниці в країні було зафіксовано рекордні 22 мільйони щеплень від коронавірусу в день у межах спеціальної кампанії з вакцинації до дня народження прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жаль степашка на новую куртку уже не накосит...
показати весь коментар
21.09.2021 10:17 Відповісти
непонятно другое - где протесты что их "индийским шмурдяком" колят! Самый опасный шмурдяк - российская "вакцина" она же спутник, Вектор и тоже протестов не видно...
показати весь коментар
21.09.2021 10:52 Відповісти
Остерегайтесь «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» АстраЗенека (производство россия)
показати весь коментар
21.09.2021 10:54 Відповісти
АстраЗенека (производство россия)

цо то є ?
показати весь коментар
21.09.2021 12:59 Відповісти
Компания "Р-Фарм" запустила в России производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Но сделать прививку вакциной, разработанной совместно с Оксфордским университетом , россиянам не удастся - партии будут производиться только на экспорт. AstraZeneca с трудом поспевает с обещанными Евросоюзу поставками вакцин. В России также проходят клинические испытания комбинации AstraZeneca и "Спутник Лайт", которые должны завершиться в следующем году.
показати весь коментар
21.09.2021 13:20 Відповісти
В России будут производить вакцину AstraZeneca, но россиянам она не достанется
показати весь коментар
21.09.2021 10:55 Відповісти
 
 