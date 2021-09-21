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Про "Залізний купол" ще говорити рано, але ми чули сигнали підтримки ракетної програми України від США, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗМІ звучали сигнали з приводу підтримки ракетної програми України від США.
Про це глава держави заявив у коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Ми зі ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали з приводу підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, що про "Залізний купол" рано ще говорити, але, тим не менше, ви чули ці сигнали і меседжі від США. Тому я думаю, що результати від нашої поїздки точно будуть і будуть серйозні", - сказав президент.
Крім того, Зеленський заявив, що в Україні очікується візит делегації США на чолі з міністром оборони Ллойдом Остіном.
Топ коментарі
+12 Alex Walewski 08494ca1
показати весь коментар21.09.2021 10:09
+9 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар21.09.2021 10:11
+7 Mist
показати весь коментар21.09.2021 10:37
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