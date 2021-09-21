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Зеленський (17517) зброя (5763) США (14501)

Про "Залізний купол" ще говорити рано, але ми чули сигнали підтримки ракетної програми України від США, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Про

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗМІ звучали сигнали з приводу підтримки ракетної програми України від США.

Про це глава держави заявив у коментарі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зі ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали з приводу підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, що про "Залізний купол" рано ще говорити, але, тим не менше, ви чули ці сигнали і меседжі від США. Тому я думаю, що результати від нашої поїздки точно будуть і будуть серйозні", - сказав президент.

Крім того, Зеленський заявив, що в Україні очікується візит делегації США на чолі з міністром оборони Ллойдом Остіном.

Читайте також: Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП
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Топ коментарі
+12
те есть тебя - клоун закономерно послали в сраку... в принципе - ожидаемо.....
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21.09.2021 10:09
+9
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

16 ч. ·



Зеленский - он внесистемный политик. Он сделает нашу жизнь лучше!
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21.09.2021 10:11
+7
Украинская ракетная программа дышит на ладан, если уже не загнулась, а Вова тем временем "слышит сигналы" в СМИ. Феерический...
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21.09.2021 10:37
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те есть тебя - клоун закономерно послали в сраку... в принципе - ожидаемо.....
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21.09.2021 10:09 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

16 ч. ·



Зеленский - он внесистемный политик. Он сделает нашу жизнь лучше!
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21.09.2021 10:11 Відповісти
Зеленський! А де саме і за яких саме обставин "слишав"? У власній голові? Після "пробіжки по білій доріжці і "занюшки" обома ніздрями? Так таке багато "клієнтів" наркологічних і психіатричних клінік регулярно чують!
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21.09.2021 10:15 Відповісти
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21.09.2021 10:16 Відповісти
АЭС миллионники - вчерашний день.Они нужны только для замены совковых блоков.На повестке дня в США -контейнерные ,необслуживаемые,безопасные от террористических атак мини АЭС.
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21.09.2021 10:16 Відповісти
6 дней назад. "Офис президента: Украина получит от США системы ПВО" Железный купол" 😂🤣😂🤣
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21.09.2021 10:16 Відповісти
зачем этому коротышке столько охранников?
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21.09.2021 10:18 Відповісти
Чтоб никто не обидел.
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21.09.2021 10:35 Відповісти
Чтоб велосипед не стырили.
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21.09.2021 10:38 Відповісти
Кацапсинка, ну навіщо так нахально брехать? По-перше - вже дали, і Джевеліни, і контр батарейні радари, звязок, ПНБ і багато іншого. По-друге - вторгнення вже відбулося. Ти проспав? Ми вже палили бурятських танкістів, знищували псковський спецназ, морпіхів північного флоту, та багатьох інших. Ми не здамося, примарні твої надії.
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21.09.2021 10:32 Відповісти
Чеченцам это расскажи,набутылочник.
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21.09.2021 10:39 Відповісти
Какой тут у нас симпатичный молодой лишнехромосомный петушок-набутылочник вскукарекнул!
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21.09.2021 11:03 Відповісти
"в СМИ звучали сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины от США" - найвеличніший лідер керується тим, що пишуть ЗМІ, а не результатами домовленостей та співпраці. Все, що треба знати про професіоналізм зеленої влади.
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21.09.2021 10:19 Відповісти
Ну да, видели мы ваши кацапские танки - с сушилками трусов на башнях. Истерический смех на поле боя гарантирован.
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21.09.2021 10:40 Відповісти
Ну, я одразу писав що, балачки про "Залізний купол" то, вигадка журналістів чи провокаторів.
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21.09.2021 10:23 Відповісти
Ну то что зелёная опа -правокаторы,брехуны и госизменники,как и зекрыска,всем давно понятно
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21.09.2021 12:10 Відповісти
Ну Дерьмаку на місці все буде як треба.Тобто хрен вам на рило вони просили не тягнути цього икрота в США ні все одно привіз....
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21.09.2021 10:26 Відповісти
https://mobile.twitter.com/tZEinform/status/1440186062047834114/photo/1
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21.09.2021 10:30 Відповісти
Кто продаст, а тем более даст бесплатно "железный купол" этому ********?!! Это в Украине 73% дегенератов, могут поверить в сказки квартала95, а в мире нет таких дурачков.
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21.09.2021 10:27 Відповісти
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21.09.2021 10:28 Відповісти
ЗЕ принимает сигналы!!!

Радио Попова ходячее бл...
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21.09.2021 10:33 Відповісти
"о "Железном куполе" рано еще говорить" - клоунам олімпіаду треба провести в першу чергу, а "Залізний купол" на хліб не намажеш.
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21.09.2021 10:34 Відповісти
Как раз уже поздно говорить о железном купле! Надо делать!!!
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21.09.2021 10:34 Відповісти
Пришелепкуватий нездара щось десь почув. Недоумок.
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21.09.2021 10:35 Відповісти
Ви б теж "почули...", якщо б бігали по тим самим "білим доріжкам", що і ЗЕлене жабиня...
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21.09.2021 10:49 Відповісти
Украинская ракетная программа дышит на ладан, если уже не загнулась, а Вова тем временем "слышит сигналы" в СМИ. Феерический...
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21.09.2021 10:37 Відповісти
Якщо Зєля буде фінансувати ракетну програми, то що ж він буде красти? Не подумали?
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21.09.2021 11:39 Відповісти
Кто поверит в эту шпионскую болтовню? Вагнеровские дела уже показали, насколько можно доверять гебнявой помойке, во что они превратили Украину. Хуже всего, что об этом всем говорится всуе, под видом развешивания лапши на уши, а по сути дела, они рисуют картинку: что они, дескать, патриоты и ратуют за защиту родного отечества. Это все агентурные понты, должны отвлекать от мыслей об ничтожестве контингента зеленой наволочи.
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21.09.2021 10:40 Відповісти
Господин Зеленский, а вы слышали, что в Украине душат отечественную программу!!!!
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21.09.2021 10:40 Відповісти
Америка не хочет повышать ставки в этой игре.. если она начнет подгон вооружения Украине то РФ с другой стороны начнет подгонять более качественное оружие в ОРДЛО что приведет к большему кровопролитию и соответственно большему напряжению в отношениях США и РФ.
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21.09.2021 10:47 Відповісти
а более качественное пушечное мясо рашка сможет подогнать в ОРДЛО?
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21.09.2021 11:07 Відповісти
пока хватает местных а там хз.
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21.09.2021 11:21 Відповісти
Про местных расскажи псковским десантникам и грушникам,которые вопили:"не стреляйте !мы русские!"так что у вас,в свинособачии,нет ничего качественного вообще
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21.09.2021 12:14 Відповісти
Подавляющее большинство все равно местные.. https://korrespondent.net/ukraine/3735589-hde-plennye-rossyiane-armyia-rf-y-donbass
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21.09.2021 12:16 Відповісти
Все ему что то видится, кажется, слышится....Разве это позиция государственного деятеля, тем более Президента.? Все размыто..Никакой конкретики, четкости,уверенности. Как говорится косо, криво, лишь бы живо.
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21.09.2021 10:55 Відповісти
Він почув...як і побачив мир в очах путіна
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21.09.2021 10:58 Відповісти
Охоронці в костюмах і в краватках,а біля них якийсь поц в сведрі.Мені за державу боляче.
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21.09.2021 11:09 Відповісти
...и стыдно.!
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21.09.2021 11:23 Відповісти
слышать и слушать совсем разные глаголы и смысл у них тоже разный. значит что в голове "великого кормчего" не то....
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21.09.2021 11:14 Відповісти
да, ранова-то как-то, заговорим когда ракеты посыпятся нам на головы по всей территории... вот же клоун.......
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21.09.2021 11:26 Відповісти
Не взирая на мое отношение к другим партиям, ВОВА ПОРА, такого не было до тебя.
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21.09.2021 11:30 Відповісти
Залізний купол Україні не потрібен, бо воно дуже дороге, захищає лише від обмеженого кола озброєнь і цей купол працює лише в комплексі з іншими системами ппо. Це черговий вкид для не дуже розумного охлосу, який думає що це "якась супер-пупер система яка захистить від усього чого можна як в Ізраілі". Але ми в 30 разів за площею більше ніж Ізраіль, в нас оборонний бюджет в 4 рази менший, проти нас воює одна з найбільших армій світу.
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21.09.2021 11:34 Відповісти
Ага, "залізний купол". Єрмак перенаправить всі ці системи повз Україну рівненько до паРаші і отримає полковника фсб. Не весь же час в майорах плентатись
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21.09.2021 11:37 Відповісти
Как бы не было поздно.В текущем моменте,чем быстрее США решится на такие поставки,тем лучше.
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21.09.2021 12:20 Відповісти
Сказочный до....б.
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21.09.2021 18:17 Відповісти
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22.09.2021 00:35 Відповісти
 
 