Україна отримала 159 тис. доз вакцини CoronaVac в межах COVAX

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 159 600 доз вакцини CoronaVac від COVID-19, у рамках COVAX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell [Інактивована]), виробництва Sinovac, Китай, схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Як і інші вакцини та товари в межах COVAX, Україна отримує цю партію безкоштовно.

"В Україні зростає рівень захворюваності від COVID-19, а 98% госпіталізованих — невакциновані. Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців вакцинувались вже сьогодні, аби захистити себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Завдяки в тому числі нашим партнерам, українці мають доступ до вакцини", — сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Читайте також: В Україну прибула нова партія COVID-вакцини Pfizer: цього та наступного тижня доставлять 473 тис. доз, - ЮНІСЕФ

Ініціатива COVAX є безпрецедентним прикладом солідарності міжнародної спільноти, чия мета — забезпечити справедливий та рівний доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн. Поставки триватимуть, і до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна, як очікується, отримає достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити від COVID-19 до 20% населення.

"Вакцини - наш найкращий шанс захистити своє життя і не залишити COVID шансів спричинити нові трагедії. Із новими поставками та кращим доступом до вакцин я закликаю всіх не відкладати вакцинацію та якнайшвидше отримати свій захист. Будь ласка, зробіть це, особливо якщо ви належите до груп ризику: люди старшого віку, люди із супутніми захворюваннями, працівники з великим ризиком заразитися COVID, як-от медики та освітяни. Разом із партнерами в рамках COVAX ЮНІСЕФ продовжить робити все можливе, щоб підтримати Україну в її зусиллях захистити якомога більше людей від COVID-19 ", - сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Сахін.

Разом із цією поставкою, на сьогоднішній день ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

ЮНІСЕФ продовжує підтримувати Міністерство охорони здоров’я через доставку вакцин, зміцнення холодового ланцюга та комунікаційні зусилля задля запобігання COVID-19 в Україні.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.