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Глави МЗС Франції та Росії на полях Генасамблеї ООН обговорять Україну, Лівію та Афганістан

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глави МЗС Франції та Росії на полях Генасамблеї ООН обговорять Україну, Лівію та Афганістан

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що зустрінеться на полях Генеральної асамблеї ООН з російським колегою Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Він також зазначив, що обговорить із главою МЗС Росії Україну, Афганістан і Лівію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

"Я обговорю це питання (СВПД) з Росією і Китаєм, зокрема, з моїм партнером Сергієм Лавровим, з яким я зустрінуся цього тижня. Ми також будемо говорити про Україну, Лівії та Афганістан", - сказав пан Ле Дріан, який прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, під час пресконференції (цитата за "РИА Новости").

Представники Ірану і поточних країн - учасниць СВПД (Росії, КНР, Великої Британії, Франції та Німеччини) з великою часткою ймовірності зустрінуться на полях Генасамблеї, передає Reuters слова пана Ле Дріана. Він зазначив, що зустріч дозволить дати "позитивний імпульс" до відновлення переговорів щодо "ядерної угоди".

Напередодні Генасамблеї ООН і сесії Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що відкрилася напередодні, влада Ірану заявила про готовність до переговорів з міжнародними партнерами з питання СВПД. Раніше Іран і МАГАТЕ домовилися, що інспектори агентства можуть встановити камери відеоспостереження на іранських ядерних об'єктах.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
После провала контракта с Австралией по подводным лодкам лягушатники готовы ложиться под кого угодно.
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21.09.2021 10:58
+2
Франція "підмилась",після Австралії, й пішла "заробляти" до постійного клієнта!
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21.09.2021 10:59
+2
Пошло братание лягушатников с мокшами. Обсуждают они. Потому британцы с американцами и австралийцами жабоедов нахрен и послали. Мсье Макрона можно теперь смело и открыто называть ТОВАРИЩ МАКАРОНОВ.
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21.09.2021 11:04
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А что мерина вакцинированную спутником туда пустят??

Или мерин американской вакциной привился???
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21.09.2021 10:52 Відповісти
Когда очень надо то пускают всех, пустили непривитого президента Бразилии и привитого Спутником премьера Венгрии.
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21.09.2021 10:56 Відповісти
Президента Бразилии в город пустили а в ресторан нет, он на улице поел.))
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21.09.2021 10:59 Відповісти
Стритфуд часто ничем не хуже! Простые люди, простые решения!
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21.09.2021 11:05 Відповісти
После провала контракта с Австралией по подводным лодкам лягушатники готовы ложиться под кого угодно.
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21.09.2021 10:58 Відповісти
Франція "підмилась",після Австралії, й пішла "заробляти" до постійного клієнта!
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21.09.2021 10:59 Відповісти
Глупости
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21.09.2021 11:04 Відповісти
В хорошую кампанию нас Рашка вечно пытается притулить : Сирия, Ливия, Афганистан и прочие гондурасы... Может наши французские и не только друзья, начнут Украину выводить за скобки этих весёлых участников мирового "урегулирования" и "миротворства" и обсуждать отдельной и самой важной темой, война в Европе как-никак?...
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21.09.2021 11:03 Відповісти
надо предложить, что б Украина и Австралия - обсудили Францию.....
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21.09.2021 11:03 Відповісти
Францию и так уже все обсуждают.
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21.09.2021 11:56 Відповісти
Пошло братание лягушатников с мокшами. Обсуждают они. Потому британцы с американцами и австралийцами жабоедов нахрен и послали. Мсье Макрона можно теперь смело и открыто называть ТОВАРИЩ МАКАРОНОВ.
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21.09.2021 11:04 Відповісти
А яке ім діло до Украіни?
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21.09.2021 11:30 Відповісти
Нехай ото лошадь і жаба свої застарілі геморої обговорюють, а не Україну. Українана них поклала щось важке.
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21.09.2021 11:31 Відповісти
жабоїди можуть обговорити з москалями щось інше але не Україну.
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21.09.2021 11:39 Відповісти
В Ливии Франция и Россия обьединяются против турков. По Афгану оба остались в стороне,но Россия будет помощь хотеть,против талибов.Ну а по Украине -непонятные закулисные секреты -торги.
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21.09.2021 11:57 Відповісти
А яке мають право русофашиські убивці які воюють із Україною когось обговорювать.
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21.09.2021 12:14 Відповісти
Мабуть эта встреча из чувства вина за Наполеона
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21.09.2021 12:36 Відповісти
лягушатник с лошадью "обсудят" Украину "на полях"...
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21.09.2021 13:06 Відповісти
 
 