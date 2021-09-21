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Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2022
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"Слуга народу" Гетманцев про Держбюджет-2022: Кабмін поставив перед собою амбітні пріоритети, а от прожитковий мінімум - це наш біль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Без рішення Бюджетного комітету проєкт Держбюджету на 2022 рік не може бути винесено на розгляд до сесійної зали Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Ми сьогодні чекаємо рішення (комітету. - Ред.). Без цього він (проєкт Держбюджету. - Ред.) не може бути винесений у сесійну залу. Наскільки мені відомо, комітет збирається", - підкреслив він.

Також читайте: Кабмін сьогодні представить у Раді проєкт Держбюджету-2022

Коментуючи проєкт Держбюджету-2022, внесений урядом до парламенту, нардеп зізнався, що "дуже приємне враження справляють надходження від ПДВ".

Гетманцев вважає, що дохідну частину Держбюджету можна було б ще збільшити за рахунок перегляду макропрогнозу Мінекономіки на наступний рік.

Він розповів, що в соціальній сфері, згідно з проєктом Держбюджету, є кілька пріоритетів, один з яких - медицина. Депутат вважає, що уряд у цьому питанні поставив перед собою "амбітні пріоритети". Гетманцев нагадав, що Кабмін запланував підвищення заробітних плат медперсоналу, зокрема лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн, а медсестри - 13,5 тис. грн.

За словами політика, мінімальна заробітна плата зросте на 200 грн. Гетманцев пояснив, що з ростом середньої заробітної плати буде підніматися і мінімальна.

Також читайте: Проєкт Держбюджету-2022: витрати на Офіс Генпрокурора збільшать на 17,5%, Міноборони - 11,5%, НАБУ - 10,6%, МВС - 1,7%. ІНФОГРАФІКА

"А от прожитковий мінімум - це наш біль. ... Ми його збільшуємо, але лише на 8,5%. Цього замало", - додав "слуга народу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
не кизди

Прожиточный минимум это наша боль!

а зеленым поддонкам болит прожиточный максимум олигархов
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21.09.2021 10:55
+5
Какая боль, какая боль

Зеленский-Зебилы - 5:0(это я еще здесь оптимист)
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21.09.2021 10:55
+4
Їх біль...Он воно як... Зате собі прожитковий максимум регулярно підвищують. Цікаво, в якому місці їм болить?
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21.09.2021 10:56
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Да шоб у вас,всех ЗЕлёных, и кто голосовал за вас, болело везде и всю вашу оставшуюся говенную жизнь.
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21.09.2021 10:55 Відповісти
не кизди

Прожиточный минимум это наша боль!

а зеленым поддонкам болит прожиточный максимум олигархов
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21.09.2021 10:55 Відповісти
Какая боль, какая боль

Зеленский-Зебилы - 5:0(это я еще здесь оптимист)
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21.09.2021 10:55 Відповісти
Їх біль...Он воно як... Зате собі прожитковий максимум регулярно підвищують. Цікаво, в якому місці їм болить?
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21.09.2021 10:56 Відповісти
Невже воно таке тупе: Щоб підняти прожиточний мінімум потрібно збільшити оподаткування нуворишів- клєптоманів. А так як він із тієї ж компашки, в нього лише "болить" за народ.
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21.09.2021 10:57 Відповісти
Когда минимальная пенсия меньше прожиточного минимума это не боль а преступление и геноцид.
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21.09.2021 11:02 Відповісти
85% пенсов проголосовало за зеленого мародера. Пускай теперь хоть поржут. В чем проблема?!
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21.09.2021 11:06 Відповісти
моносброд- сборище конченных дебилов, деградантов с помесью ворюг, извращенцев и предателей. Невольно хочется сказать- и тут остапа понесло! Вечно эти обдолбанные мечтают только о "великих проектах"- то великие со всех сторон крадивныцтва, то великие сеяния миллиардов деревьев, то великие индустриальные парки и т.д. и т.п. Все хотят показать- что гаденыш гринпоц великий. Да, оно великое- только великое дерьмо и сволочь. А гетьманцев- это отдельная история законченной жадной и человеконенавистнической падлы.
Он всех людей, будь его воля, давно бы отправил в ГУЛАГи для построения для таких, как он, илиты так сказать , персонального рая. Быдло в его понимании , должно стоять в стойле, где его будут стричь, доить и забивать на мясо. И все- народ нужен только для этого.
Писать "теплые" слова этим мерзостям можно бесконечно. Но быдлу стойло нравится! Поэтому- добро пожаловать на скотный двор!
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21.09.2021 11:03 Відповісти
месячный прожиточный минимум депутата партии прислуг кремля - от 20-30 тыс баксов. Так какой нормальный свадебный фотограф или клоун из этой партии будет думать, где взять денег в бюджет, чтобы повысить минималку в стране?!
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21.09.2021 11:04 Відповісти
Да. Если бы не прожиточный минимум, и не дыра в бюджете, и если бы еще не кловуны при власти - то тогда да, были бы амбициозные приоритеты, миллиард деревьев, мильен ракет на Луну, трильен устриц на устричных фермах...да...
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21.09.2021 11:05 Відповісти
"Кабмин поставил перед собой амбициозные приоритеты, а вот прожиточный минимум - это наша боль"

_Не свисти, упырь! Это боль народа, а вам на народ плевать.
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21.09.2021 11:09 Відповісти
Комітет може збиратись.але там не буде кворуму і його можна буде перенести разів 6-8."Слуги" знають,як це робиться.
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21.09.2021 11:22 Відповісти
"А вот прожиточный минимум - это наша боль. … Мы его увеличиваем, но всего на 8,5%. Этого мало", - добавил "слуга народа". обещавшие народу убрать эту боль ,два года добавляют уничтожающую украинский народ - боль ,не добавляя монет.что б не болело
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21.09.2021 11:24 Відповісти
Наш біль це рівень доходів на душу населення, прожитковий мінімум є похідною від нього. А рівень доходів є похідною від ВВП на душу, за яким ми ушестеро поступаємось сусідам. Але для наших можновладців його зростання амбітним пріоритетом не є.
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21.09.2021 11:31 Відповісти


Нормальною мовою.

Скорочення лікарень. За рахунок звільнених лікарів, збільшення зарплати тим, хто залишиться. З вчителями, теж самісіньке. Ну і т.д.

А ще, плануємо так багато вкрасти, що на мінімалку, "мудрому" наріду не залишається.
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21.09.2021 12:15 Відповісти
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21.09.2021 12:19 Відповісти
Этот упырь съездит на Мальдивы,отдохнёт пару недель - смотришь,боль потихоньку утихнет!
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21.09.2021 12:23 Відповісти
 
 