"Слуга народу" Гетманцев про Держбюджет-2022: Кабмін поставив перед собою амбітні пріоритети, а от прожитковий мінімум - це наш біль

Без рішення Бюджетного комітету проєкт Держбюджету на 2022 рік не може бути винесено на розгляд до сесійної зали Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Ми сьогодні чекаємо рішення (комітету. - Ред.). Без цього він (проєкт Держбюджету. - Ред.) не може бути винесений у сесійну залу. Наскільки мені відомо, комітет збирається", - підкреслив він.

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Коментуючи проєкт Держбюджету-2022, внесений урядом до парламенту, нардеп зізнався, що "дуже приємне враження справляють надходження від ПДВ".

Гетманцев вважає, що дохідну частину Держбюджету можна було б ще збільшити за рахунок перегляду макропрогнозу Мінекономіки на наступний рік.

Він розповів, що в соціальній сфері, згідно з проєктом Держбюджету, є кілька пріоритетів, один з яких - медицина. Депутат вважає, що уряд у цьому питанні поставив перед собою "амбітні пріоритети". Гетманцев нагадав, що Кабмін запланував підвищення заробітних плат медперсоналу, зокрема лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн, а медсестри - 13,5 тис. грн.

За словами політика, мінімальна заробітна плата зросте на 200 грн. Гетманцев пояснив, що з ростом середньої заробітної плати буде підніматися і мінімальна.

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"А от прожитковий мінімум - це наш біль. ... Ми його збільшуємо, але лише на 8,5%. Цього замало", - додав "слуга народу".