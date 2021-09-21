"Слуга народу" Гетманцев про Держбюджет-2022: Кабмін поставив перед собою амбітні пріоритети, а от прожитковий мінімум - це наш біль
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Без рішення Бюджетного комітету проєкт Держбюджету на 2022 рік не може бути винесено на розгляд до сесійної зали Верховної Ради.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
"Ми сьогодні чекаємо рішення (комітету. - Ред.). Без цього він (проєкт Держбюджету. - Ред.) не може бути винесений у сесійну залу. Наскільки мені відомо, комітет збирається", - підкреслив він.
Коментуючи проєкт Держбюджету-2022, внесений урядом до парламенту, нардеп зізнався, що "дуже приємне враження справляють надходження від ПДВ".
Гетманцев вважає, що дохідну частину Держбюджету можна було б ще збільшити за рахунок перегляду макропрогнозу Мінекономіки на наступний рік.
Він розповів, що в соціальній сфері, згідно з проєктом Держбюджету, є кілька пріоритетів, один з яких - медицина. Депутат вважає, що уряд у цьому питанні поставив перед собою "амбітні пріоритети". Гетманцев нагадав, що Кабмін запланував підвищення заробітних плат медперсоналу, зокрема лікарі отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн, а медсестри - 13,5 тис. грн.
За словами політика, мінімальна заробітна плата зросте на 200 грн. Гетманцев пояснив, що з ростом середньої заробітної плати буде підніматися і мінімальна.
"А от прожитковий мінімум - це наш біль. ... Ми його збільшуємо, але лише на 8,5%. Цього замало", - додав "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Прожиточный минимум это наша боль!
а зеленым поддонкам болит прожиточный максимум олигархов
Зеленский-Зебилы - 5:0(это я еще здесь оптимист)
Он всех людей, будь его воля, давно бы отправил в ГУЛАГи для построения для таких, как он, илиты так сказать , персонального рая. Быдло в его понимании , должно стоять в стойле, где его будут стричь, доить и забивать на мясо. И все- народ нужен только для этого.
Писать "теплые" слова этим мерзостям можно бесконечно. Но быдлу стойло нравится! Поэтому- добро пожаловать на скотный двор!
_Не свисти, упырь! Это боль народа, а вам на народ плевать.
Нормальною мовою.
Скорочення лікарень. За рахунок звільнених лікарів, збільшення зарплати тим, хто залишиться. З вчителями, теж самісіньке. Ну і т.д.
А ще, плануємо так багато вкрасти, що на мінімалку, "мудрому" наріду не залишається.