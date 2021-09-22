У поведінці Разумкова шокує його відверта підтримка саме олігархів, - радник голови ОП
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В Офісі президента вважають, що між спікером Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу" є фундаментальні розбіжності.
Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.
"До Разумкова немає претензій кримінального плану. Але було виявлено фундаментальні розбіжності між партією і Дмитром Олександровичем. Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції проти Медведчука і санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон", - підкреслив він.
"До речі, що дійсно шокує в поведінці Разумкова - його відверта підтримка саме олігархів. В останньому варіанті ти, зрозуміло, стаєш опонентом власній команді. Але не можна сидіти відразу на двох стільцях, не можна бути як Труфальдіно Гольдоні "слугою двох панів" і вдавати, що все норм", - додав радник глави ОП.
За словами Подоляка, якщо нинішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі наростатиме, напевно, доведеться втрутитися і президенту з жорсткими рішеннями.
Варто зазначити, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником Юри Єнакієвського.
Будь ласка, зачекайте...
Наверное никогда.
Можливо я і не правий накліпуючи на чесних людей які всю Україну своїм непосильним трудом в шахтах на на хліборобських нивах заробили своїми музулястими руками десять як що не більше бюджетів України при тому що країна не має із чого платити пенсії?
Можливо АТОвцям та ООСівцям своїми руками потрібно показати хто є хто та росзтавити як владу так і так званих ,,олігархів,, по своїх конурах так як Закони України прийняті таким чином щоб захистити владу а не народ від влади.
Наручная кукла одного бородатого олигарха один человек, но другом олигарата вы считаете другого человека. Как так?
Какая информация заставила вас считать так?
И да... я не фанат Разумкова, но он явно умнее зешоблы ибо понял, что любое участие в этой законе об узурпации власти, в смысле деолигархизации, принесет потом, в последствии очень печальные "наслидкы". Потому он отрекся от закона и отправил его на венецианку, что б потянуть время, а там понятное дело этот трешак с ОП признают неконституционным.
И за это в отместку понеслось говно по трубам на него от зеленых, он же реально не дает им, пока он еще спикер, захватит власть на 100% и обьявить себя новым х/лом
То есть, имеем ситуацию, когда какой-то "хрен-с-горы" дает интервью какой-то другой газете (а цензор всего навсего информирует об этом интервью) и дает свое мнение, что Разумков плохой.
И для вас это автоматически становится "В статті написано що разумков підтримує олігархат".
На заборе написано "Х@й", но за забором - дрова.
С какого хрена мнение слуги олигарха Коломойского становится истинной?
а заработают говорящие головы с 1+1, такие как Наталка)
не продается он) ха-ха) это не потому что ты такой весь принципиальный, а потому что не покупают)
Это не в ОП Коломойский свои распоряжения выдает?
Олігарх за своє - знищення !! Це ж проти всіх законів фізики , хімії , математики і - природи , взагалі .!! .
Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.