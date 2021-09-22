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Новини Політика України
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олігарх (688) Разумков Дмитро (1445) Слуга народу (2544) Подоляк Михайло (295)

У поведінці Разумкова шокує його відверта підтримка саме олігархів, - радник голови ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У поведінці Разумкова шокує його відверта підтримка саме олігархів, - радник голови ОП

В Офісі президента вважають, що між спікером Ради Дмитром Разумковим і партією "Слуга народу" є фундаментальні розбіжності.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

"До Разумкова немає претензій кримінального плану. Але було виявлено фундаментальні розбіжності між партією і Дмитром Олександровичем. Згадайте його неголосування на РНБО за такі речі як санкції проти Медведчука і санкції проти телеканалів, які абсолютно точно є продовженням московської інформаційної школи, небажання голосувати за земельну реформу, абсолютно явне небажання йти на голосування за антиолігархічний закон", - підкреслив він.

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"До речі, що дійсно шокує в поведінці Разумкова - його відверта підтримка саме олігархів. В останньому варіанті ти, зрозуміло, стаєш опонентом власній команді. Але не можна сидіти відразу на двох стільцях, не можна бути як Труфальдіно Гольдоні "слугою двох панів" і вдавати, що все норм", - додав радник глави ОП.

За словами Подоляка, якщо нинішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі наростатиме, напевно, доведеться втрутитися і президенту з жорсткими рішеннями.

Варто зазначити, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником Юри Єнакієвського.
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Топ коментарі
+15
Разумков в их кодле единственный кто хоть закон знает,поэтому и не хочет вешать на себя потом уголовные дела.Хотя комики все равно его выживут.
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21.09.2021 11:04
+14
Бред, я не сторонник Разумкова но он просто хочет чтоб все было по закону а не по хотелкам Слуг.
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21.09.2021 11:04
+13
Зато Подоляка абсолютно не шокирует наличие возле Ермака рыга, антимайдановца Татарова.
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21.09.2021 11:07
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Разумков в их кодле единственный кто хоть закон знает,поэтому и не хочет вешать на себя потом уголовные дела.Хотя комики все равно его выживут.
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21.09.2021 11:04 Відповісти
Звіздєц буде младоризі. І вірно. нєчого борзєть проти важдя. Наженуть , ну і хрєн з ним. В сортах зєльоного лайна не експерт.
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21.09.2021 11:07 Відповісти
Бред, я не сторонник Разумкова но он просто хочет чтоб все было по закону а не по хотелкам Слуг.
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21.09.2021 11:04 Відповісти
Так у нас все беззаконие в стране по закону происходит. Никто не сидит - значит - все по закону было.
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21.09.2021 12:53 Відповісти
"Слуга двух господ"? Красиво сказал. Только я вот не понял одного, с чего бы это у многих новоявленных депутатов резко улучшилось благосостояние и квартирный вопрос после "работы" в Раде, неужели на зарплату или бабушка наследство оставила, "бородатая" с коллегами?.. К Разумкову много вопросов, но как говориться : кто бы кукарекал об олигархах и та гипернастойчивость в его мутном снятии немного настораживает, заняться не чем?...
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21.09.2021 11:07 Відповісти
Зато Подоляка абсолютно не шокирует наличие возле Ермака рыга, антимайдановца Татарова.
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21.09.2021 11:07 Відповісти
Да и наличие Коломоя в компании руководства СН и ОП Подоляка тоже не шокирует.
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21.09.2021 11:37 Відповісти
"Вынепонимаити! Этодругое!!!"(с)
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21.09.2021 13:32 Відповісти
Когда эта шобла, дорвавшаяся до власти, будет думать о простых людях?!

Наверное никогда.
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21.09.2021 11:08 Відповісти
когда люди будут думать , кого выбирать!
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21.09.2021 14:04 Відповісти
Тебя шокирует одно, нас - другое. Например то, что ОПа откровенно лоббирует интересы расеи. А Ермак и не Ермак вовсе, а Козырь.
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21.09.2021 11:08 Відповісти
В поведении Подоляка шокирует его откровенная поддержка желания Зеленского отобрать у Пороха его "Прямой" канал.
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21.09.2021 11:09 Відповісти
навіть якщо уроди Прямий забанять - ще залишаться 5-тий та Еспресо. Більше того, я тут дивлюся інколи рижемразівські - так вони також хвіст проти ЄрЗе піднімають...
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21.09.2021 12:00 Відповісти
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21.09.2021 11:10 Відповісти
Караул! Разумков не даёт кловану разобраться с беней))
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21.09.2021 11:12 Відповісти
А как вы нас шокируете и весь мир. Ты об этом не хочешь рассказать?) Предатель на предателе. Сборище душевнобольных. Т
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21.09.2021 11:13 Відповісти
Просто тупому зелёному быдлу закон не писан! Но рано или поздно за все придется ответить и это Разумков знает, поэтому все и так. А и да спасибо 73% тупому стаду. Ну ОПА Зеленомордого тупого осла, что еще сказать. Какой СЦАРЬ такие и слуги
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21.09.2021 11:14 Відповісти
Поясніть мені ідіоту хто такі олігархи.На мою думку це ті ватажки бандитів та рекетирів які в 90-ті щоб їх не посадили пішли у владу щоб недоторканість їх захистила і не більше.

Можливо я і не правий накліпуючи на чесних людей які всю Україну своїм непосильним трудом в шахтах на на хліборобських нивах заробили своїми музулястими руками десять як що не більше бюджетів України при тому що країна не має із чого платити пенсії?

Можливо АТОвцям та ООСівцям своїми руками потрібно показати хто є хто та росзтавити як владу так і так званих ,,олігархів,, по своїх конурах так як Закони України прийняті таким чином щоб захистити владу а не народ від влади.
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21.09.2021 11:14 Відповісти
Комуністичне лайно.
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21.09.2021 12:15 Відповісти
Розгорніть свою думку,а то не зрозуміло Ви про мене чи про нашу систему влади.А чи Ви не просто провокатор який своїми образними висловами просто провокуєте,тільки не відомо на чию користь СБУ,ФСБ чи ФБР?
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21.09.2021 12:49 Відповісти
Разумков ,как Лерос...
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21.09.2021 11:15 Відповісти
сестра сенцова

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21.09.2021 11:23 Відповісти
ну и слава Богу...
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21.09.2021 14:06 Відповісти
Столько праведного гнева... Интересно, что именно вас так рассердило?

Наручная кукла одного бородатого олигарха один человек, но другом олигарата вы считаете другого человека. Как так?

Какая информация заставила вас считать так?
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21.09.2021 11:26 Відповісти
В статті написано що разумков підтримує олігархат, що є правдою. А пороховата підтримує порошенка, що в принципі не так і погано. Але ж поскільки порошенко олігарх, то підтримують вони всіх олігархів, а це ті гниди, жидовські і кацапські, які й знищили Україну. Так що проплачені, й не проплачені порохоботи все ж гниди.
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21.09.2021 11:34 Відповісти
Олигарх отличается о крупного бизнес тем, что имеет монополии на гос уровне и доступ к подпитке своего бизнеса за счет бюджета. Каким образом Рошен Пороха сюда? А вот монополии в обленерго у Ахмета или водоканалы + феросплавная индустрия у Коломоя это да. Кстати они хорошо дотируются в с бюджета. Так что я б на твоем месте не лез бы с тупыми высерами на публику)

И да... я не фанат Разумкова, но он явно умнее зешоблы ибо понял, что любое участие в этой законе об узурпации власти, в смысле деолигархизации, принесет потом, в последствии очень печальные "наслидкы". Потому он отрекся от закона и отправил его на венецианку, что б потянуть время, а там понятное дело этот трешак с ОП признают неконституционным.

И за это в отместку понеслось говно по трубам на него от зеленых, он же реально не дает им, пока он еще спикер, захватит власть на 100% и обьявить себя новым х/лом
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21.09.2021 12:39 Відповісти
В статье написано что, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в интервью "Главкому", что его (этого Мишу Подоляка) шокирует в поведении Разумкова откровенная поддержка именно олигархов.

То есть, имеем ситуацию, когда какой-то "хрен-с-горы" дает интервью какой-то другой газете (а цензор всего навсего информирует об этом интервью) и дает свое мнение, что Разумков плохой.

И для вас это автоматически становится "В статті написано що разумков підтримує олігархат".

На заборе написано "Х@й", но за забором - дрова.

С какого хрена мнение слуги олигарха Коломойского становится истинной?
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21.09.2021 15:46 Відповісти
прогиб засчитан ! беня даст тебе леденец! Только смотри , соси его старательно, а то пересасывать заставят!
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21.09.2021 11:27 Відповісти
Беня таки й же олігарх, і теж в цьому розумінні гнида. Просто програв іншому олігарху бо поставив на шута.
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21.09.2021 11:36 Відповісти
Ой! З вогнем граєш! Замість льодяника буде щось інше!
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21.09.2021 11:41 Відповісти
Нічого не буде. Я на відміну від декого не продаюсь тим хто мою країну знищує і в яких морда від грошей скоро лусне.
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21.09.2021 11:49 Відповісти
Ти курва подоляцька
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21.09.2021 12:16 Відповісти
накой тя покупать?) ты бесплатно можешь ваять этот бред в унисон с подоляками и арахамиями)

а заработают говорящие головы с 1+1, такие как Наталка)

не продается он) ха-ха) это не потому что ты такой весь принципиальный, а потому что не покупают)
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21.09.2021 12:42 Відповісти
Не знав що БЮТ вже теж -пороховата , бо не голосували за закон про олігархів . .
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21.09.2021 12:26 Відповісти
В мене на рахунок Розумкова подвійне відчуття. З одного боку Діма проявляв фронду до СН, коли утримувавсь голосувати з монопідніжками Єрмака за лобістські закони для олігархів. А з іншого боку ця атака ОП на русофіла Розумкова може бути спецоперацією "Наступник". Бо у кожного, на кого сьогодні харкає зелена шобла, піднімається рейтинг. Діму хочуть відпустити у вільне плавання і потім оголосити дострокові? Так пуйло поміняє українофоба Зєлю на українофоба Діму, але меньш відвертого. Щоб до влади не дай боже прийшов несистемний українофіл.
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21.09.2021 11:25 Відповісти
Так это Разумков ходит на футбол с Коломойским, а не руководство СН?

Это не в ОП Коломойский свои распоряжения выдает?

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21.09.2021 11:35 Відповісти
а что мешает зеленым мародерам посадить олигарха каломойшу? Неужели статей нет? Так у американцев кучу статей инкриминируется этому днепровскому жлобу.
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21.09.2021 11:39 Відповісти
ти задаєш риторичне запитання! Уроди, навпаки, намагаються відмазати Беню; а посадити намагаються Пороха!
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21.09.2021 11:54 Відповісти
Ось тут повний - розрив мозку , тому що каломойський ЗА прийняття закону про деолігархізацію ( його депутати із "замайбаха " будуть голосувати ЗА цей закон ) . Тобто - Бєня сам проти себе ,, і не проти шоб його " розкуркулили " .Як таке може бути .. ?

Олігарх за своє - знищення !! Це ж проти всіх законів фізики , хімії , математики і - природи , взагалі .!! .
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21.09.2021 12:04 Відповісти
Мені просто цікаво: а раптом зараз оголосять достровкові вибори (перевибори) парламенту - з якою прохідною партією піде Разумков? Чогось мені підказує, що з однією із рижемразівських: ОПЗЖ, "Сила"(Смешко), Опоблок,, може, навіть новою партією БогіКолєса...
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21.09.2021 11:53 Відповісти
треба дивитись на якому каналы часто буваэ разумков - як показник
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21.09.2021 14:08 Відповісти
на уркаїні - частіше всього. Двіччі був на Прямому; один раз на 5-му. І да, ще на пінчуковських - ІСТV та СТБ.
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21.09.2021 19:33 Відповісти
Ну прикиньте вы олигарх.Ваш отлаженный бизнес-ассоциируем с гоночным болидом.Вы кормитесь с этой машинки,вкладываете какие никакие гроши в модификации трансмиссии,ходовой,улучшаете рулевое и т.д.И тут приходит к вам Шура Балаганов и каже:А дай погонять?!Какие мысли у олигарха?А не пошёл бы ты мальчик на хутор.Олигархи и рады были бы дать погонять,но не видят кому доверить свой болид,щоб его не разбили и не украли.Больше всего олигархи боятся кидка,бо сами кидалы.И если их уверить каким то образом,що их не кинут и не раскуркулят,они с радостью дадут такому человеку погонять на болиде.Бо всегда, когда олигарх слышал в Украине,що будем жить по правилам,получалось ровно противоположное.То есть передел и новые войны.Поэтому олигархи вже научены,такими предложениями от Шур Балагановых о правилах и испытывают к ним жуткое недоверие.
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21.09.2021 13:18 Відповісти
неужели Коломойского,серьезно?
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21.09.2021 13:20 Відповісти
сколько не корми младо рыго анала... он все равно будет коситься в сторону рабиновичей, боек, медведуков.....
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21.09.2021 14:50 Відповісти
Президентський законопроєкт про олігархів не покликаний боротися із впливом багатіїв на високопосадовців. Мета цього документа - ще більше посилити контроль Банкової над усіма гілками влади. Про це в етері програми "Час новин. Підсумки" з Віталієм Ковачем заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.
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21.09.2021 17:43 Відповісти
 
 