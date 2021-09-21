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Австралія має намір дозволити вакцинацію від коронавірусу дітей від п'яти років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Австралія має намір дозволити вакцинацію від коронавірусу дітей від п'яти років

Австралійська медична асоціація (AMA) підтримала вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років від коронавірусу в школах вже наступного року.

Про це заявив директор АМА Омар Хоршид, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, впровадження імунізації дітей насамперед залежатиме від клінічних випробувань і схвалення регулюючих органів.

Хоршид вважає, що наступного року проводитиметься програма вакцинації у школах, тому що "на отримання різних дозволів буде потрібно багато часу й Австралія потребує постачання вакцин".

Насамперед австралійська влада розглядає вакцинацію дітей препаратом Pfizer.

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Pfizer заявила, що після багатообіцяючих результатів клінічних випробувань домагатиметься дозволу регулюючих органів у США, Європі та інших країнах на те, що її вакцина буде використовуватися для дітей віком від 5 до 11 років.

Фармацевтичний гігант зазначає, що вакцина викликала сильну імунну відповідь, що відповідає попереднім спостереженням у молодих людей ​​вікомі від 16 до 29 років.

Хоршид заявив, що австралійська група експертів з імунізації має затвердити вакцини для дітей молодшого віку.
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Интересно, почему в Дании отменили все ограничения против пандемии короновируса - отменили ношение масок, вакцинацию, итд., там, что нет короновируса?
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21.09.2021 11:24 Відповісти
Патамушта демократия. Решили, что каждый имеет конституционное право сдохнуть от короны, зачем за ними гоняться с дорогостоящими вакцинами? Насильно мил не будешь.
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21.09.2021 11:42 Відповісти
Нет у нас число заражение низок вот и сняли все ограничения
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21.09.2021 11:48 Відповісти
По всему миру наблюдается вакханалия с вакцинацией. С чего бы это?
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21.09.2021 11:32 Відповісти
Рептілоїди проводять перепісь насєлєнія.
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21.09.2021 12:06 Відповісти
 
 