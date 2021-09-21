"Голос" точно не голосуватиме за відставку Разумкова. Він виконує свої завдання згідно з регламентом, - Железняк

Фракція "Голос" не голосуватиме за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова у разі винесення цього питання в сесійний зал.

Про це сьогодні в кулуарах ВР сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зізнався, що не приховує свої досить дружні стосунки з Разумковим.

"У мене як у представника опозиційної фракції немає претензій до голови ВР. Він виконує свої завдання згідно з регламентом. Це прекрасно, що він працює за регламентом", - підкреслив нардеп.

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Железняк вважає, що якби у монобільшості була необхідна кількість голосів для відставки спікера, то ця процедура вже була б запущена.

"Я так розумію, що поки що навіть у середині "Слуги народу" не знайшли достатньо аргументів, чому людина, яка очолювала список на виборах, і дійсно працювала на виборчій кампанії, яка не порушує закон, має піти зі своєї посади. Ми точно будемо голосувати червоною кнопкою", - запевнив голова фракції "Голос".