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Новини Політика України
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відставка (1213) Разумков Дмитро (1445) Голос партія (497) Железняк Ярослав (394)

"Голос" точно не голосуватиме за відставку Разумкова. Він виконує свої завдання згідно з регламентом, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Голос" не голосуватиме за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова у разі винесення цього питання в сесійний зал.

Про це сьогодні в кулуарах ВР сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зізнався, що не приховує свої досить дружні стосунки з Разумковим.

"У мене як у представника опозиційної фракції немає претензій до голови ВР. Він виконує свої завдання згідно з регламентом. Це прекрасно, що він працює за регламентом", - підкреслив нардеп.

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Железняк вважає, що якби у монобільшості була необхідна кількість голосів для відставки спікера, то ця процедура вже була б запущена.

"Я так розумію, що поки що навіть у середині "Слуги народу" не знайшли достатньо аргументів, чому людина, яка очолювала список на виборах, і дійсно працювала на виборчій кампанії, яка не порушує закон, має піти зі своєї посади. Ми точно будемо голосувати червоною кнопкою", - запевнив голова фракції "Голос".
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Топ коментарі
+2
Ти маєш на увазі про ЗЕ-кодлу та їх господаря КАЛОмойського?????
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21.09.2021 11:29
+2
А чим така морда ліпша? Тим , що буде послушнішою ?

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21.09.2021 11:40
+2
Був колись головою ВР такий собі шполянський поміщик, партєйний ткаченко, який казав: "Я не перший, но й не другий". Всім хочеться бути "першими"
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21.09.2021 11:41
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Та ну зрозуміло, соратники олігарха будуть проти того хто підтримує олігархів.
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21.09.2021 11:25 Відповісти
А кто в парламенте не поддерживает олигархов?
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21.09.2021 11:29 Відповісти
Так що тепер олігархів підтримувати, роз всі підтримують? До речі не всі підтримують олігархів і закони є проти олігархів, які дуже не хочуть олігархи і ті хто їх підтримує.
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21.09.2021 11:45 Відповісти
Ти маєш на увазі про ЗЕ-кодлу та їх господаря КАЛОмойського?????
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21.09.2021 11:29 Відповісти
Беня завжди славився своєю успішною боротьбою проти олігархату😁
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21.09.2021 11:37 Відповісти
Ви як наче не розумієте, що мова йде про порошенка, і що голос завжди підтримував порошенка. Чи може вже ні?
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21.09.2021 11:42 Відповісти
А чим така морда ліпша? Тим , що буде послушнішою ?

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21.09.2021 11:40 Відповісти
Слухнянішим.
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21.09.2021 11:42 Відповісти
Був колись головою ВР такий собі шполянський поміщик, партєйний ткаченко, який казав: "Я не перший, но й не другий". Всім хочеться бути "першими"
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21.09.2021 11:41 Відповісти
А что, кто-то внесет такую постанову? Сомневаюсь! Даже оппозиция побоится.
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21.09.2021 11:45 Відповісти
Вот все сосредоточились на Бени, но он не один. Разумков прав, то что принимают это золотая каемка для олигархов. Есть 10 структур по борьбе, разогнать к х................... матери, нашли недоразумение Данилова и шо? Все все видят, не справился гарант, так называемый, пора на свалку. Не в Железняке дело, не в Порошенко, дело в народе, тоже не знает, что делать и этим пользуется детвора без морали и мозгов.
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21.09.2021 12:00 Відповісти
 
 