За добу від коронавірусу в Києві померли три особи, виявили 399 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві підтверджено 399 нових випадків захворювання коронавірусом (всього 230661), зафіксовано три летальні випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, захворіли 206 жінок віком від 18 до 95 років, 156 чоловіків віком від 18 до 94 років, 20 дівчаток від 11 місяців до 17 років і 17 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Також зафіксовано 3 летальні випадки від вірусу (всього 5342)

За добу госпіталізували 12 хворих на коронавірус і 53 людини з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Водночас, 157 осіб подолали коронавірус (всього 219390).

Кличко також повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (65), Святошинському (62) і Солом'янському (48).