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Понад 80% усіх померлих від коронавірусу - це літні люди старше 60 років, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Понад 80% усіх померлих від коронавірусу - це літні люди старше 60 років, - Ляшко

За весь час пандемії в Україні померли 54 919 осіб, з них 44 940 - люди старше 60 років. Вони найбільш вразливі до коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ. Зараз в Полтавській області завершується пілотний проект мобілізації на вакцинацію саме старшого населення. В двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи і потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази і саме серед людей віком 60+", - сказав Ляшко.

Також читайте: Ляшко не відкидає запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу в Україні

Він пояснив, що людям, особливо пенсіонерам, надавали доказову інформацію про безпечність та ефективність вакцин, а також відповідали на їхні питання.

Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація. Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність та схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%.

Також читайте: 99,2% летальних випадків від COVID-19 в Україні - це невакциновані люди, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Вот вам и решение пенсионной реформы.
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21.09.2021 11:35
+3
За перші півроку 2021, В Україні померло 349041 чоловік

З них, через COVID-19 померло 35125

Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.

На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
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21.09.2021 11:41
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Вот вам и решение пенсионной реформы.
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21.09.2021 11:35 Відповісти
А до недавнего проценты были другие! И касались другой возрастной группы.
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21.09.2021 11:37 Відповісти
Зараз антивакцинатори вам розкажуть, що ці люди померли від інших причин. А в іншій гілці вони ж стверджують, що 19-річний хлопчина помер учора саме від вакцини.
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21.09.2021 11:38 Відповісти
І до чого ж тут він? Єдиним засобом зупинки пандемій є масова вакцинація, це доведено не Ляшком.
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21.09.2021 11:54 Відповісти
Так було у часи до винайдення вакцин. В ********* на порядки динамічнішому світі карантинні обмеження можуть бути лише додатковим заходом.
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21.09.2021 12:11 Відповісти
Справку о личной вакцинации в студию! или в спам на уколы
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21.09.2021 12:28 Відповісти
Справу з психлікарні у студію!
А вже потім будеш мати право тролити дописувачів на самому поважному сайті новин в Україні
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21.09.2021 12:35 Відповісти
Ага начинаем оскорблять..типичное поведение бота на зарплате...

Но так и не прививалась правильно?
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21.09.2021 12:36 Відповісти
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21.09.2021 12:38 Відповісти
а фраза "самому поважному" єто отлиз очка адинистрации сайта..правда?
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21.09.2021 12:38 Відповісти
А от і лаптями засмерділо, таки не втримався.
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21.09.2021 12:44 Відповісти
Ким і як доведено?
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21.09.2021 18:45 Відповісти
Антиваксери - це кацапські ботоферми, вони тут працюють, серед яких кілька упоротих дебілів, які піддавшись маніпуляціям теж створюють холівар по темах.
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21.09.2021 11:56 Відповісти
От скажи мені, нульовка: Яке може бути самостійне мислення у бота? Наприклад, я нікого не агітую та не відмовляю від щеплень. Це не моя справа міняти чиюсь думку та доводити всім, що вони неправі, а права лише Я. Чому довбані антиваксьори це робля цілодобово, складається враження, що вони взагалі на сплять. От ти під яким ніком був до деактиву? І чому з'являєшся лише по темі ковіду? Томущо ти теж з цієї кацапської ботоферми. Вас треба знищувати регулярно. Бо ви -носії лиха.
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21.09.2021 12:19 Відповісти
на уколы
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21.09.2021 12:26 Відповісти
За парєбрік
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21.09.2021 12:28 Відповісти
Довідку про вакцинацію в студію будь ласка...
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21.09.2021 12:30 Відповісти
А смоли гарячої тобі не хо
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21.09.2021 12:32 Відповісти
Т.е не прививалась...я правильно понял...?
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21.09.2021 12:35 Відповісти
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21.09.2021 12:38 Відповісти
Мені цікаво звідки у тебе такий вибух "розуму"?! Сиділа , пиляла би свій манікюр з пєдікюром -не витрачала дорогоцінний час писанину всяких гадостей на людей котрі здатні самостійно мислити!

"Бо ви -носії лиха."- це такі організми що діють виключно гормонально- інстинктивно як крокодили, виключно повторюють офіційний брєд.
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21.09.2021 12:37 Відповісти
Мені цікаво під яким ніком ти був до деактиву, та чому такий борзий! Обговорюй новину, а не дописувачів, а якщо у тебе спермотоксикоз - знайди собі жінку та не кидайся на них в інтернетах.
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21.09.2021 12:42 Відповісти
Візьми краще завдання з алгебри чи геометрії зі школи повправляйся вирішувати, а потім будеш іншим вказувати що їм робити.

Біологія -це єдине що вдалося освоїти? Йди ще почитай що там після спермогенезу відбувається. Подивись лекції С.Савєльєва про будову мозґу , буде корисно почути про ефект Данінгена-Крюгера у твоєму випадку.
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21.09.2021 12:48 Відповісти
Горбатько! Це знову ти.
Боооже! Яке ти кончене.
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21.09.2021 12:51 Відповісти
Фсьо , інтєлєхт на сьогодні видихнувся? Піди поїж тортика , може гліальний дефіцит перебореш!
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21.09.2021 13:03 Відповісти
йОСЯ Горбатько! Ти вже небіжчик!
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21.09.2021 13:04 Відповісти
В тебе кто то увидел жинку?😅. Не льсти себе)
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21.09.2021 13:07 Відповісти
Тебе бригадир прислав на підтримку цих пєдіків? Тікай, бо зараз теж у лазню підеш.
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21.09.2021 13:12 Відповісти
Та бачу тут набіги з "Німеччини" та "Нідерландів".
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21.09.2021 12:25 Відповісти
За перші півроку 2021, В Україні померло 349041 чоловік

З них, через COVID-19 померло 35125

Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.

На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
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21.09.2021 11:41 Відповісти
Вот это более правильный ответ. Возраст может и влияет (ослабленный организм), а вот болезни человека в первую очередь влияют на смертность, а не возраст.
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21.09.2021 11:47 Відповісти
Мало того, якщо загальну смертність важко спортворити, то наша статистика смертності від ковіду скоріш за все не повна.
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21.09.2021 12:27 Відповісти
На молодых "пандемию" не построить.
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21.09.2021 11:52 Відповісти
Це давно вже відомо, тому в Італії перші на щеплення були записані люди похилого віку. Вони дійсно не можуть побороти цю заразу без серйозних наслідків. У мене свекруха померла від ковіду.
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21.09.2021 11:59 Відповісти
Але для імбецилів це гіперскладно зрозуміти для них смертність рівномірно розподілена ,незалежно від віку!
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21.09.2021 12:12 Відповісти
Які могли б ще жити та жити, якби не захворіли на ковід.
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21.09.2021 12:21 Відповісти
Это навряд ли.Бо как раз среди этих возрастных категорий от 50-60 больше всего антиваксеров.
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21.09.2021 14:17 Відповісти
Більше всього антиваксерів серед молодих, а люди від 50-60 хочуть ще жити та більше цінують життя. Навіть маски носять усі бабусі та люди похилого віку, а молодь вже давно їх познімала.
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21.09.2021 14:33 Відповісти
У молодi юнацький максимализм.Им море по колено.А ось старшi консерватори.Для них вакцина це перемени,яких вони боятся.Тому вони и в масках,що не вакцинованнi
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21.09.2021 15:00 Відповісти
У молоді юнацький пофігізм. А от люди похилого віку більше за всіх роблять щеплення. Це я про тих, кого знаю особисто. Знайомий чоловік, якому 65 років, місяць тому зробив другу вакцину.
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21.09.2021 16:38 Відповісти
Ну як,щоб вони робили щеплення,то ними не булi б переповненi лiкарнi,та не було б такой смертности серед них.Бо як,що вони щепленi,то чому вмирають?
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21.09.2021 16:47 Відповісти
Ними переповнені лікарні, тому що вони люди похилого віку, а лікарні ними були переповнені і без ковіду. Вмирають не тільки старі, а й молоді. Щеплені та нещеплені. Що саме ви хочете мені довести? Чітко та стисло сформулюйте ссвою думку та доведіть.
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21.09.2021 16:55 Відповісти
Молодi не вмирають,будь вони вакцинованнi,або нi.А ось похилого вiку вмирають 80%.Це говорить про те,що либо вони не вакцiнованнi,либо вакцинованнi все одно вмирають,але можливо меньше.Але також входять в 80%
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21.09.2021 17:02 Відповісти
Вмирають і щеплені молоді. Про померлого хлопця після вакцини ви хіба не чули? Ковід може добити навіть здорову людину, що вже казати про тих, кому за 60.
В Італії зменшилась смертність серед людей похилого віку після того, як вони масово почали робити щеплення. Про нас я навіть говорити більше не хочу, тому що у нас немає Мінздраву, у нас є Мінздох
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21.09.2021 17:33 Відповісти
Молодi так,вмирають,але 20%.В основному тi,хто маэ слабкий имунитет,та хронiчнi хвороби.Здоровi молодi,переносят Ковид на ногах,та без ciмптомiв,та мають природний иммунитет.Той малий студент,можливо,перехворiв,та и не знав.В нього можливо були антитела,але вакцина спровокувала молниеносной набряк легень
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21.09.2021 17:47 Відповісти
и даже эти 10% не совсем верно, в них же входят все теже возраст, онкология и пр. ,просто перед смертью люди заболели и ковидом внагрузку, они и так бы с вероятностью +/- год/полгода умерли б по своим причинам.

В италии кстати в первой волне смертности ( там где якобы целые дома престарелых умирали), более 70% были в зоне смерности года (в силу возраста оставалось в среднем год жизни по подсчетам).

Если просмотреть новости то, совсем мало/ничего пишут о : латинской,мексика,африка,арабы и пр. мелкие гос-ва ну и сам китай.Такое впечатление что "эпидемия" сугубо в штатах и европе и то какая то вялая.
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21.09.2021 12:06 Відповісти
Для них и создавали вирус.
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21.09.2021 12:12 Відповісти
Интересно, всех санврачей обучают притягиванию фактов за уши и откровенной брехне?
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21.09.2021 13:24 Відповісти
как быстро решается пенсионная реХформа!!!!!
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21.09.2021 17:49 Відповісти
 
 