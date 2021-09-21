Понад 80% усіх померлих від коронавірусу - це літні люди старше 60 років, - Ляшко
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За весь час пандемії в Україні померли 54 919 осіб, з них 44 940 - люди старше 60 років. Вони найбільш вразливі до коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ. Зараз в Полтавській області завершується пілотний проект мобілізації на вакцинацію саме старшого населення. В двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи і потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази і саме серед людей віком 60+", - сказав Ляшко.
Він пояснив, що людям, особливо пенсіонерам, надавали доказову інформацію про безпечність та ефективність вакцин, а також відповідали на їхні питання.
Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація. Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність та схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%.
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в спамна уколы
А вже потім будеш мати право тролити дописувачів на самому поважному сайті новин в Україні
Но так и не прививалась правильно?
"Бо ви -носії лиха."- це такі організми що діють виключно гормонально- інстинктивно як крокодили, виключно повторюють офіційний брєд.
Біологія -це єдине що вдалося освоїти? Йди ще почитай що там після спермогенезу відбувається. Подивись лекції С.Савєльєва про будову мозґу , буде корисно почути про ефект Данінгена-Крюгера у твоєму випадку.
Боооже! Яке ти кончене.
З них, через COVID-19 померло 35125
Тобто від короновірусу вмирає 10% від загальної кількості померлих.
На першому місці - смертність від хвороб системи кровообігу 217894 померлих.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kpops/arh_kpops2021_u.html
В Італії зменшилась смертність серед людей похилого віку після того, як вони масово почали робити щеплення. Про нас я навіть говорити більше не хочу, тому що у нас немає Мінздраву, у нас є Мінздох
В италии кстати в первой волне смертности ( там где якобы целые дома престарелых умирали), более 70% были в зоне смерности года (в силу возраста оставалось в среднем год жизни по подсчетам).
Если просмотреть новости то, совсем мало/ничего пишут о : латинской,мексика,африка,арабы и пр. мелкие гос-ва ну и сам китай.Такое впечатление что "эпидемия" сугубо в штатах и европе и то какая то вялая.