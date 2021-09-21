Железняк про суперечку за посаду глави фракції "Голос": Тут ідеться не про мою волю, а про певну юридичну форму рабства

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк звинувачує членів об'єднання "Справедливість" у співпраці з Офісом Президента.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.

"Я розповім, як відбувався скандал. Вчора я вийшов і озвучив певні факти. Перше, голосування за бюджет у першому читанні, друге - конкретні 20 млн, які раптом отримали два народні депутати, які ніби як з опозиції, - Наталія Піпа і Галина Васильченко. І вони це підтвердили, сказали, що до них люди зверталися. Так, дивіться, до всіх люди звертаються. Запитайте будь-якого опозиційного депутата. Вам підтвердять, що все одно, після такого на округи гроші не виділяють. Третє - були переговори з Офісом Президента. Я навіть назвав час, коли Олександра Устінова була в ОП. Ці факти не спростовано. Водночас знову порушили питання (про зняття Залізняка з поста глави фракції. - Ред.)", - зазначив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Железняк має скласти з себе повноваження голови фракції "Голос", оскільки це порушення закону, - нардепка Устінова. ДОКУМЕНТ

Нардеп нагадав, що регламентний комітет уже давав роз'яснення, чи може глава фракції поєднувати свою роботу з перебуванням на посаді в керівництві комітету Верховної Ради.

"У минулому скликанні теж було таке роз'яснення - пан Бурбак, як і я, був обраний головою фракції вже після формування комітетів і залишився на посаді. У мене тут питань немає. Я за посаду першого заступника глави комітету не тримаюся", - роз'яснив Железняк.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи тримається він за посаду глави фракції, нардеп заявив: "Якщо фракція 14 голосами обере главу фракції, без питань. Але тут така ситуація, що навіть якщо я захочу скласти із себе повноваження, то поки не оберуть нового голову фракції, все одно я буду залишатися (на посаді. - Ред.). Тут ідеться навіть не про мою волю, а навіть про таку певну юридичну форму рабства. Це ж як з міністром. Поки його не звільнятиме парламент, він все одно залишається на посаді. Але повторюся, є роз'яснення регламентного комітету. Воно було надане, зокрема, і цим народним депутатам, а колеги це використовують. Я чув це і з Офісу Президента".

Раніше нардепка "Голосу" з об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова заявила, що Железняк має скласти із себе повноваження глави фракції "Голос", оскільки це порушення закону.