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Путінська Росія рухається назад. На країну чекає велика економічна криза, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Путінська Росія рухається назад. На країну чекає велика економічна криза, - Financial Times

Вранці 17 вересня, коли по всій Росії відкрилися виборчі дільниці для триденного голосування, у центрі Москви утворилася величезна черга, що нагадувала чергу за горілкою під час антиалкогольної кампанії Михайла Горбачова. Різниця в тому, що тоді люди стояли в черзі добровільно. Тепер їх примушували. Кожен, хто працює на державну організацію, був фактично зобов’язаний проголосувати до полудня.

Попри те, що ніхто цього офіційно не визнає, але відмова від голосування принесла б негативні наслідки для держслужбовців на роботі. Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Похмура ранкова черга та вибори в цілому показали апатію росіян. Офіційна явка склала 52 відсотки на виборах, що забезпечили більшість для партії "Єдина Росія", яка підтримує президента Володимира Путіна.

Люди сподівалися, що як тільки вони віддадуть свій голос, влада залишить їх у спокої, принаймні до наступного разу, коли їхня лояльність знову знадобиться.

Цього разу держава намагалася "підкупити" військовослужбовців та представників правоохоронних органів одноразовою виплатою у 15 тисяч рублів, призначену для "захисту соціальних потреб" одержувача перед голосуванням. Інші соціальні групи, такі як багатодітні сім’ї та пенсіонери, отримали по 10 тисяч рублів.

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У системі, в якій держава є головним гравцем, арбітром та роботодавцем, вибори – це ретельно спланований ритуал. Але контролюючи покірне населення, Кремль створив громадян, які вважають за краще працювати на когось іншого, бажано на державу, а не вести власний бізнес. Крім того, режим посіяв недовіру до опозиційних активістів.

Соціальні маніпуляції цим порядком зрештою спровокують кризу людського капіталу. Апатичне населення не призведе, наприклад, до необхідного зростання продуктивності праці. Основна економічна мотивація, яку часто висловлюють навіть молоді респонденти під час опитувань – це "отримати іпотеку, виплатити її, отримати ще одну позику та виплатити її", така логіка не сприятиме розвитку країни.

Звичайні росіяни просто не вірять, що вони можуть щось змінити. Натомість вони шукають майбутнє у ностальгічних візіях минулого, укріплених державною пропагандою.

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В недавньому опитуванні половина респондентів заявили, що хотіли б повернутися до радянської політичної системи, тоді як 62 % хотіли б мати планову економіку за радянським зразком. Інше опитування показало, що популярність радянського диктатора Йосипа Сталіна серед молодих росіян зростає. Охоплена колишніми часами імперії, путінська Росія рухається назад.

Ув’язнений лідер опозиції Олексій Навальний та його прихильники намагалися розпалити політичний вогонь серед розчарованих виборців, використовуючи кампанію "розумного голосування". Людей заохочували голосувати за кандидата від опозиції з найкращими шансами перемогти претендента від партії "Єдина Росія". Метою було показати Кремлю, що його влада не є абсолютною. Але найбільш життєздатними альтернативними кандидатами часто були ті, хто балотувався від Комуністичної партії.

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Тим часом влада у Москві цілком задоволена сформованою системою, яка включає жорстокі репресії проти політично активних громадян. Але, крім погіршення якості людського капіталу Росії, існують і інші проблеми, зокрема застій реальних доходів населення та зміни у глобальному споживанні енергії.

Кремль не завжди буде отримувати доходи від нафти та газу, щоб купити лояльність людей. Путін і його оточення покладаються на те, що протягом усього часу їхнього перебування при владі в країні буде достатньо політичного та економічного зростання. А те, що станеться з країною після них, після 2030-х років, їх мало хвилює, резюмує видання.
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Топ коментарі
+7
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21.09.2021 11:53
+6
Назад она движется... Пусть вернет Крым, уберет своих уе...анов с Донбасса и движется хоть до Орды, хоть до Залесья.
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21.09.2021 11:53
+4
немцев жалко последний куй без соли доедают, даже газовые хранилища свои продали, пердёжпром в них теперь репу будет квасить и капусту, забота о здоровье это пища без ГМО.
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21.09.2021 12:05
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21.09.2021 11:52 Відповісти
***** засцало лететь на Луну, пришлось строить дворец в Геленжике
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21.09.2021 11:59 Відповісти
И провести там фальшивые выборы?
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21.09.2021 12:46 Відповісти
пока старая жадная Европа не осознает, что дешевле перейти на возобновляемые источники энергии и не перестанет лихорадочно скупать раисский газ и нефть ничего параше не грозит...
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21.09.2021 11:52 Відповісти
Какой ты умный и какие в ЕС все тупые.

Их же хлебом не корми - только дай газ по $900 покупать.

Матчасть учи - ветряки из-за жары в этом году простаивали.
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21.09.2021 11:56 Відповісти
поговори с австрийцами, например, - они молятся на раисский газ и им реально пох кто и что об этом думает...и при этом там полно ветрогенераторов
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21.09.2021 11:58 Відповісти
немцев жалко последний куй без соли доедают, даже газовые хранилища свои продали, пердёжпром в них теперь репу будет квасить и капусту, забота о здоровье это пища без ГМО.
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21.09.2021 12:05 Відповісти
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21.09.2021 11:53 Відповісти
Назад она движется... Пусть вернет Крым, уберет своих уе...анов с Донбасса и движется хоть до Орды, хоть до Залесья.
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21.09.2021 11:53 Відповісти
Пока есть спрос на нефть и газ, паРаша будет существовать.

А спрос на газ сейчас очень высокий
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21.09.2021 11:54 Відповісти
Так она и до 20 века когда эти ресурсы стали нужны человечеству спокойно себе существовала, куда же она денется?
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21.09.2021 12:02 Відповісти
Та это и дураку понятно. Нам быстрее это нужно.
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21.09.2021 11:56 Відповісти
Бабла з північного потоку польєть багато європа ***** допомогла і який тоді кризис з таким баблом
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21.09.2021 11:59 Відповісти
Чем выще цена на газ та нефть тем сильнее СкреПОНОСсия Ольги **********
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21.09.2021 12:03 Відповісти
И ее бестолковый муж(краснозеленные штаны) стал депутатом?
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21.09.2021 12:06 Відповісти
Не, не стал, слишком хитрый...
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21.09.2021 12:18 Відповісти
Новый вид обмана -ЭЛЕКТРОННЫЙ.Как можно электронно голосовать???Мы уже это видели,когда хакеры России влезали в голосования президента США и когда Авакян охранял компьютеры на участках.
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21.09.2021 12:04 Відповісти
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21.09.2021 12:05 Відповісти
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21.09.2021 12:05 Відповісти
Одни слова а по факту США выборы признали легитимными, кроме Крыма.
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21.09.2021 12:07 Відповісти
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21.09.2021 12:09 Відповісти
Ого! Заголовок статьи сменили
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21.09.2021 12:21 Відповісти
за голос на выборах в Госдуму РФ давали скудный продуктовый набор - бутылка минеральной воды, печенье, одно яблоко, шоколадный батончик Snickers, пачка влажных салфеток, а еще - флажок России

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21.09.2021 13:13 Відповісти
***** паРашу вперед "двигає", а вона назад сунеться.Отак живуть і плодяться.
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21.09.2021 14:57 Відповісти
это уже рай для па-Раши, или он еще в пути?
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21.09.2021 17:53 Відповісти
 
 