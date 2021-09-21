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Мікроавтобус із пасажирами з окупованої Горлівки потрапив у ДТП в Росії: Загинули три людини

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Мікроавтобус із пасажирами з окупованої Горлівки потрапив у ДТП в Росії: Загинули три людини

Фура і мікроавтобус зіткнулися на трасі під Новошахтинськом (Ростовська область). Загинули три людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

У результаті ДТП двоє осіб загинули на місці, ще одна людина пізніше померла в лікарні. Є постраждалі.

Зазначається, що мікроавтобус їхав з окупованої військами РФ Горлівки в Білгород.

На момент аварії в салоні перебували 17 пасажирів і два водії. 11 пасажирів і водії після аварії були розміщені в гуртожитку до прибуття транспорту, висланого перевізником.

У ДІ БДР журналістам повідомили, що, за попередніми даними, водій фури Volvo був п'яний, не впорався з керуванням і врізався в мікроавтобус.

Також дивіться: Мікроавтобус врізався в зупинку на Львівщині: одна людина загинула, ще одну травмовано. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Надеюсь успели проголосовать за Единую расею?
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21.09.2021 11:53
+12
к кабзону на концерт ехали, куда теперь девать билеты, надо посмотреть расписание хора александрова, те тоже хорошо поют.
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21.09.2021 11:55
+10
Просто они хотели умереть на родине- рассее - матушке
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21.09.2021 12:11
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Держите нас в курсе.
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21.09.2021 11:51 Відповісти
Попробовали они в рашке так на БТР прыгать. Захерачили бы на мести и сказали что террористы были.
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21.09.2021 13:15 Відповісти
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21.09.2021 14:27 Відповісти
Надеюсь успели проголосовать за Единую расею?
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21.09.2021 11:53 Відповісти
к кабзону на концерт ехали, куда теперь девать билеты, надо посмотреть расписание хора александрова, те тоже хорошо поют.
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21.09.2021 11:55 Відповісти
Ну перевернулся и теперь перевернутый...В чем новость ?
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21.09.2021 11:59 Відповісти
Новость в том, что три лугандона сгинули на рашке. А ты что тут забыл, запоребриковый?
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21.09.2021 12:03 Відповісти
А может они за Украину были. Нельзя же так категорично рубить ))
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21.09.2021 12:05 Відповісти
Ты еще расскажи, что это был автобус с укр. ДРГ
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21.09.2021 12:15 Відповісти
Доездились на выборы в рашку, наконец то доголосовались...
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21.09.2021 12:00 Відповісти
ЩЩЩаз зарыдаю

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21.09.2021 12:02 Відповісти
ЕНОТА запускайте я тоже плачу.
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21.09.2021 12:09 Відповісти
Просто они хотели умереть на родине- рассее - матушке
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21.09.2021 12:11 Відповісти
И почему я не расстроен? В Россию? Нужно иметь особые мозги, чтобы стремиться попасть во владения Вельзевула.
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21.09.2021 12:19 Відповісти
Єнотом все сказано.
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21.09.2021 12:27 Відповісти
Сльози мішають мнє гаварить...
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21.09.2021 12:30 Відповісти
"да и хрен с ними" (С)

+ фото весёлого микимауса.
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21.09.2021 12:33 Відповісти
Так лугандонів козломорді люблть,так *******,що аж до смерті "заціловують"!
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21.09.2021 12:45 Відповісти
Раз ехали в Белгород, то не голосовать, а скорей всего в Украину за пенсией.
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21.09.2021 12:46 Відповісти
И типа нам их жалеть,хоть пенсов хоть не пенсов. Да пусть они там все повыздыхают, я знаю как в 14 году пенсионеры нашего раненого бойца палками били . Мало им тварям горя ещё,пусть мучаются .
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21.09.2021 13:02 Відповісти
Так никто не жалеет...
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21.09.2021 13:08 Відповісти
Никакого сочувствия к этим сволочам....
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21.09.2021 13:15 Відповісти
Да насрать!
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21.09.2021 13:31 Відповісти
Загинули ті , що під наші танки кидались , так як нормальні украінці не поідуть на вибори до окупанта !
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21.09.2021 13:33 Відповісти
не прошло и восьми лет, как припадочное визжание в 2014 -м "путенввиди" гордых кормильцев- сменилось на жалкое повизгивание "путенвывези" жрать хотим , в 2021-м
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21.09.2021 14:18 Відповісти
 
 