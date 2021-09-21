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Новини Економіка
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ціни (677) Магомедов Муса (21)

У всьому світі при формуванні ціни на руду віднімають логістику, тільки наш податковий комітет вирішив інакше, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У всьому світі при формуванні ціни на руду віднімають логістику, тільки наш податковий комітет вирішив інакше, - нардеп

У всьому світі, при розрахунку ренти на залізну руду, з індикативної ціни на руду в порту Китаю віднімається логістика, тобто витрати на доставку від українського підприємства до порту Китаю. Але чомусь у податковому комітеті ВР вирішили відмовитися від світової практики.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов, коментуючи дії голови податкового комітету Данила Гетманцева: він, нагадаємо, самостійно вніс до Закону №5600 зміну, за якою від вартості руди мінусуються не $15 логістики, як було заплановано, а лише $10. За його словами, розрахунки з логістики були підготовлені бізнес-асоціаціями і надані нардепам. Але чомусь ці цифри не були прийняті до уваги. "Питання, яке у мене є з цього приводу-чому внутрішню логістику Гетьманців порахував 10%, це ж економічно необґрунтовано. Тому що всі витрати-портові тарифи, перевалка - в Україні становлять 15 доларів, а не 10. Я йому на комітеті це питання поставив, він сказав, що"це моє особисте переконання".

Але переконання повинні ґрунтуватися на розрахунках", - висловив упевненість нардеп. Раніше народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що внесення змін до пункту про ренту прямо під час голосування є "відсебенням", і цю правку потрібно буде відкоригувати під час засідання ВР.
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Бедные они бедные... Может скинуться им на хлебушек?
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21.09.2021 12:00 Відповісти
Кому на хлебушек? Правительству?))) Смотрите как бы мы с вами без хлебушка этой зимой не оказались, а то еще им скидываться. Вон Гетьманцев по своему личному убеждению пять баксов на тонне руды себе на хлебушек уже подмотал.))) Умножте на сотни тысячь тонн оборота и прикиньте какой каравай он за год сжирает.)))
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21.09.2021 19:16 Відповісти
Вся эта металлургия работает на олигархов для их дворцов. Пользы от них ноль. Зачем они ?
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21.09.2021 12:02 Відповісти
Больше 100 тысяч рабочих мест с зарплатами выше средней, налоговые поступления и валютная выручка. Перестаньте вестись на байду про "зеленский борется со злыми олигархами", ни с кем он не борется, просто набивает себе карманы
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21.09.2021 16:34 Відповісти
Слугі олігархів
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21.09.2021 12:04 Відповісти
Дело в том, что и олигархов-то у нас выдумали, чтоб бестолковый народ еще больше дурачить. Что толку от того, что украинцы по Европе шастать начали? Они ведь просто глазенками лупают вокруг себя, а чем живут в Европе, как там на самом деле - понятия не имеют и не интересуются, только единицы. Вот и дурят украинцев везде и всюду, что там, что на Родине.)))
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21.09.2021 19:23 Відповісти
Наш налоговый комитет хочет просто содрать больше бабла, причём тут весь мир? Во всём мире на время карантина снизили налоги
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21.09.2021 16:33 Відповісти
Самое прикольное то, что нынешнее правительство даже не скрывает своей жадности до денег и своей бестолковости в поступках. Понятное дело что бюджет пустой. Понятно что денег нет и не хватает катастрофически. Но нагло и в открытую воровать - это уже чистой воды грабеж и статья, а они преподносят это за досягнення.)))
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21.09.2021 19:19 Відповісти
 
 