Імовірність захворіти на COVID-19 втретє існує, якщо будуть нові варіанти вірусу, - Голубовська
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Лікарка-інфекціоністка, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська не відкидає, що люди будуть заражатися новими штамами коронавірусу SARS-CoV-2 у майбутньому.
Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.
Голубовська сказала, що ризик захворіти на COVID-19 повторно є, але невеликий.
Щодо можливості захворіти на COVID-19 втретє лікарка сказала: "Поки що таких даних немає. Але думаю, що буде можна. Якщо будуть нові варіанти. Справа в тому, що ця "Дельта" вислизає як від природного, так і від штучного імунітету. Тому ми будемо заражатися новими варіантами".
Топ коментарі
+11 Николай Влад
показати весь коментар21.09.2021 12:09
+7 Ybaldy
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+6 Владимир c2a8b9e2
показати весь коментар21.09.2021 12:53
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Будь ласка, зачекайте...
первые сутки ломка все тело крутит...потом просто слабость...вечером 38.. утром 36,6...думаешь ну все попустило..а под вечер опять... и после этого еще недели 3 было тяжело делать физическую работу....
Естественно корону никто не диагностировал...и врач кроме рецепта никаких бумаг не дал
А теперь могут заставить колоть шмурдяк и хрен ты кому шо докажешь шо болел короной