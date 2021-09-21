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Імовірність захворіти на COVID-19 втретє існує, якщо будуть нові варіанти вірусу, - Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Імовірність захворіти на COVID-19 втретє існує, якщо будуть нові варіанти вірусу, - Голубовська

Лікарка-інфекціоністка, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська не відкидає, що люди будуть заражатися новими штамами коронавірусу SARS-CoV-2 у майбутньому.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню "Гордон", інформує Цензор.НЕТ.

Голубовська сказала, що ризик захворіти на COVID-19 повторно є, але невеликий.

Щодо можливості захворіти на COVID-19 втретє лікарка сказала: "Поки що таких даних немає. Але думаю, що буде можна. Якщо будуть нові варіанти. Справа в тому, що ця "Дельта" вислизає як від природного, так і від штучного імунітету. Тому ми будемо заражатися новими варіантами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буде чергова пандемія, спричинена новим збудником, - Голубовська

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
наша песня хороша, начинай сначала )

Та уже наверное и детям понятно, что этот короновирус будут вечно раздувать всякие эксперты, иммунологи, СМИ, правительства, власти, итд... потому, что это бездонное дно сказочного обогащения... Сотни миллиардов долларов скоро заработают на этих вакцинах и на легковерных гражданах, которые будут постоянно колоться от всяких придуманных штаммов короновируса каждые полгода...
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21.09.2021 12:09
+7
Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки
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21.09.2021 12:14
+6
Мне почти 62. На второй день с утра на пол суток почти полностью отказал вестибулярный аппарат, до унитаза добирался ползком (я живу сам), но к счастью вечером восстановился почти полностью (отголоски и сейчас есть), а затем три дня за 38 температура. Думал, что загнусь. А вот моей знакомой, сестра попала в реанимацию (она мне одногодка, пенсионер). Врачи 4 дня продержали в реанимации и выписали домой, не доведя до ума лечение, выписали домой и сказали лечите сами. В выписном листе написали, что больная жаловалась на плохое состояние, а то, что за сутки до этого она сделала первую прививку файзером - ни слова. До этого была консультация у домашнего врача (у нее болезнь Паркинсона) и та дала добро на прививку. Вот такая реальность!!!
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21.09.2021 12:53
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А я 10 лет орви не болел или просто не замечал...а тут накрыло этим летом аж на 3 недели......Но больше всего закошмарил антиботик который таки надо было не пить..ибо это просто перестраховка врача-терапевта..а врачу как никак доверяют...

первые сутки ломка все тело крутит...потом просто слабость...вечером 38.. утром 36,6...думаешь ну все попустило..а под вечер опять... и после этого еще недели 3 было тяжело делать физическую работу....

Естественно корону никто не диагностировал...и врач кроме рецепта никаких бумаг не дал

А теперь могут заставить колоть шмурдяк и хрен ты кому шо докажешь шо болел короной
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21.09.2021 18:22 Відповісти
Потому что заставить колоть шмурдяк и болеть короной ИМХО абсолютно разные вещи в наших реалиях. Потому что, если бы делали прививки как положено, то прежде всего предаврительно делали бы ПЦР тестирование как минимум перед прививкой, опрашивали человека на противопоказания и т.д. и тп. А не кололи всем подряд только бумагу подпиши, что ознакомлен с возможными побочками от вакцины.
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21.09.2021 18:30 Відповісти
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