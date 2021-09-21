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РФ відповідальна за вбивство Литвиненка у Великій Британії і має виплатити його вдові 100 тис. євро, - рішення ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

РФ відповідальна за вбивство Литвиненка у Великій Британії і має виплатити його вдові 100 тис. євро, - рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) назвав Росію відповідальною за смерть Олександра Литвиненка у Великій Британії, і постановив, що російська сторона має виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тис. євро як компенсацію.

"Суд врахував відмову влади РФ передати документи, що стосуються російського внутрішнього розслідування, і нездатності спростувати версію про причетність держави до справи", - випливає з пресрелізу суду, поширеного у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Суд прийшов до висновку, що РФ була відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка у Великій Британії", - сказано в постанові ЄСПЛ.

"Суд постановив, що російська влада не провела ефективне внутрішнє розслідування, яке здатне привести до встановлення фактів, виявлення та покарання винних у вбивстві", - сказано в пресрелізі.

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"Суд постановив, що Росія повинна була виплатити заявникові 100 тис. євро як компенсацію моральної шкоди та збитків і 22 500 євро як компенсацію судових витрат", - наголошується в документі.

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко втік з Росії з родиною до Великої Британії в 2000 році після порушення проти нього декількох кримінальних справ. У 2006 році він помер у Лондоні після отруєння полонієм-210. Розслідування у Великій Британії прийшло до висновку, що до його вбивства причетні бізнесмен Дмитро Ковтун і депутат Держдуми Андрій Луговий, які зустрічалися з Литвиненком за три тижні до смерті. Розгляд у справі про загибель колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у Великій Британії припинилося в березні 2016 року, таке рішення виніс судовий слідчий.
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Топ коментарі
+7
цена человеческой жизни по меркам ************* 100тыщ евро...А как же человеческая жизнь бесценна...
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21.09.2021 12:22
+7
Не дорого так на государственном уровне
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21.09.2021 12:23
+5
100 тыс за убийство человека?

Выглядит как лицензия.
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21.09.2021 12:31
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цена человеческой жизни по меркам ************* 100тыщ евро...А как же человеческая жизнь бесценна...
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21.09.2021 12:22 Відповісти
Ихтамнебыло.
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21.09.2021 12:22 Відповісти
ваши доказательства не доказательства мы просто хотели посмотреть шпили и на одной кровати сделать шпили-вили но мы не гомики мы расейские *********.
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21.09.2021 12:47 Відповісти
Не дорого так на государственном уровне
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21.09.2021 12:23 Відповісти
Рішення - правильне, розмір компенсації - фейковий...
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21.09.2021 12:29 Відповісти
100 тыс за убийство человека?

Выглядит как лицензия.
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21.09.2021 12:31 Відповісти
В принципе как за расеянина, так даже многовато требуют. А вот за украинцев пусть платят в тысячи раз больше. За всех, убитых царями и царицами, за погибших в борьбе с большевиками, за заморенных голодом. За парней, убитых и искалеченных на Донбассе, сколько платить? За репрессированных, за Сандармох. Никакой, *****, расеи не хватит.
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21.09.2021 12:33 Відповісти
Для России это мизер, копейки, но все равно не выплатит - ей решение суда ЕСПЧ не указ
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21.09.2021 12:35 Відповісти
не ответственна, а прямой УБИЙЦА!
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21.09.2021 12:37 Відповісти
Расшаркиваются перед людоедами, которые их за это презирают и глумятся над ними.
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21.09.2021 13:55 Відповісти
Это самое технологическое убийство. Гордость цивилизованного мира. Ой, простите, я ошибся статьей. Я думал это про убийство ученого.
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21.09.2021 13:01 Відповісти
Внимание! Обнаружен путлеровский бот! Подлежит ликвидации.
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21.09.2021 13:56 Відповісти
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21.09.2021 14:21 Відповісти
И ведь выплатят.
Втихаря, но выплатят.
Иначе аресты самолётов и судов будут.
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21.09.2021 14:18 Відповісти
Нет, не выплатят, хотя для Царя Московитов это ничтожная сумма, но намного приятнее макнуть европейское правосудие в его бессилие. Пусть хоть рыпнутся, активы европейских кампаний в РФ будут мигом конфискованы, начнутся проблемы с поставками ресурсов и бесхребетная Европа будет ещё просить прощения, ну вы нас не так поняли, тьфу, аж противно
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21.09.2021 23:16 Відповісти
Платят они - даже Навальному выплатили за выигранное дело в ЕСПЧ.
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22.09.2021 00:38 Відповісти
 
 