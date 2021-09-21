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Новини Політика України
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ПВК "Вагнер" (1477) Голос партія (497) Бурба (82) Костенко Роман (171)

Ексначальнику ГУР Бурбі і всім розвідникам, які давали свідчення у справі "вагнерівців" загрожує небезпека, але охорону їм не дають, - нардеп "Голосу" Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексначальнику ГУР Бурбі і всім розвідникам, які давали свідчення у справі

Колишньому начальнику ГУР Василю Бурбі та іншим розвідникам, які давали свідчення у справі "вагнерівців", загрожує небезпека.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос", таку думку висловив народний депутат цієї партії Роман Костенко, який був присутній на засіданні відповідної ТСК.

Він наголошує, що перерву в засіданні оголосили саме на моменті, коли головний свідок Бурба почав говорити про те, що відбувалося в Офісі Президента.

"Почався допит Бурби. Він розповідав, як все було, але коли справа дійшла до того, що ж відбувалося в Офісі президента, була оголошена перерва на 10 хвилин. Вона триває досі. Потім Бурбу забрали, він пішов кудись з головою ТСК і більше його на засіданні не бачили", - розповів про перебіг засідання нардеп "Голосу".

На думку Костенка, після розголошення головою ТСК імен розвідників, які готували спецоперацію проти Росії, а також які мають унікальну інформацію щодо "вагнерівців", їм тепер загрожує небезпека.

"Я припускаю, що є загроза Бурбі і всім розвідникам, які до цього давали свідчення. Це — специфічний підрозділ (полковника Максима Шаповала, вбили в центрі Києва, скоєно замах на нинішнього голову ГУР Кирила Буданова і ще низка замахів, про які не можна зараз говорити, оскільки люди ще працюють). Тиждень тому ми запропонували, щоб дали охорону. Пройшов тиждень, прізвища названі, людей (а ми знаємо, як працює ФСБ РФ) можна знайти. З моєї точки зору, ТСК несе повну відповідальність за життя розвідників і їх родин, хоча поки вони змушені захищати себе самі", — застерігає нардеп.

Також читайте: "Слуги народу" навмисно затягують продовження засідання ТСК щодо "вагнерівців", - Бутусов

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Зато у того, кто слил операцию по вагнеровцам, охрана такая, что президент США позавидует.
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21.09.2021 12:32
+12
шутки не шутки...
хлопцам и правда надо ховаться - за ними и кацапы и зеленые - такой тандемец...
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21.09.2021 12:36
+8
Ні, зелена мафія!
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21.09.2021 12:28
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Костенко их хочет замочить?
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21.09.2021 12:26 Відповісти
Ні, зелена мафія!
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21.09.2021 12:28 Відповісти
Даже сестра Сенцова больше не может это терпеть и возвращается в парашу.
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21.09.2021 12:32 Відповісти
Ватница возвращается в парашу? Да быть не может
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21.09.2021 12:43 Відповісти
Ага. Послала всех!

А братишка отмалчивается, ещё от триумфа "Носорога" не отошёл.
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21.09.2021 12:46 Відповісти
Зеле может быть Героя России дадут.... поссмертно.
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21.09.2021 13:18 Відповісти
В який період він заробив мільярди?

Факти, будь ласка?
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21.09.2021 15:00 Відповісти
Пнх
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24.09.2021 16:42 Відповісти
Опасность им грозит до тех пор пока они не дали показания, а далее может быть месть но вряд-ли
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21.09.2021 12:32 Відповісти
Как-то у тебя всё с ног на голову поставлено.

Они что, знают где клад закопан?
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21.09.2021 12:36 Відповісти
Нет, уважаемый. Даже если они они дадут показания, а два разведчика, участвовавших в операции, уже дали их, им всё равно будет угрожать опасность. Об этом Костенко, а он полковник СБУ, в Раду пришел прямо с фронта,и говорит.

Не забывайте, что кроме зелёной мрази за украинскими разведчиками охотится еще и российская ФСБ, а она в Украине гуляет, как у себя дома по проспекту.
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21.09.2021 13:30 Відповісти
Зато у того, кто слил операцию по вагнеровцам, охрана такая, что президент США позавидует.
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21.09.2021 12:32 Відповісти
шутки не шутки...
хлопцам и правда надо ховаться - за ними и кацапы и зеленые - такой тандемец...
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21.09.2021 12:36 Відповісти
А яка між ними різниця.
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21.09.2021 13:25 Відповісти
нiякоi як на мене
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21.09.2021 13:37 Відповісти
вагнергейт доказал, что между зе-упырями и рашистами вообще нет разница. это одна и та же команда по уничтожению Украины
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21.09.2021 13:54 Відповісти
Кому вони потрібні?
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21.09.2021 13:56 Відповісти
покемон- арахимик почти шо абслютное зло и разумков - думайте, короче...
буба ведомый, а не ведущий, так - срань на палке в кедах...
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21.09.2021 14:01 Відповісти
значит пора браться за оружие и самим себя защищать от произвола зеленой власти.....
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21.09.2021 17:58 Відповісти
 
 