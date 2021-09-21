Ексначальнику ГУР Бурбі і всім розвідникам, які давали свідчення у справі "вагнерівців" загрожує небезпека, але охорону їм не дають, - нардеп "Голосу" Костенко

Колишньому начальнику ГУР Василю Бурбі та іншим розвідникам, які давали свідчення у справі "вагнерівців", загрожує небезпека.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос", таку думку висловив народний депутат цієї партії Роман Костенко, який був присутній на засіданні відповідної ТСК.

Він наголошує, що перерву в засіданні оголосили саме на моменті, коли головний свідок Бурба почав говорити про те, що відбувалося в Офісі Президента.

"Почався допит Бурби. Він розповідав, як все було, але коли справа дійшла до того, що ж відбувалося в Офісі президента, була оголошена перерва на 10 хвилин. Вона триває досі. Потім Бурбу забрали, він пішов кудись з головою ТСК і більше його на засіданні не бачили", - розповів про перебіг засідання нардеп "Голосу".

На думку Костенка, після розголошення головою ТСК імен розвідників, які готували спецоперацію проти Росії, а також які мають унікальну інформацію щодо "вагнерівців", їм тепер загрожує небезпека.

"Я припускаю, що є загроза Бурбі і всім розвідникам, які до цього давали свідчення. Це — специфічний підрозділ (полковника Максима Шаповала, вбили в центрі Києва, скоєно замах на нинішнього голову ГУР Кирила Буданова і ще низка замахів, про які не можна зараз говорити, оскільки люди ще працюють). Тиждень тому ми запропонували, щоб дали охорону. Пройшов тиждень, прізвища названі, людей (а ми знаємо, як працює ФСБ РФ) можна знайти. З моєї точки зору, ТСК несе повну відповідальність за життя розвідників і їх родин, хоча поки вони змушені захищати себе самі", — застерігає нардеп.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.