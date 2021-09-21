Банкова зрадила українські спецслужби, а тепер їх зраджують "слуги народу", - Ірина Геращенко про "вагнергейт"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Півтора року тому Банкова зрадила українські спецслужби, фактично зливши унікальну спецоперацію і передавши Путіну 33 убивць. А сьогодні спецслужби зраджують депутати з фракції "Слуга народу". Які намагаються "відмити" репутацію влади.
Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує пресслужба політичної сили.
"Дискредитуючи саму ідею цивільного парламентського контролю, ви замість ТСК створили безумну "ТСН" – тусовку "Слуг народу", яка працює пральнею з відмивання Банкової від того багна, куди ви вляпалися зі спецоперацією "вагнерівців", – наголосила Геращенко.
"Ця безумна "ТСН" тиждень тому вже вийшла з папірцем, написаним на Банковій, що ніякої операції не було, а були тільки наміри, у всьому винний Порошенко. А потім в повному складі разом зі своєю очільницею втекли, коли на цю тусовку прийшли безпосередньо розвідники, ті, хто брав участь в розробці операції, ті, хто безпосередньо свідчили, що Порошенко давав вказівки розпочати її. Ті, хто мав сказати ключове: а хто ж знаходився в той фатальний день у приміщенні на Банковій, хто чув деталі про початок останньої фази спецоперації. І врешті решт, хто той крот, хто передав все Росії", – зазначила Геращенко.
"Тому ми вимагаємо створення ТСК, а не тусовки "Слуг народу", куди увійде опозиція. У вас конфлікт інтересів, ви відмиваєте тут зрадників Банкової. Всі зрадники мають за статтею "державна зрада" нести відповідальність", – резюмувала Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Злив ворогові спецоперацію, зіпсував відношення з партнерами, розкрив розвідників, відпустив 33 вбивць, які, ймовірніше за все, продовжують вбивати.
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Проще закинуться , и наслаждаться жизнью 😆
плюс х/ло прибавилось 🤣
Где обещанное расследование?
Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
Командир российской частной военной компании "Вагнер" полковник Дмитрий Уткин весной или летом 2016 года посещал свой родной поселок Смолино Кировоградской области, где до недавнего времени жила его мать. Об этом говорится в расследовании издания "Цензор.НЕТ".
Как же так? И кто его впустил и выпустил из Украины - вопрос конечно интересный.
как тока кажется ну вот еще немного - ногти сдерем но выползем, всегда появляются 73% процента наивных ждунов - шо им налоги снизят...
и ето процесс перманентный - я бы начал с детских садов,
воровать - плохо, зарабатывать - хорошо.
Тут вопрос не о порошенко зе тут вопрос о предательстве и сдаче интересов страні и то что ЕС єто хорошо использует заслуга ЗЕ надо же так обосраться и себя подставить хорошие советники у него верной дорогой его ведут к пропасти
А кричали, сам слышал....
Усе за законами жанру: гучніше всіх волає "Тримай злодія" - сам злодій.
Нічого нового під Сонцем. І очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо, коли "лідєр" ніяк не вичухається від своїх комплексів і фантомних болей - марна справа.
Тож будемо спостерігати за подальшою маргіналізацією соєвої команди(з порохоботами включно).
І як було сказано вище "очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо... - марна справа"
То ж все вкладається у схему - вітаю!
Рад буду Вас скрупулезно обслужить за валюту!
Подойдут и кровавые кремлёвские сребреники !
Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь...!!!
Рад буду и дальше покорно и преданно служить...!!!