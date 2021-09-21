УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 875 70
ТСК (343) Геращенко Ірина (1126) ПВК "Вагнер" (1477) Європейська Солідарність (1019)

Банкова зрадила українські спецслужби, а тепер їх зраджують "слуги народу", - Ірина Геращенко про "вагнергейт"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Банкова зрадила українські спецслужби, а тепер їх зраджують

Півтора року тому Банкова зрадила українські спецслужби, фактично зливши унікальну спецоперацію і передавши Путіну 33 убивць. А сьогодні спецслужби зраджують депутати з фракції "Слуга народу". Які намагаються "відмити" репутацію влади.

Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує пресслужба політичної сили.

"Дискредитуючи саму ідею цивільного парламентського контролю, ви замість ТСК створили безумну "ТСН" – тусовку "Слуг народу", яка працює пральнею з відмивання Банкової від того багна, куди ви вляпалися зі спецоперацією "вагнерівців", – наголосила Геращенко.

"Ця безумна "ТСН" тиждень тому вже вийшла з папірцем, написаним на Банковій, що ніякої операції не було, а були тільки наміри, у всьому винний Порошенко. А потім в повному складі разом зі своєю очільницею втекли, коли на цю тусовку прийшли безпосередньо розвідники, ті, хто брав участь в розробці операції, ті, хто безпосередньо свідчили, що Порошенко давав вказівки розпочати її. Ті, хто мав сказати ключове: а хто ж знаходився в той фатальний день у приміщенні на Банковій, хто чув деталі про початок останньої фази спецоперації. І врешті решт, хто той крот, хто передав все Росії", – зазначила Геращенко.

"Тому ми вимагаємо створення ТСК, а не тусовки "Слуг народу", куди увійде опозиція. У вас конфлікт інтересів, ви відмиваєте тут зрадників Банкової. Всі зрадники мають за статтею "державна зрада" нести відповідальність", – резюмувала Геращенко.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Ваш зЕзідент і сам впорався. Стаття 111. Державна зрада.
показати весь коментар
21.09.2021 12:55
+13
Верховний клавком ЗЛИВ операцію ворогу, ось відповідь зебільчикам.
показати весь коментар
21.09.2021 13:13
+12
Рускій! Путін )(уйло! Їді вон-водкі нєт!
показати весь коментар
21.09.2021 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот вот поэтому евреи и придумали некий холокост геноцид Ксенофобию права человека по принципу гоям законы- а нам беспредел и недоторканність предатели всего и всегда причина многих войн и конфликтов.. Майн Кампф по сравнению с идеологией сегодняшних дерьмом окрашенных правителей - просто детский лепет... даже у Кафки у Д. Радари и Оруэлла не хватило фантазий написать то что мы имеем сегодня в реалиях...
показати весь коментар
21.09.2021 12:39 Відповісти
Так хочется нагадить Президенту, а оно вон как....., не получается!
показати весь коментар
21.09.2021 12:39 Відповісти
Ваш зЕзідент і сам впорався. Стаття 111. Державна зрада.
показати весь коментар
21.09.2021 12:55 Відповісти
Верховный клавком ОТМЕНИЛ операцию, вот и весь ответ шЫколадкам!
показати весь коментар
21.09.2021 13:06 Відповісти
Верховний клавком ЗЛИВ операцію ворогу, ось відповідь зебільчикам.
показати весь коментар
21.09.2021 13:13 Відповісти
Просто посчитал нецелесообразным и бесполезным эту байду, которая не принесла бы ничего, кроме вони...
показати весь коментар
21.09.2021 13:27 Відповісти
Вава, порахував? Вже "смішно".

Злив ворогові спецоперацію, зіпсував відношення з партнерами, розкрив розвідників, відпустив 33 вбивць, які, ймовірніше за все, продовжують вбивати.
показати весь коментар
21.09.2021 13:31 Відповісти
Смешно тебе или не смешно, но на то он и Президент, чтобы решать подобные вопросы....
показати весь коментар
21.09.2021 13:40 Відповісти
Зе не президент . Він -

.
показати весь коментар
21.09.2021 14:17 Відповісти
Вы уже два с половиной года в Президента говно бросаете, а он по прежнему Президент!
показати весь коментар
21.09.2021 14:35 Відповісти
Президентом нужно стать , а это для зекосоголового не посильная задача !
Проще закинуться , и наслаждаться жизнью 😆
показати весь коментар
21.09.2021 14:44 Відповісти
Таки да , зе никогда не станет президентом , а вот сцыклом был 😆

плюс х/ло прибавилось 🤣
показати весь коментар
21.09.2021 14:40 Відповісти
Смішно тобі чи ні, та незважаючи на те, що пліснява прийняла "закон", який унеможливлює імпічмент зЕКзідента, Закон про держзраду немає терміну давності.
показати весь коментар
21.09.2021 14:43 Відповісти
И самое интересное, что никто, кроме шЫколадного кодлячка, не заявлял про "зіпсовані відносини"!
показати весь коментар
21.09.2021 13:43 Відповісти
Да, отменил звонком в КГБ! Отмазка у тебя для зелёных идтотов.
показати весь коментар
21.09.2021 13:46 Відповісти
Рускій! Путін )(уйло! Їді вон-водкі нєт!
показати весь коментар
21.09.2021 13:00 Відповісти
Почему молчит Билингкэт!

Где обещанное расследование?
показати весь коментар
21.09.2021 12:41 Відповісти
Вони не називали точної дати. Дати вкидав дмітрій "використаний" . Це психологія. Люди чекають, розчаровуються, бо в означену дату нічого не з'являється і втрачають інтерес.
показати весь коментар
21.09.2021 12:59 Відповісти
Отмазка. Засчитано.
показати весь коментар
21.09.2021 13:02 Відповісти
Відмазка? З якого переляку?
показати весь коментар
21.09.2021 13:06 Відповісти
Автор расследования Христо Грозев сообщил 24 каналу о дате выхода фильма. По словам журналиста, расследование о срыве спецоперации выйдет к годовщине "Вагнергейта" - то есть к 29 июля.
показати весь коментар
21.09.2021 13:09 Відповісти
І що? Якийсь док фільм важливіший за розгляд в депутатському комітеті?
показати весь коментар
21.09.2021 13:12 Відповісти
Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.

Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
показати весь коментар
21.09.2021 13:25 Відповісти
Как выяснило издание "Цензор.НЕТ", в Смолино Кировоградской области до последнего времени жила мать Дмитрия Уткина, воевавшего на Донбассе и в Сирии во главе ЧВК, и до сих пор живут две его бывшие жены.
Командир российской частной военной компании "Вагнер" полковник Дмитрий Уткин весной или летом 2016 года посещал свой родной поселок Смолино Кировоградской области, где до недавнего времени жила его мать. Об этом говорится в расследовании издания "Цензор.НЕТ".
Как же так? И кто его впустил и выпустил из Украины - вопрос конечно интересный.
показати весь коментар
21.09.2021 12:42 Відповісти
Go away pig!
показати весь коментар
21.09.2021 12:47 Відповісти
шалава! ты о чем. вы там все работаете на расасею.
показати весь коментар
21.09.2021 12:46 Відповісти
а в нашей любимой родине Украине так повелось со времен викингов,
как тока кажется ну вот еще немного - ногти сдерем но выползем, всегда появляются 73% процента наивных ждунов - шо им налоги снизят...
и ето процесс перманентный - я бы начал с детских садов,
воровать - плохо, зарабатывать - хорошо.
показати весь коментар
21.09.2021 12:47 Відповісти
сколько защитников зе лайна вдруг появилось ботоферме дана команда фас по защите найвеличнишого

Тут вопрос не о порошенко зе тут вопрос о предательстве и сдаче интересов страні и то что ЕС єто хорошо использует заслуга ЗЕ надо же так обосраться и себя подставить хорошие советники у него верной дорогой его ведут к пропасти
показати весь коментар
21.09.2021 12:58 Відповісти
А какие интересы были сданы?
показати весь коментар
21.09.2021 13:09 Відповісти
и это говорят о "предательстве спецслужб" те, кто когда то назначал сережу семочко "рулить" в СВР Украины! о времена, о нравы...
показати весь коментар
21.09.2021 13:00 Відповісти
А до чого тут це?)
показати весь коментар
21.09.2021 13:01 Відповісти
Ну надо же хоть что-то написать.А то не заплатят.
показати весь коментар
21.09.2021 14:21 Відповісти
Ты хотя бы тему изучил заробитчанин. При порохе он был назначен, так и его указом в 2019 году вышвырнут на помойку. А вот при зеленом гидранте в августе 2021 года ему удалось выиграть суд. Действительно, о времена, о нравы.
показати весь коментар
21.09.2021 13:06 Відповісти
Геращенко верно подметила: предательство Банковой и руководящей партии на долго отразится на работе спец. служб в Украине.
показати весь коментар
21.09.2021 13:10 Відповісти
Теперь зекрысе уже не отмыться ...а вот про Пороха ни одна зерыговская мразь не додумалась написать или крикнуть,что он "х&йло"-зато зекретин зазвучал по полной
показати весь коментар
21.09.2021 13:16 Відповісти
Да в субботу кричали в Днепре:" Ты не Гетьман, ты х..."""
показати весь коментар
21.09.2021 13:31 Відповісти
Кто кричали? Трехгривневые питорки фашиста подоляка?
показати весь коментар
21.09.2021 14:06 Відповісти
Так у вас всё, что не нравится из паРаши, от подоляка, ...и что там вы ещё придумаете!

А кричали, сам слышал....
показати весь коментар
21.09.2021 14:33 Відповісти
Да уже не позорился бы,зесрань)обосрались криворожская титушня ,которую атошники за раз скрутили,по полной-но оно не догоняет,что это был полный обсер зекретинов проплаченных,и продолжает об этом всем напоминать)))тфу,зесрань -это такая тупая срань...
показати весь коментар
21.09.2021 17:27 Відповісти
Я тебе уже писал, что о тебе думаю, кто ты и откуда.....
показати весь коментар
21.09.2021 17:46 Відповісти
Как то насрать ,что вообще "думает" тупорылая зесрань)
показати весь коментар
21.09.2021 18:01 Відповісти
"вышвыривали" его аккурат перед выборами - у пети серьезно подгорало! а суды бывший петин кадр "выигрывал" благодаря "успешно" проведенной "судебной реформе", о чем петя на любом эфире обязательно бил себя пяткой в грудь!
показати весь коментар
21.09.2021 13:16 Відповісти
Класична позиція, яку зайняла ЄС, в особі своїх "балакаючих голів", називається "Тримай злодія".

Усе за законами жанру: гучніше всіх волає "Тримай злодія" - сам злодій.

Нічого нового під Сонцем. І очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо, коли "лідєр" ніяк не вичухається від своїх комплексів і фантомних болей - марна справа.

Тож будемо спостерігати за подальшою маргіналізацією соєвої команди(з порохоботами включно).
показати весь коментар
21.09.2021 13:18 Відповісти
Тупий нікчемний висєр «ніпрощо».
показати весь коментар
21.09.2021 13:19 Відповісти
...) так принаймні аби зрозуміти "про що", необхідно мати інструменти для цього самого розуміння.

І як було сказано вище "очікувати від порохокоманди якогось конструктиву, раціо... - марна справа"

То ж все вкладається у схему - вітаю!
показати весь коментар
21.09.2021 13:25 Відповісти
Ого, сегодня просто аншлаг тролей фашиста подоляка здесь на сайте. Как адски подгорает у зе-сепаров, когда им тычут в морду факты слива ими операции кацапам.
показати весь коментар
21.09.2021 14:09 Відповісти
але й нас на цензорі стало більше. Не критично більше за зебілів - але все ж таки...
показати весь коментар
21.09.2021 14:22 Відповісти


Рад буду Вас скрупулезно обслужить за валюту!
Подойдут и кровавые кремлёвские сребреники !
показати весь коментар
21.09.2021 15:00 Відповісти
Зебіли , Зе не вічно буде президентом .! Прийде час - висіти вам на гілляках , разом з державним зрадником Зе . .
показати весь коментар
21.09.2021 14:28 Відповісти


Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь...!!!
показати весь коментар
21.09.2021 14:37 Відповісти
Батя! Я очень -очень, шибко - шибко стараюсь...!!!
Рад буду и дальше покорно и преданно служить...!!!
показати весь коментар
21.09.2021 14:41 Відповісти
Спочатку наші спецслужби зрадили 73%, а потім вже Косоворотка і його Дермак. А в ці дні це роблять "слуги уродів".
показати весь коментар
21.09.2021 15:17 Відповісти
НЕТ!!!! этим тварям уже никогда не отмыться......
показати весь коментар
21.09.2021 18:01 Відповісти
 
 