Через зростання захворюваності Львівщина розгортає додаткові COVID-стаціонари для хворих на коронавірус, - ОДА

Львівська область почала розгортати додаткові ліжко-місця в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19. Пацієнтів вже почали приймати лікарні, які були задіяні під час третьої хвилі навесні 2021 року.

Про це сьогодні на брифінгу заявив начальник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що за вчора у Львівській області госпіталізували 152 осіб з COVID-19, а загалом у стаціонарах знаходиться 1 268 таких пацієнтів. Таким чином, лікарні вже заповнені на 38,4%.

За словами Чемериса, відсьогодні пацієнтів з COVID-19 прийматимуть Сокальська та Рудківська лікарні, а найближчим часом ще три - Жидачівська, Пустомитівська та Перемишлянська.

"До вчора в області було 8 медзакладів, де лікували дорослих, і одна дитяча лікарня. Відсьогодні в роботу запустили Сокальську та Рудківську лікарню. Крім того, ще трьом закладам дали доручення підготувати COVID-відділення до прийому пацієнтів", - додав він.

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