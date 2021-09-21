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"Слуга народу" Потураєв про можливу відставку Разумкова: Коли в ефірі ток-шоу виникає суперечка, це не означає, що будуть горіти і паркан, і хата
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв не чув про можливий підкуп депутатів, щоб вони проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Коментуючи ситуацію, яка склалася у взаєминах монобільшості і спікера, депутат зазначив: "Я сьогодні йшов до метро і думав, що мені це нагадує. Я згадав. Коли я був маленький, то якщо мої батьки сварилися, я дуже боявся, що вони сьогодні сваряться, а завтра можуть розлучитися. Але мені було шість років. Потім це минуло. Тобто, коли в ефірі шанованих ток-шоу виникає якась суперечка, це не означає, що будуть горіти і паркан, і хата".
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Откуда у ребенка в шесть лет могут быть такие мысли?? Ребенок в таком возрасте даже не знает смысла этого слова..и самого слова..
Если конечно в семье об этом не кричат каждый день...что видимо и присходило в семье этого товаришЧа...
Отсюда он такой прибацанный и получился...психику нарушили еще в шесть лет..