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Новини Політика України
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"Слуга народу" Потураєв про можливу відставку Разумкова: Коли в ефірі ток-шоу виникає суперечка, це не означає, що будуть горіти і паркан, і хата

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв не чув про можливий підкуп депутатів, щоб вони проголосували за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію, яка склалася у взаєминах монобільшості і спікера, депутат зазначив: "Я сьогодні йшов до метро і думав, що мені це нагадує. Я згадав. Коли я був маленький, то якщо мої батьки сварилися, я дуже боявся, що вони сьогодні сваряться, а завтра можуть розлучитися. Але мені було шість років. Потім це минуло. Тобто, коли в ефірі шанованих ток-шоу виникає якась суперечка, це не означає, що будуть горіти і паркан, і хата".

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Этот кланированный Гиммлер держит хайп)
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21.09.2021 12:49 Відповісти
Хор имени Верёвки готовит новый хит.
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21.09.2021 12:50 Відповісти
Когда я был маленький, то если мои родители ругались, я очень боялся, что они сегодня ссорятся, а завтра могут развестись Источник: https://censor.net/ru/n3289470

Откуда у ребенка в шесть лет могут быть такие мысли?? Ребенок в таком возрасте даже не знает смысла этого слова..и самого слова..

Если конечно в семье об этом не кричат каждый день...что видимо и присходило в семье этого товаришЧа...

Отсюда он такой прибацанный и получился...психику нарушили еще в шесть лет..
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21.09.2021 13:09 Відповісти
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21.09.2021 13:13 Відповісти
Слуг до ночі учора дресували на зборищі по тренингу голосувань по Разумкову, вірніше по правій руці Розумкова набирали голоси . Прочали з "забору", поки "хата "заховалася на лікарняному
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21.09.2021 13:21 Відповісти
а хліва по не чіпають по там речі потураєва лежать
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21.09.2021 14:17 Відповісти
 
 