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Латвія має намір заборонити відвідування заходів у приміщеннях і допуск на роботу людям без COVID-сертифікатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Латвія має намір заборонити відвідування заходів у приміщеннях і допуск на роботу людям без COVID-сертифікатів

Щоб зменшити захворюваність на Covid-19, Міністерство охорони здоров'я Латвії запропонує уряду обмежити заходи і послуги в приміщеннях, враховуючи доступ до очної роботи і відвідування торгових центрів тільки людям з ковід-сертифікатами.

Про це заявив Латвійському радіо радник міністра охорони здоров'я Каспар Берзіньш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Він зазначив, що з урахуванням швидкого поширення COVID-19 і прогнозів подальшого погіршення ситуації немає підстав очікувати, що ситуація вирішиться сама собою, тому важливо вжити заходів безпеки в найкоротші терміни.

Запобіжні заходи, пропоновані Міністерством охорони здоров'я, спрямовані на запобігання поширенню хвороби серед нещеплених людей. Берзіньш додав, що повторення торішнього досвіду з поступовими, повільними обмеженнями не планується, оскільки ефект від такої стратегії є недостатнім.

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МОЗ запропонує, щоб від початку жовтня всі заходи і послуги не першої необхідності в приміщеннях проходили тільки за участю осіб, які ввели вакцину від Covid-19, які перехворіли або людей з негативним тестом. Це стосується також очної роботи і відвідування торгових центрів.
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Топ коментарі
+4
А чем опасность для окружающих от не вакцинированных выше чем от вакцинированных??

И те и другие являются переносчиками вируса...

Более того...мое здоровье мне ближе к телу чем здоровье каких то там окружающих...

Из окружающих меня волнуют только мои близкие....а мои близкие поддерживают мою позицию...
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21.09.2021 13:45
+3
Маразм....
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21.09.2021 13:05
+2
Уже доказано, что вакцинация НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ заражения. Так же, как и доказано, что вакцинированные заражают с таким же успехом, как и невакцинированные.

Так что маразм самый настоящий. Причем, на самом высоком уровне.
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21.09.2021 13:42
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Маразм....
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21.09.2021 13:05 Відповісти
Marazm , eta kagda neidut vakcinirovatsa . Ladno , pofig na svajo zdarovje , no okruzhajushcije zachem ignoritj ....
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21.09.2021 13:19 Відповісти
Уже доказано, что вакцинация НЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ заражения. Так же, как и доказано, что вакцинированные заражают с таким же успехом, как и невакцинированные.

Так что маразм самый настоящий. Причем, на самом высоком уровне.
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21.09.2021 13:42 Відповісти
Vakcinacija ne panaceja , paetamu nada i drugije deistvija prinimatj , no ti budesh legche perenastj zarazu , i menshe procentov chto zabalejesh . No jesli mozg svkovaruskij , to eta naverna trudna peremalotj.....
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21.09.2021 14:10 Відповісти
А чем опасность для окружающих от не вакцинированных выше чем от вакцинированных??

И те и другие являются переносчиками вируса...

Более того...мое здоровье мне ближе к телу чем здоровье каких то там окружающих...

Из окружающих меня волнуют только мои близкие....а мои близкие поддерживают мою позицию...
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21.09.2021 13:45 Відповісти
Тільки уявіть, Данілов хоче щоб і українці так писали))
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21.09.2021 13:54 Відповісти
Ce zhach.
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21.09.2021 14:08 Відповісти
А вот это уже безусловное нарушенин Прав человека.
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21.09.2021 13:57 Відповісти
сбу накрыла несколько ботоферм - потом боты сменили имена. Куда делись антивакцинаторы Привет, прочая шушера? новой прибавилось, ты гляди.
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21.09.2021 15:19 Відповісти
Глаза раззуй болезный...мой пост выше...😀
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21.09.2021 17:21 Відповісти
Але шось Валєри з Антипом не видно сьогодні.
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22.09.2021 07:32 Відповісти
Zalais Cilvecins

Marazm , eta kagda neidut vakcinirovatsa . Ladno , pofig na svajo zdarovje , no okruzhajushcije zachem ignoritj ....

главное чтобы ты вакцинировался за всех, и не боялся никакой заразы ни от кого) ради чего тогда вакцина если боятся не вакцинированных...это как уколоть укол от бешенства или оспы и бояться оспы..
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18.12.2021 23:20 Відповісти
 
 