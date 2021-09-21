Латвія має намір заборонити відвідування заходів у приміщеннях і допуск на роботу людям без COVID-сертифікатів

Щоб зменшити захворюваність на Covid-19, Міністерство охорони здоров'я Латвії запропонує уряду обмежити заходи і послуги в приміщеннях, враховуючи доступ до очної роботи і відвідування торгових центрів тільки людям з ковід-сертифікатами.

Про це заявив Латвійському радіо радник міністра охорони здоров'я Каспар Берзіньш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Він зазначив, що з урахуванням швидкого поширення COVID-19 і прогнозів подальшого погіршення ситуації немає підстав очікувати, що ситуація вирішиться сама собою, тому важливо вжити заходів безпеки в найкоротші терміни.

Запобіжні заходи, пропоновані Міністерством охорони здоров'я, спрямовані на запобігання поширенню хвороби серед нещеплених людей. Берзіньш додав, що повторення торішнього досвіду з поступовими, повільними обмеженнями не планується, оскільки ефект від такої стратегії є недостатнім.

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МОЗ запропонує, щоб від початку жовтня всі заходи і послуги не першої необхідності в приміщеннях проходили тільки за участю осіб, які ввели вакцину від Covid-19, які перехворіли або людей з негативним тестом. Це стосується також очної роботи і відвідування торгових центрів.