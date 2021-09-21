Латвія має намір заборонити відвідування заходів у приміщеннях і допуск на роботу людям без COVID-сертифікатів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Щоб зменшити захворюваність на Covid-19, Міністерство охорони здоров'я Латвії запропонує уряду обмежити заходи і послуги в приміщеннях, враховуючи доступ до очної роботи і відвідування торгових центрів тільки людям з ковід-сертифікатами.
Про це заявив Латвійському радіо радник міністра охорони здоров'я Каспар Берзіньш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Він зазначив, що з урахуванням швидкого поширення COVID-19 і прогнозів подальшого погіршення ситуації немає підстав очікувати, що ситуація вирішиться сама собою, тому важливо вжити заходів безпеки в найкоротші терміни.
Запобіжні заходи, пропоновані Міністерством охорони здоров'я, спрямовані на запобігання поширенню хвороби серед нещеплених людей. Берзіньш додав, що повторення торішнього досвіду з поступовими, повільними обмеженнями не планується, оскільки ефект від такої стратегії є недостатнім.
МОЗ запропонує, щоб від початку жовтня всі заходи і послуги не першої необхідності в приміщеннях проходили тільки за участю осіб, які ввели вакцину від Covid-19, які перехворіли або людей з негативним тестом. Це стосується також очної роботи і відвідування торгових центрів.
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Так что маразм самый настоящий. Причем, на самом высоком уровне.
И те и другие являются переносчиками вируса...
Более того...мое здоровье мне ближе к телу чем здоровье каких то там окружающих...
Из окружающих меня волнуют только мои близкие....а мои близкие поддерживают мою позицию...
Marazm , eta kagda neidut vakcinirovatsa . Ladno , pofig na svajo zdarovje , no okruzhajushcije zachem ignoritj ....
главное чтобы ты вакцинировался за всех, и не боялся никакой заразы ни от кого) ради чего тогда вакцина если боятся не вакцинированных...это как уколоть укол от бешенства или оспы и бояться оспы..