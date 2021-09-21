Позиція РФ щодо окупованого Криму перебуває за межами можливих обговорень, - Пєсков
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Росія не може поміняти позицію щодо окупованого Криму, ця тема перебуває за межами можливих обговорень
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
"Щодо Криму російська сторона ніяк не може змінювати позицію. В цілому, Крим - це та ситуація, яка перебуває за межами можливих обговорень", - сказав Пєсков.
За словами прессекретаря Путіна, Росія "допомагатиме співрозмовникам зрозуміти суть події тоді, коли кримчани зробили свій вибір".
Топ коментарі
+7 Ziu Zou
показати весь коментар21.09.2021 13:24
+5 Григорий Слободянок
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+5 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар21.09.2021 13:26
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І за кордоном московії. Те, що ви чомусь вирішили, що вкрадене тепер ваше ще нічого не означає. Настане час і ви повернете не тільки Крим і Донбас (з репараціями, звісно), але й Абхазію, Південну Осетію, Придністров'я, Східну Прусію, Куріли і т.д. А вам лишаться тільки ваші болота. Дуже на це сподіваюсь і сподіваюсь побачити це на власні очі.