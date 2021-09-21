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Новини За кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
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Позиція РФ щодо окупованого Криму перебуває за межами можливих обговорень, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія не може поміняти позицію щодо окупованого Криму, ця тема перебуває за межами можливих обговорень

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Щодо Криму російська сторона ніяк не може змінювати позицію. В цілому, Крим - це та ситуація, яка перебуває за межами можливих обговорень", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, Росія "допомагатиме співрозмовникам зрозуміти суть події тоді, коли кримчани зробили свій вибір".

Читайте також: Пєсков: Зростання цін на газ в Європі "до Росії не має жодного стосунку"
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Топ коментарі
+7
Ще й не таких як ви історія ламала. Накрадені вами землі повернуться
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21.09.2021 13:24
+5
Да никто и обсуждать не будет просто и дальше будут давить санкциями, пока не подохните.
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21.09.2021 13:24
+5
и кубань придется вернуть. а там и неву шведам
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21.09.2021 13:26
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Да никто и обсуждать не будет просто и дальше будут давить санкциями, пока не подохните.
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21.09.2021 13:24 Відповісти
Расея будет помогать собеседникам понять... Только деньгами, пацаны, только деньгами и только ублюдкам. Больше никому и ничего вы не растолкуете.
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21.09.2021 13:24 Відповісти
Ще й не таких як ви історія ламала. Накрадені вами землі повернуться
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21.09.2021 13:24 Відповісти
и кубань придется вернуть. а там и неву шведам
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21.09.2021 13:26 Відповісти
Письков, кончай словоблудничать, лучше думайте как вам оттуда свалить с минимальными потерями..
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21.09.2021 13:29 Відповісти
"В целом, Крым - это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений" Источник: https://censor.net/ru/n3289478

І за кордоном московії. Те, що ви чомусь вирішили, що вкрадене тепер ваше ще нічого не означає. Настане час і ви повернете не тільки Крим і Донбас (з репараціями, звісно), але й Абхазію, Південну Осетію, Придністров'я, Східну Прусію, Куріли і т.д. А вам лишаться тільки ваші болота. Дуже на це сподіваюсь і сподіваюсь побачити це на власні очі.
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21.09.2021 13:30 Відповісти
К вопросу о выборах в Крыму и ОРДЛО,В избирательной комиссии Гонконга из 1500 членов только один оппозиционер.Об остальном Китае и речи нет.Кремлю есть с кого пример брать.Ложь,лицемерие,коварство -главное оружие КНДРФ,
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21.09.2021 13:38 Відповісти
Спасибо Турчинову и прочей ******** за Крым.
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21.09.2021 13:41 Відповісти
Тогда нечего и обсуждать. Только через оптический прицел
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21.09.2021 13:43 Відповісти
ершик!, твои рамки - это мкад... идиот недопиляный....
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21.09.2021 13:45 Відповісти
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21.09.2021 13:49 Відповісти
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21.09.2021 14:04 Відповісти
Тоді відпадає будь-який сенс ведення перемовин. А всякий кандидат, який буде обіцяти повернення Донбасу чи Криму мирним шляхом є брехун і маніпулятор суспільною думкою. Хоча, це відомо в весни 2014-го.
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21.09.2021 14:13 Відповісти
Гапота Кремлевская!Как бы вы не крутили ********* а Крым придется освободить и выплатить Украине нанесенный вами ущерб...
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21.09.2021 14:20 Відповісти
Не укради! (С)
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21.09.2021 14:33 Відповісти
ПаРаша не може поміняти позицію... Може,може. А не захоче міняти позицію,то поміняють їй "позу",відгребуть по повній програмі і виженуть із Криму на****й,як останню повію.
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21.09.2021 14:42 Відповісти
Какой выбор Песков?Свои территориальные вопросы,может решать,только вся Украина.Тараканы на кухне не могут решать за всю квартиру,если проще.Единственно верное для москалей в 2014м году действие,могло быть предложение о помощи соблюдения порядка и Законов Украины в Крыму в тот момент когда Украина была в сложном положении.А вы,шо сделали?Вместо предложения о помощи,организовали незаконный референдум и ввели войска.Ну не идиоты вы после этого?
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21.09.2021 15:15 Відповісти
Косоворротка вже давно готовий обійти це питання-йому б подивитися тільки в очі і все, знімайте санкції з ворога, головне в "дембєльськом" альбомі буде фото з терорсиитом і роботодавцем для його кіноіндустрії на Зарашці.
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21.09.2021 15:16 Відповісти
Пєсков може стверджувати, що його дружина не є хвойдою і це питання поза обговоренням. Проте, його сусіди чудово розуміють ким є його дружина, і жваво це питання обговорюють. Висновок: Пєсков, незалежно від твоєї волі, всі розуміють, що ти продажний, а вся твоя родина бл.. ді.
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21.09.2021 15:23 Відповісти
Україна може робити будь-які диверсії в Криму і Україні за це нічого не буде, бо це територія України.
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21.09.2021 15:50 Відповісти
 
 