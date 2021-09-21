Корнієнко про COVID-вакцинації "слуг народу": Багато хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не знає, скільки конкретно його колег вакцинували проти коронавірусу.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Корнієнко підкреслив, що ніхто не може змусити депутатів вакцинуватися, оскільки це буде порушенням прав людини.
"Як бачиться багато, хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook - люди розповідають. Але точну цифру вам ніхто не скаже", - підкреслив нардеп.
Корнієнко зізнався, що є прихильником того, щоб депутати щодня робили тест перед засіданням і вважає ідеальним рішення, щоб вони це робили за власні кошти.
Перший заступник голови фракції "СН" зізнався, що у нього є сертифікат про вакцинацію, який він готовий показувати перед засіданням парламенту.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи не буде це додатковим навантаженням на медсистему країни, політик сказав: "У нас величезна медична система в Раді - Держуправління справами, поліклініка і амбулаторія".
Будь ласка, зачекайте...
Как это никто не скажет?? Ведь все есть в базе...или нет??
А как же тогда вчера товпришЧ кузин высчитал проценты и количество вакцинировпнных и не вакцинировпнных которые сейчас болеют??
Или сбрехал товпришЧ кузин не моргнув глазом???
а вот простого человека можно.. ибо это уже не будет нарушением прав... депутаны )))
сколько прислуг укололось..
АБСОЛЮТНО