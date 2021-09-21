Корнієнко про COVID-вакцинації "слуг народу": Багато хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не знає, скільки конкретно його колег вакцинували проти коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Корнієнко підкреслив, що ніхто не може змусити депутатів вакцинуватися, оскільки це буде порушенням прав людини.

"Як бачиться багато, хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook - люди розповідають. Але точну цифру вам ніхто не скаже", - підкреслив нардеп.

Корнієнко зізнався, що є прихильником того, щоб депутати щодня робили тест перед засіданням і вважає ідеальним рішення, щоб вони це робили за власні кошти.

Читайте також: Сьогодні у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% депутатів, це ганьба, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Перший заступник голови фракції "СН" зізнався, що у нього є сертифікат про вакцинацію, який він готовий показувати перед засіданням парламенту.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи не буде це додатковим навантаженням на медсистему країни, політик сказав: "У нас величезна медична система в Раді - Держуправління справами, поліклініка і амбулаторія".