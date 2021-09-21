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Корнієнко про COVID-вакцинації "слуг народу": Багато хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про COVID-вакцинації

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не знає, скільки конкретно його колег вакцинували проти коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Корнієнко підкреслив, що ніхто не може змусити депутатів вакцинуватися, оскільки це буде порушенням прав людини.

"Як бачиться багато, хто вакцинувався. Я пам'ятаю по Facebook - люди розповідають. Але точну цифру вам ніхто не скаже", - підкреслив нардеп.

Корнієнко зізнався, що є прихильником того, щоб депутати щодня робили тест перед засіданням і вважає ідеальним рішення, щоб вони це робили за власні кошти.

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Перший заступник голови фракції "СН" зізнався, що у нього є сертифікат про вакцинацію, який він готовий показувати перед засіданням парламенту.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи не буде це додатковим навантаженням на медсистему країни, політик сказав: "У нас величезна медична система в Раді - Держуправління справами, поліклініка і амбулаторія".
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Топ коментарі
+3
Посвежел чувак...харя округлилась...видимо элитный алкоголь стал потреблять...а не паленку как раньше...до выборов...
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21.09.2021 13:22
+2
Есть заголовок получше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не считает учителей людьми!
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21.09.2021 13:29
+1
Прежде чем открывать рот представители власти должны изучить хотя бы Конституцию Украины, чтобы не нести ересь.
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21.09.2021 13:23
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Посвежел чувак...харя округлилась...видимо элитный алкоголь стал потреблять...а не паленку как раньше...до выборов...
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21.09.2021 13:22 Відповісти
Прежде чем открывать рот представители власти должны изучить хотя бы Конституцию Украины, чтобы не нести ересь.
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21.09.2021 13:23 Відповісти
на заборі також багато чого пишуть. І на плакатах своїх "слуги" багато чого обіцяли.
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21.09.2021 13:24 Відповісти
А должен знать!

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21.09.2021 13:24 Відповісти
🤦🏼‍♀️
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21.09.2021 13:26 Відповісти
Есть заголовок получше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не считает учителей людьми!
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21.09.2021 13:29 Відповісти
фЕйсБУЧные эксперты..
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21.09.2021 13:39 Відповісти
Но точную цифру вам никто не скажет", - подчеркнул нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3289479

Как это никто не скажет?? Ведь все есть в базе...или нет??

А как же тогда вчера товпришЧ кузин высчитал проценты и количество вакцинировпнных и не вакцинировпнных которые сейчас болеют??

Или сбрехал товпришЧ кузин не моргнув глазом???
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21.09.2021 13:39 Відповісти
Корниенко подчеркнул, что никто не может заставить депутатов вакцинироваться, так как это будет нарушением прав человека. - цитата

а вот простого человека можно.. ибо это уже не будет нарушением прав... депутаны )))
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21.09.2021 13:45 Відповісти
Вот меня АБСОЛЮТНО не интересует

сколько прислуг укололось..

АБСОЛЮТНО
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21.09.2021 13:47 Відповісти
 
 