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Україна переходить у "жовту" зону карантину з 23 вересня, - рішення Держкомісії ТЕБ та НС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна переходить у

Від 23 вересня Україна переходить у "жовту" зону карантину. Відповідне рішення прийняла Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

— встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;
— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, у "жовтій" зоні карантину діють такі заходи:

- заборонено масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- за столиком у закладі громадського харчування можуть перебувати не більше 4 осіб, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
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Топ коментарі
+8
Я так понимаю, Верховную Раду закрывают ?
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21.09.2021 13:44
+3
Гандони
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21.09.2021 13:33
+3
А толку? Тут своих аленей-антиваксеров хватает.
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21.09.2021 13:47
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Украина поспевает.
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21.09.2021 13:30 Відповісти
жовтий щe колiр гниття
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21.09.2021 14:11 Відповісти
Кому, что ближе.
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21.09.2021 14:29 Відповісти
посмотрите на суточный прирост больных ковид-19 в Украине и в Польше, а потом сравните его с количеством вакцинированных в Украине и в Польше!
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21.09.2021 13:31 Відповісти
І шо? немає часу рахувати
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21.09.2021 13:33 Відповісти
Там у них чойта тишина. Как в прошлом году пока. Ждут октября
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21.09.2021 14:07 Відповісти
Жовтень на носу.
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21.09.2021 13:31 Відповісти
Гандони
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21.09.2021 13:33 Відповісти
да, они самые!
В России сравнительно невысокий спрос на вакцинацию, поэтому российских вакцин собственного производства для ее рынка действительно хватает.

Компания "Р-Фарм" запустила в России производство вакцины от коронавируса AstraZeneca. Но сделать прививку вакциной, разработанной совместно с Оксфордским университетом , россиянам не удастся - партии будут производиться только на экспорт. AstraZeneca с трудом поспевает с обещанными Евросоюзу поставками вакцин. В России также проходят клинические испытания комбинации AstraZeneca и "Спутник Лайт", которые должны завершиться в следующем году.
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21.09.2021 13:39 Відповісти
Я так понимаю, Верховную Раду закрывают ?
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21.09.2021 13:44 Відповісти
А она что-работала?
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21.09.2021 14:10 Відповісти
Надо было закрывать границы, вся зараза лезет из нашей любимой Европы и паРаши!
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21.09.2021 13:45 Відповісти
А толку? Тут своих аленей-антиваксеров хватает.
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21.09.2021 13:47 Відповісти
Це результат амбіцій влади,ажде вони прекрасно знали що масові заходи включаючи і парад військ принесуть більше біди та втрат чим війна на сході України.Але вони навмисне на це пішли накакавши на простий люд,Адже на параді відмили міліарди а на боротьбу із пандемією треба тільки декількасот міліонів та і то їх нададуть іноземні держави і вигляді допомоги.
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21.09.2021 13:51 Відповісти
Є звичайний грип плюс методичне промивання мізків у підконтрольних ЗМІ.
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21.09.2021 13:58 Відповісти
Цілком згоден.У мого колеги по роботі брат помер із такими-же симптомами як КОВІД ще 6 років тому.Потім другий знайомий ще 4 років тому назад.І це тільки ті кого я особисто знав.Так на мою думку ця так звана ,,епідемія,, не являється -19 та про неї вже знали роками тому а можливо що це таке і по нинішній день не знають.
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21.09.2021 14:14 Відповісти
Да, не сходил Дюну пасматреть. Штош, посмотрю папизже бесплатно.
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21.09.2021 14:06 Відповісти
Уже два роки лякають....
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21.09.2021 14:15 Відповісти
Пускати в Раду тільки депутатів вакцинованих нескрепними буржуйськими вакцинами.
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21.09.2021 14:15 Відповісти
вирус это бред
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21.09.2021 14:25 Відповісти
Мир утонул во лжи. Никто не обязан и вам говорить правду.
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21.09.2021 18:23 Відповісти
 
 