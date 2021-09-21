СММ ОБСЄ зафіксувала перевезення жителів ОРДЛО в Росію для голосування на виборах до Держдуми

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) зафіксувала 18 і 19 вересня автобуси, які перевозили мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) України на територію РФ для голосування на виборах до Держдуми.

Про це йдеться у звіті № 220/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 20 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

"18 вересня, перебуваючи в місці на відстані приблизно 200 м на північний захід від пункту пропуску на кордоні поблизу н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька) протягом приблизно 15 хвилин, команда СММ бачила, що в Україну в'їхав 21 автомобіль (зокрема 11 з табличками "ДНР"), 13 тентованих вантажiвок (зокрема 11 з табличками "ДНР") і 10 автобусів (всі з табличками "ДНР" і з пасажирами різної статі і віку; більшість автобусів мали табличку на вітровому склі з написом "Вибори 17, 18, 19 вересня: Вибираємо разом!"), а також пройшли 36 осіб (18 жінок, 16 чоловіків різного віку і 2 дітей)", - йдеться в звіті.

Згідно з інформацією СММ, за аналогічний період часу з України виїхали 10 автомобілів, а також 13 автобусів - "усі з табличками "ДНР" і з пасажирами різної статі і віку, більшість автобусів мали табличку на вітровому склі з написом "Вибори 17, 18, 19 вересня: Вибираємо разом!".

Однак після того, як спостерігачі ОБСЄ прибули до вказаного місця, один з бойовиків збройних формувань РФ зупинив СММ і відмовив у проїзді в бік пункту пропуску на кордоні.

За 200 метрів від пункту пропуску на кордоні поблизу н. п. Маринівка спостерігачі ОБСЄ протягом 60 хвилин зафіксували, як в Україну в'їхало 12 автомобілів і 7 автобусів. За аналогічний період часу з України виїхали 11 автомобілів, 5 тентованих вантажiвок та 2 автобуси. Після прибуття патруля СММ до вказаного місця член збройних формувань РФ також зупинив спостерігачів і відмовив їм у проїзді в бік пункту пропуску на кордоні.

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Бойовики російських збройних формувань не дозволили СММ ОБСЄ вести спостереження і в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Ізварине, наказавши патрулю покинути цей район відразу після прибуття.

19 вересня спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували перевезення жителів ОРДЛО в Росію для голосування на виборах до Держдуми.

"Перебуваючи в місці на відстані приблизно 200 м на північний захід від пункту пропуску на кордоні поблизу Успенки протягом приблизно 60 хвилин, спостерігачі бачили, що в Україну в'їхали 11 автомобілів (зокрема 7 із табличками" ДНР ") і 7 автобусів (усі з табличками "ДНР" і з табличками на вітровому склі з написом "Вибори 17, 18, 19 вересня: Вибираємо разом!"), а також пройшли 52 людини (31 жінка і 21 чоловік різного віку)", - йдеться у звіті.

Протягом цих 60 хвилин патруль спостерігав, як з України виїхали 20 автомобілів і 1 автобус з табличкою на вітровому склі з написом "Вибори 17, 18, 19 вересня: Вибираємо разом!", а також вийшли 29 осіб.

Однак після прибуття патруля Місії до вказаного місця член збройних формувань РФ зупинив спостерігачів і знову відмовив їм у проїзді в бік пункту пропуску на кордоні.

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Крім того, перебуваючи в пункті пропуску на кордоні неподалік Маринівки протягом приблизно 60 хвилин, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що в Україну в'їхали 14 автомобілів і 32 автобуси. При цьому, за аналогічний період часу з України виїхали 18 автомобілів і 28 автобусів.

У Місії ОБСЄ також нагадали, що згідно з ухваленим у 2014 році рішенням Кабінету Міністрів України, робота згаданих та інших пунктів пропуску на кордоні, які не контролюються урядом України, офіційно припинена.