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Новини Політика України
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ВР (11779) позачергове засідання (214) Арахамія (1001) Разумков Дмитро (1445) Дубінський Олександр (416)

Разумков з ініціативи Дубінського скликав на четвер позачергове засідання ВР: як він це зробив, перебуваючи на лікарняному, з'ясовуємо, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков з ініціативи Дубінського скликав на четвер позачергове засідання ВР: як він це зробив, перебуваючи на лікарняному, з'ясовуємо, -

Спікер Дмитро Разумков написав лист про те, що він скликає на четвер позачергове засідання Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Колись, три-чотири місяці тому, Дубінський збирав підписи на позачергове засідання щодо ФОПів, ось тепер нібито назбиралися (підписи. - Ред.) і на четвер поставимо", - переказав суть Арахамія.

За його словами, фракція "Слуга народу" не підтримуватиме ініціативу Дубінського.

Також читайте: Рада може провести позачергове засідання для розгляду соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Кравчук

Керівник фракції "Слуги народу" підкреслив, що хоче з'ясувати, яким чином Разумков, перебуваючи на лікарняному, може скликати позачергове засідання Ради.

"Я не юрист, але юристи кажуть: "А на яких підставах це робиться?" Поки з'ясовуємо", - сказав він.

Арахамія побажав якнайшвидшого одужання Разумкову і зізнався, що "Слуги народу" чекають, коли він вийде на роботу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
агрохимия не на шутку разволновался)
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21.09.2021 13:57
+5
Так там пистон вставленные беней на стадионе до самых гланд наверное достал...😀
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21.09.2021 13:58
+4
какой-то шухер в жабьем болоте )))) возня в навозной жиже))))
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21.09.2021 14:00
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агрохимия не на шутку разволновался)
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21.09.2021 13:57 Відповісти
Так там пистон вставленные беней на стадионе до самых гланд наверное достал...😀
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21.09.2021 13:58 Відповісти
Месть обиженного румынского поданного Дубинеску,мама которого смотрит на Давида Агрохимию как на говно.
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21.09.2021 14:04 Відповісти
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21.09.2021 13:59 Відповісти
"Павуки в банці вирішили "вияснити відносини"...
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21.09.2021 15:54 Відповісти
Дайош імпічмент!
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21.09.2021 13:58 Відповісти
какой-то шухер в жабьем болоте )))) возня в навозной жиже))))
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21.09.2021 14:00 Відповісти
Арахамия и Коломойский рассказали о переговорах на футболе на НСК Олимпийский. Они отрицают, что обсуждали голоса за отставку спикера Рады
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21.09.2021 14:02 Відповісти
ЗеДолбни, вам не надоел вот этот зверинец за который вы проголосовали?

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21.09.2021 14:05 Відповісти
Додик ждёт родню в гости. Говорит, что им тут на всю жизнь заработать можно.

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21.09.2021 14:11 Відповісти
Як же ж він схожий на мілкого сцикливого злодюжку,якого зацапали на "притирці" гаманця і хочуть "впаяти" років із 3. Ну,абсолютно не нагадує араХама, а скоріше араХіму.
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21.09.2021 14:36 Відповісти
зебільний бос з країни і вони відразу гризуться
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21.09.2021 14:31 Відповісти
Интересно девки пляшут ! Если спикер официально болеет , то он не может исполнять свои обязанности . Кто-то должен бьіть назначен и.о. Разумкова , согласно регламента.
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21.09.2021 14:47 Відповісти
какой то словесный понос нельзя даже уцепится за смысл все го что прокукарекано. Видно СЕМЕРО СМЕЛЫХ пошли в РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ.

как в песне рэволюционэров пелось - это есть наш последний и рэшительный бой... и все как один умрем в борьбе за это. И шо ? Где смертники? А.... ?. Всё ищут "попутчиков" чтобы их кинуть как в июле 18 года.
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21.09.2021 16:38 Відповісти
Да, Арахамия, ты не юрист, ты - кухарка, которая пытается управлять государством.
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21.09.2021 16:57 Відповісти
ара хамія поплутав бєрєга. Чувак за таку трндьожь..... на комісію по єтікє і клізьма на літров так 25 для промивкі мазгов. Да і чєлобітную разумкову ...мол балбєс..., чьорт паплутал. Во дєффкі пляшут. Відать кардик скоро.
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21.09.2021 21:53 Відповісти
 
 