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Новини Політика України
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"СН" не готувала підписні листи для відставки Разумкова. Ми не можемо з'ясовувати стосунки з людиною, яка на лікарняному, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівник фракції "СН" Давид Арахамія стверджує, що "Слуги народу" не готували підписні листи для відставки спікера Дмитра Разумкова.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не хочемо без якоїсь окремої необхідності виносити сміття з хати ... У нас зараз є незгода з деяких питань. Але ми не можемо з'ясовувати стосунки з людиною, яка перебуває на лікарняному. Це неправильно", - прокоментував Арахамія розбіжності між "Слугами народу" і Разумковим.

За словами нардепа, якщо "хтось хоче грати у свою політичну гру", то варто було б так і озвучити свої бажання.

"Потрібно зібрати своїх колег і сказати: "Хлопці, ми з Вами були разом два роки. Зараз я вирішив (у нас же рабства немає) йти і будувати окрему політичну кар'єру. Дякую всім за роботу. Я пішов". Це було б нормально", - підкреслив глава фракції "СН".

Читайте: "Слуга народу" Потураєв про можливу відставку Разумкова: Коли в ефірі ток-шоу виникає суперечка, це не означає, що будуть горіти і паркан, і хата

Автор: Наталя Джума
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Вот скажите , где бы еще так удачно это абхазское чучело пристроилось, если не в Украине. Там бы ********* собирать ему не доверили.
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21.09.2021 14:02 Відповісти
да разве только он??? там целый моносброд таких вот залетных дебилов!!!
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21.09.2021 14:04 Відповісти
Товарищ Арахамия!

В вашей избе уже не сор - вы по колена увязли, мягко говоря, в навозе !
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21.09.2021 14:07 Відповісти
Даже рыговский Разумков выглядит не таким зашкваренным, как слуги
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21.09.2021 14:09 Відповісти
Будете його довго чекати з лікарняного.
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21.09.2021 14:18 Відповісти
Ти ба, які благородні!
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21.09.2021 14:57 Відповісти
 
 